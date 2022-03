Grosses Interview Der Oltner Komiker und Schauspieler Mike Müller sagt: «Stolz ist nah an der ‹Dümmi› gebaut» Die Oltner Kabarett-Tage ehren einen der berühmtesten Söhne Oltens mit dem Schweizer Kabarett-Preis 2022. Im Interview sagt Mike Müller, wo er die Vorzüge seiner Heimatstadt sieht und warum er es ungünstig findet, dass für den Kanton Solothurn «Extremisten» im Bundesparlament sitzen. Christof Ramser Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

«Bloss, weil ich einige Dinge gemacht habe, die funktioniert haben, weiss ich nicht zwingend, wie es geht.» Als Autor produziert Mike Müller viel Ausschuss. Severin Bigler

In Ihrer aktuellen Komödie «Charity» im Casinotheater Winterthur geht es um die Freude am Helfen. In der Schweiz engagieren sich derzeit viele als Wohltäter und zeigen sich grosszügig. Macht Geben seliger als Nehmen?

Mike Müller: Es kommt auf die Perspektive an. Aus religiöser Warte trifft das sicherlich zu. Ich glaube aber generell, dass spenden guttut. Wenn es einem gut geht, gibt so etwas wie eine Pflicht, zu helfen. Das ist urmenschlich und wahrscheinlich stammesgeschichtlich bedingt.

In Ihrem Stück persiflieren Sie dies.

Als Unterhaltungskünstler können wir nur eine Persiflage zum Thema Charity bieten und keine kritische Auseinandersetzung. Derzeit hilft die Schweiz engagiert, auch wenn die Politik eine Weile brauchte, um einzusehen, dass dies nötig ist. Die Bevölkerung war schneller.

Wie halten Sie es persönlich mit dem Helfen bei Krisen oder Katastrophen?

Ich spende. Keine Sachspenden, schliesslich habe ich kein Geschäft mit Sachen, sondern eines mit Text. Ich gebe Geld. Wie viel und wem, sage ich nicht.

In Olten wurde die Stadtkirche in den Farben der Ukraine beleuchtet. Bruno Kissling

Der Krieg in der Ukraine ist omnipräsent. Es scheint ein Bedürfnis zu geben, Flagge zu zeigen. Können Sie das einordnen?

Dazu braucht es die Medien. Als Satiriker kann ich mich lediglich über die Reaktionen auf den Krieg lustig machen, nicht aber über den Krieg selber. Von der Schweiz wird gefordert, neutral zu sein. Obwohl wir längst Partei sind, indem wir den Krieg finanzieren. Und zwar mit Oligarchengeldern und Vermögen, die hier liegen. Bankierpräsident Marcel Rohner meinte in einem Interview, diesbezüglich sehr entspannt zu sein. Diese Aussage erstaunt mich. Entspannt kann ein Bankierpräsident derzeit doch nur sein, wenn er illegale Substanzen konsumiert.

Sie scherzen.

Überhaupt nicht. 80 Prozent des russischen Rohstoffhandels werden über die Schweiz abgewickelt. Und in den Zollfreilagern werden riesige Vermögenswerte gelagert. All das wird uns irgendwann um die Ohren fliegen. Man weiss längst davon, aber es geschieht nichts. Neutralität würde heissen, Putin nicht zu unterstützen, wie wir das jetzt tun.

So oder so, überall wird von Aufrüstung gesprochen. Sie wurden einst in Olten als Motorfahrer ausgehoben, waren nach zehn Tagen aber bereits wieder von der Rekrutenschule zu Hause. Sie meinten einmal, die Armee sei nichts für Sie. Da muss Ihnen die aktuelle Rhetorik zuwider sein.

Es gibt darauf keine eindeutige Antwort. Die Linke braucht eine neue Haltung zur Armee, aber die Bürgerlichen auch. Wer sagt, die Schweizer Armee sei auf so einen Krieg zugeschnitten, lügt. Wenn man nun nach 14 Tagen Krieg behauptet, 36 Kampfjets seien darauf die Antwort, frage ich mich, woher diese Erkenntnis kommt. Ich spüre da eher einen Heisshunger nach «Kohle». Eine viel zu grosse Armee wie im Kalten Krieg, die gemäss Max Frisch das Bürgertum spiegelte, ist wohl nicht die Lösung. Sicherlich ist die heutige Armee moderner und professioneller aufgestellt als damals.

Mit Kim Jong-un haben Sie eine Kriegsgurgel parodiert, die mit dem Atomwaffenknopf droht. Könnten Sie sich vorstellen, Putin zu parodieren? Soll Satire den Krieg in der Ukraine aufgreifen?

Auf jeden Fall. Aber es ist natürlich heikel, weil es dort zu Kriegsverbrechen und Vergewaltigungen kommt. In den besetzten Gebieten hat sofort die russische Mafia zugeschlagen. Das bedeutet Menschenhandel und Prostitution. Wie die Satire dazu aussehen soll, kann und will ich nicht sagen. Ich habe keine wöchentliche Late-Night-Show mehr.

Sie haben einst mit dem «Truppenbesuch» ein Stück über das Militär gemacht.

Über die Schweizer Armee konnte ich natürlich leicht dumme Sprüche machen, weil es nie Tote gegeben hat. In Deutschland, wo schon einmal Zinksärge aus Afghanistan zurückkommen, wäre das etwas anderes.

Wie informieren Sie sich über das Zeitgeschehen?

Ich bin ein klassischer Newsjunkie. Das beginnt am Morgen, wenn ich mich auf den Kaffee mit der Zeitung freue. Ich habe zahlreiche Titel abonniert, informiere mich gerne über die Medien. Und manchmal lasse ich mich davon gerne auch von der Arbeit ablenken.

Interessiert Sie, was im Kanton Solothurn passiert? Ihre Grossmütter kamen aus Gerlafingen und Balsthal, Sie sind in Grenchen geboren, besuchten in Zuchwil und Trimbach die Primarschule und in Olten die Kantonsschule. Wie stark ist die Verbundenheit noch?

Ich nehme den Kanton vor allem über die nationalen Politiker wahr. Das bringt oft eine etwas ungünstige Sicht mit sich, in Anbetracht der Extremisten, die Solothurn nach Bern schickt, wo sie die Empörungskarte ziehen. Verbunden bin ich dem Kanton vor allem über meine Familie. Ich besuche regelmässig meine Eltern. Sowie über meine alten Freunde vom Theaterstudio Olten.

Dieses Theaterstudio hat mit Ihnen einen der berühmtesten Oltner hervorgebracht. Das bringt uns zur Kulturpolitik. Die Stadt steht nicht gerade im Ruf, junge und alternative Kultur gebührend zu unterstützen. Man stritt um 20'000 Franken für das mittlerweile geschlossene «Coq d’Or». Das Theaterstudio liefert die Unterstützungsgelder gleich wieder in Form von Miete bei der Stadt ab.

Ich verstehe nicht wirklich, warum sich Olten so schwertut damit. Das Theaterstudio und das «Coq d’Or», aber auch andere Institutionen, zeichnen sich durch einen immens hohen Anteil an Gratisarbeit aus. Die politische Führung müsste sich eigentlich dafür bedanken, dass diese Menschen und Lokale ihren Teil zur Kultur beitragen und die Stadt so beleben. Es gibt keine billigere Kultur. In der Stadt Solothurn hatte man dafür immer etwas mehr Sinn. Olten ist diesbezüglich schon sehr protestantisch, etwas trocken. Das war aber schon vor 40 Jahren so. Ich muss gestehen, dass ich die aktuelle Kulturförderung in Olten nicht mehr im scharfen Blick habe.

Und die übrige Entwicklung der Stadt, wo rot-grün-alternative Gruppierungen sowohl in der Regierung als auch im Parlament an Einfluss gewinnen?

Zu meiner Zeit war die Stadt eindeutig bürgerlicher. Und das hiess auch stolzer. Das habe ich, der in Trimbach zur Schule ging, deutlich gespürt. So ein Lokalstolz ist nie gut, weil er nah an der «Dümmi» gebaut ist. Wenn ich früher für Olten Werbung gemacht habe, sagte ich immer: In Olten ist man nicht stolz, sondern man sagt: Schau, wir haben gute Bahnverbindungen, sehr schöne Naherholungsgebiete, eine tolle Badi. Und wer es hier nicht mehr aushält, kommt schnell weg. In Solothurn dagegen hiess es immer: Schau die Stadt, wie schön. Doch davon kann man sich nichts kaufen.

Apropos Badi: Sie gelten als eiserner Schwimmer im Zürichsee. Schwimmen Sie in Olten in der Aare?

Früher schon. Bei der Eisenbahnbrücke rein und dann, wer sich getraut hat, über das mythenumrankte Chessiloch mit seinen Wirbeln. In Olten bin ich aber vor allem Kanu gefahren. Die Aare ist ein super Fluss. Wenn ich weit weg bin in einer Stadt, wo es keinen Fluss gibt, kann ich das nicht ernst nehmen. Das ist schon etwas solothurnisch in mir: Mindestens eine Aare muss es haben.

Zurück zum Stolz: Macht Sie Ihr Erfolg stolz?

Schauen Sie, ich meine das mit dem Stolz und der «Dümmi» durchaus ernst. Und selber halte ich mich ja für einen wahnsinnig intelligenten «Siech».

Mike Müller will sich nicht auf der Auszeichnung ausruhen. zvg

Was ist mit Auszeichnungen wie dem Schweizer Kabarett-Preis?

Es ist eine Bestätigung für die Arbeit, die mich freut. Aber nichts, worauf man sich ausruhen kann. Das Preisgeld fliesst in die Finanzierung eines neuen Projekts.

Sind Sie auf solcherlei Unterstützung finanziell angewiesen?

Nein, und das war ich auch nie. Aber man muss schon sehen: Wer in meinem Beruf startet, verdient erst einmal über mehrere Jahre nichts, sondern braucht andere Jobs, um dem Schauspiel nachgehen zu können. Niemand weiss, ob diese Arbeit überhaupt einmal zu einem normalen Auskommen führt.

Als Träger des Cornichons stehen Sie in einer Reihe mit Georg Kreisler und Dieter Hildebrandt. Sind das Vorbilder?

Ich hatte nie Vorbilder, aber zu diesen beiden schaue ich auf, weil sie noch einmal ein ganz anderes Oeuvre vorzuweisen haben als ich. Dieter Hildebrandt, diesen Leuchtturm des politischen Kabaretts, hatten wir einmal bei Giacobbo/Müller zu Gast. Als wir nach der Sendung zusammen gegessen haben, sagte er auf einmal zu uns: «Ihr macht doch gerne Gitsch, so sinnloses Zeug.» Ich bestätigte, dass wir nicht ausschliesslich politische Satire machen. Da meinte Dieter Hildebrandt: «Finde ich super.» Er war auch als älterer Mann noch ein freier Geist.

In welche Projekte investieren Sie das Preisgeld?

Ich habe drei Projekte, die unterschiedlich weit fortgeschritten sind. Aber: Über ungelegte Eier spricht man nicht. Denn auch mir können Projekte noch in den Fingern zerbröseln. Bloss, weil ich einige Dinge gemacht habe, die funktioniert haben, weiss ich nicht zwingend, wie es geht. Auch ich schreibe manchmal Konzepte für Fernsehsendungen oder Bühnenproduktionen, die ich nach der Präsentation im engsten Kreis wieder fallen lasse.

Weil Sie einsehen, falsch zu liegen?

Ja, denn man muss sehen: Unsere Branche produziert viel Ausschuss. Das kennt man eigentlich aus dem Feudalismus. Aber dieser Ausschuss ist wichtig und muss möglich sein.

