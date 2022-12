Kanton Solothurn von Grippe, RSV und Corona betroffen

Grippewelle vor Weihnachten Kranker Kanton Solothurn? So stark ist die Region von Grippe, RSV und Corona betroffen Ausgerechnet vor den Festtagen sorgen Viren für getrübte Stimmung. Der Kanton Solothurn ist besonders betroffen von Grippeansteckungen. Auch das Coronavirus ist weiter aktiv. Schutz bietet die Impfung und genügend Abstand. Christoph Krummenacher Jetzt kommentieren 23.12.2022, 18.06 Uhr

Verschiedene Infektionskrankheiten machen den Solothurnerinnen und Solothurnern das Leben schwer. Einerseits die saisonale Grippe. In diesem Jahr schlägt sie besonders heftig zu, wie die aktuelle Statistik des Bundesamts für Gesundheit zeigt.

Fälle von Personen mit grippeähnlichen Symptomen, die bei einem Arztbesuch getestet und von den Laboratorien dem BAG gemeldet wurden. Diese Zahlen sind daher «nur die Spitze des Eisberges», so das BAG. BAG

Die Fallzahlen haben die Spitzenwerte der Grippesaison 2019/2020 und 2021/2022 erreicht. Dies sechs bis acht Wochen vor dem Peak der Vorjahre. Was im Monitoring des BAG zudem auffällt: Die Grippewelle ist in der Nordwestschweiz besonders heftig.

Die höchste Rate der Konsultationen, 226 pro 100'000 Einwohnende, wurde in der Region «AG, BL, BS, SO» registriert. Die tiefste, 74 pro 100'000 Einwohnende, in der Region «BE, FR, JU». BAG

Die wöchentliche Anzahl der Konsultationen aufgrund einer grippeähnlichen Erkrankung ist in der Nordwestschweiz mit 226 Arztbesuchen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner am höchsten. Am häufigsten suchten 5- bis 14-Jährige deswegen einen Arzt auf. Die Entwicklung ist in allen Altersklassen (ausser 0–4 Jahre) steigend.

Hohe Dunkelziffer bei Grippe und Corona

Allerdings: Die Symptome von grippeähnlichen Erkrankungen und Covid-19 überlagern sich. Dies sei bei der Interpretation der Daten zu berücksichtigen, so das BAG in seinem Wochenbericht. Das Coronavirus ist denn auch das am zweitmeisten nachgewiesene Virus derzeit.

Derzeit liegt der Wert bei etwa 70 laborbestätigten Infektionen pro Tag. Die Zahlen sind in den letzten Wochen ziemlich stabil.

Die hohe Positivitätsrate deutet allerdings auf eine hohe Dunkelziffer hin. Jeder vierte Test im Kanton Solothurn weist derzeit eine Coronainfektion nach. Aktuell befinden sich 20 Covid-19-positive Patientinnen und Patienten in Spitalpflege, zwei davon auf Intensivstationen.

Der Kantonsärztliche Dienst des Kantons Bern bat die Bevölkerung in einer Mitteilung vom Donnerstag darum, sich während der kommenden Festtage «vorsichtig und rücksichtsvoll» zu verhalten. Neben Grippe und Corona wurde vor einer möglichen Ansteckung mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) gewarnt.

Dieses führt zu einer Entzündung der unteren Atemwege (akute Bronchitis), vor allem bei Säuglingen und kleinen Kindern. Gemäss Kanton Bern kann das bei bis zu zwei Prozent der Fälle zu einer Spitaleinweisung führen. Das Virus sei seit Herbst sehr aktiv.

Solothurner Apotheke spürt deutlich: Die Nordwestschweiz gehört zum Grippe-Hotspot der Schweiz. Tele M1

Corona oder Grippe: Beide sind für ältere Personen gefährlich

Für ältere Personen ist eine Grippe-Infektion theoretisch immer noch etwas weniger gefährlich als eine Ansteckung mit dem Coronavirus. Dies wegen der lebenslang aufgebauten Immunität und eines geringeren Risikos für Langzeitfolgen. Der Vergleich ist allerdings schwierig, da es in den letzten zwei Jahren praktisch keinen Kontakt mit Grippeviren mehr gab.

Grippe-Infektionen führen jeden Winter zu rund 1500 Todesfällen bei älteren – oft ungeimpften – Personen. Zum Vergleich: 2021 war bei 5887 Gestorbenen Corona die Haupttodesursache, wie die Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen.

Die Impfung hilft: bei der saisonalen Grippe wie bei Corona. Christian Beutler / KEYSTONE

Impfung und Hygiene helfen gegen Ansteckungen

Zum Schutz vor diesen Viruserkrankungen empfehlen Fachpersonen einerseits die Impfung. Besonders Risikopersonen wird zur Grippeimpfung sowie zur Covid-19-Boosterimpfung geraten. Eine Ansteckung vermeiden lässt sich durch das Tragen einer Maske – sowohl bei Symptomen als auch zum vorsorglichen Schutz.

Weiter helfen bekannte Massnahmen wie Abstand halten, regelmässiges Lüften, gründliches Händewaschen sowie husten und niesen in ein Taschentuch oder die Armbeuge. Wer Grippesymptome wie Schüttelfrost, Fieber, Halsschmerzen, Husten, Muskel- oder Gelenkschmerzen verspürt, sollte zu Hause bleiben.

