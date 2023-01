Grosse Figur des europäischen Theaters Er gehört zu den grossen Theatermachern in Europa – nun gastiert Stefan Kaegi mit dem Rimini Protokoll in Solothurn Der Solothurner Stefan Kaegi hat 2002 zusammen mit Helgard Haug und Daniel Wetzel das Theaterlabel Rimini Protokoll gegründet, das an namhaften Häusern und Festivals weltweit zu sehen ist. Heute gilt Kaegi als Mitbegründer des partizipativen Theaters. Interview: Vanessa Simili Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Stefan Kaegi im Kunstmuseum Solothurn. Er gilt als Mitbegründer des partizipativen Theaters. Hanspeter Bärtschi

Herr Kaegi, in Ihren Stücken geht es weniger um Theater im klassischen Sinne als um aktuelle Fragen, um Gesellschaftliches. Stimmt das?

Stefan Kaegi: Ja, es geht um die Welt ausserhalb des Theaters. Theater ist nur eine Plattform, wie das Museum auch, um über etwas zu reden, was uns alle bewegt. Uns interessiert, über die Gesellschaft zu verhandeln, aber mit anderen Mitteln, als man es beispielsweise im Journalismus macht.

Im Journalismus?

Auch im Journalismus verhandelt man Gesellschaftliches. Da hat man aber ein bestimmtes Format, 120 Zeilen plus ein Foto – und einen schnellen Produktionsprozess. Ich habe nach der Kantonsschule in Solothurn eine kurze Zeit als Lokaljournalist gearbeitet. Einerseits interessant, aber es hat mich auch rastlos gemacht.

Und jetzt? Wie sieht Ihre Arbeit heute stattdessen aus?

Die Recherchephase dauert viel länger, oft über Jahre hinweg. Und das Ergebnis ist ein viel immersiveres und nachhaltigeres. Das Publikum beschäftigt sich bei uns über mehrere Stunden zum Beispiel mit Daimler, einem der grössten Konzerne Deutschlands. Wie funktioniert diese Aktiengesellschaft? Was ist die Macht eines solchen Konzerns? Auch im Stück «Weltzustand Davos» steht das Thema Macht im Zentrum. Wer verbessert den Zustand der Welt? Können das die reichsten Konzerne der Welt oder wäre das die Aufgabe der UNO?

Was ist für Sie das Besondere am Theater?

Das Medium, innerhalb dessen wir verhandeln, bringt Menschen zusammen. Selbst im Museum. Zum Beispiel in der Installation «Evros Walk Water pt.1 (loop for museums)», wo man sich über die Musikalität im Raum in andere Menschen hineinversetzt. Dies ist ganz generell eine Strategie, die uns sehr interessiert. Was passiert, wenn man sich in die Haut einer anderen Person versetzt? Zum Beispiel in die eines Managers eines Rüstungskonzerns?

Ihnen geht es auch um Empathie?

Empathie ist die Grundstrategie des Theaters. Das sagte schon Aristoteles. Man schaut jemandem zu, leidet mit, macht dadurch einen Reinigungsprozess durch. Wir sind in einer Zeit, in der sich die Gesellschaft polarisiert. Viele unserer Projekte machen aber genau das Gegenteil. «100 Prozent Stadt» versucht, alle Menschen abzubilden.

Alle? Gelingt das?

Annäherungsweise ja. Wir suchen dafür 100 Menschen, die insgesamt in Geschlecht, Alter, Migrationshintergrund etc. mit der Demografie der Stadt übereinstimmen. Aber natürlich entwischt einem immer jemand.

In Solothurn sind Sie mit Rimini Protokoll im Kunstmuseum zu sehen. Was hat denn eine Ausstellung mit Theater zu tun?

Der wesentliche Unterschied ist die Kontrolle über die Zeit, die wir hier aufgeben. Im Theater sind wir «Time-Control-Freaks», weil wir dafür verantwortlich sind, dass ein gewisser Denkvorgang über zwei, drei Stunden in Gang bleibt. Im Museum sind wir generöser. Die Leute kommen, wann sie wollen und bleiben, solange sie wollen.

Sie machen partizipatives Theater. Und nun, im Museum, dürfen die Objekte gar nicht angefasst werden. Wie geht das zusammen?

Bei den 100 Objekten von 100 Solothurnerinnen und Solothurnern ist das Spezielle, dass sie nicht uns gehören. Aber die VR-Brillen sollen aufgesetzt werden. Und auch in «Evros Walk Water pt.1 (loop for museums)» ist man aufgefordert, mitzumachen. Im Theater ist das gar nicht viel anders. Es gibt Einladungen zum Mitmachen, in gewissen Momenten sitzt man aber nur und macht geistig mit.

Die Ausstellung ist also doch auch museal?

Normalerweise ist der Kunstraum nah an der Galerienwelt, am Kunstmarkt. Unsere Objekte haben dagegen keinen Kunstwert. Der Fetisch-Charakter von Kunst war genau das, was mich nicht interessierte während meiner Zeit an der Kunstschule in Zürich. Die Sakralisierung eines Objekts, das plötzlich viel Geld wert ist. Für mich sind Objekte genau so wie Ton und Licht und andere Technik nur Zutaten zu einem Kommunikationsprozess. Insofern hat diese Ausstellung hier tatsächlich einen speziellen Charakter. Wir bringen das Museum zurück an einen Punkt, an dem es noch Wunderkammer war.

Wie muss man sich das vorstellen?

Bei «Feast of Food» ist es interessant: Man sitzt inmitten von Gemälden aus der Museumssammlung, die in einer Form die Nahrungsmittelproduktion thematisieren, und durch die VR-Brille ist man plötzlich ganz woanders, in einer höchst unästhetisierten Welt; nachts, in einer industriellen Halle eines Fischmarkts. Was wir hier sichtbar machen, ist sonst üblicherweise unsichtbar.

Vor 20 Jahren hat Rimini Protokoll mit dieser Art von Theater auch den Nerv der Zeit getroffen. Was war das Neuartige?

Gemeinhin geht man ins Theater, sitzt mit anderen im dunklen Zuschauerraum und schaut auf eine beleuchtete Person, die ihr Handwerk besonders gut kann. Wir haben uns gesagt: Was ist, wenn wir jemanden auf der Bühne haben, der dort steht, nicht weil er etwas kann, sondern weil wir interessant finden, wer er ist, was sie erlebt hat. Das braucht ebenfalls Handwerk, aber anderes. Man wird Texte editieren wollen, diskutieren müssen. Es ist ein Empowerment für diese Leute, die gar nicht gewohnt sind, aufzutreten. Bei uns werden sie zu Botschafterinnen und Botschaftern ihrer Situation. Und das Publikum hat die Möglichkeit, relativ nah an die Menschen heranzukommen, über die Medien, die wir gemeinsam schaffen.

Funktioniert das partizipative Theater auch heute noch?

Wenn wir bedenken, wie viele Interaktionen wir täglich auf unserem Screen ausführen, dann ist es geradezu eine künstliche Situation, wenn wir während einer klassischen Theatervorführung von zwei Stunden nichts mit unseren Händen machen. Mir scheint es organisch, dass man sich in diesen Kommunikationsprozess im Theater einbringt, mit seinem Körper, mit seiner Meinung, mit seiner Antwort auf eine Frage. Nach unserem Verständnis ist Theater kein Einweg-Kanal.

Arbeiten Sie ausschliesslich partizipativ?

Nein. Für gewisse Inhalte ist es sinnvoll, das Publikum im Zuschauerraum sitzen zu lassen, wie etwa im Stück «Temple du présent – Solo für einen Oktopus». Dort geht es um die Tier-Mensch-Kommunikation. Der Oktopus hat neun Gehirne und drei Herzen und er kann die Hautfarbe verändern. Er kommuniziert auf verschiedenen Ebenen. Wie können wir Menschen mit ihm in Kommunikation treten? Das hat uns interessiert.

Haben Sie das Tier tatsächlich auf die Bühne gebracht?

Ja. Wir haben mit ihm einige Aufführungen gemacht, die aber immer anders waren.

Und wie sind Sie zu diesem Oktopus gekommen?

Wir wollten keinen Oktopus einfangen und ihn seiner Freiheit berauben. Deshalb sind wir auf den Fischmarkt im Süden von Frankreich gegangen und haben dort einen Oktopus gekauft, der zum Verzehr vorgesehen war, aber noch lebte.

Was kittet Rimini Protokoll zusammen?

Helgard Haug, Daniel Wetzel und ich, wir haben in Giessen studiert. Dieser spezielle Studiengang für angewandte Theaterwissenschaften, wie er damals hiess, ist weit weg von einer klassischen Theaterakademie. Allein dadurch haben wir ein gemeinsames Interesse an einem bestimmten konzeptionellen Vorgehen. Und wir teilen das dokumentarische Interesse.

Vernissage im Kunstmuseum Solothurn: Samstag, 17 Uhr. An den Filmtagen: Masterclass mit Stefan Kaegi und Daniel Wetzel, 22. Januar, 12.45 bis 14.15 Uhr; «Weltzustand Davos», 23. Januar, 12 Uhr, Stadttheater Tobs.

