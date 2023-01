Neuer Leiter der Filmtage: "Das kann Solothurn besser als andere"

Grenzmensch und Brückenbauer «Hier verschwinden Filmemacherinnen nicht hinter Stars»: Der neue Leiter preist die Vorzüge der Solothurner Filmtage Er drehte mit Lara Gut, rückte das Tessin ins rechte Licht – nun erwartet Niccolò Castelli Zehntausende Cineastinnen und Cineasten zum grossen Rendezvous des Schweizer Films. Christof Ramser Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Die Espressomaschine auf der Geschäftsstelle der Solothurner Filmtage spielt für Niccolò Castelli in diesen Tagen eine zentrale Rolle. Patrick Lüthy

Der junge Mann mit der roten Badehose setzt zum Sprung an, hebt ab und platscht nach einem gestreckten Salto rückwärts ins blaue Wasser, irgendwo an einem Meereshafen. Die Szene, gedruckt auf dem zu einer Filmrolle stilisierten Buchstabenpaar SO, ziert das neue Plakat der Solothurner Filmtage.

Unterhalb des visuellen Aushängeschilds der 58. Festivalausgabe, die am 18. Januar startet, glänzt mit einer verchromten Espressomaschine ein weiteres, nicht nur symbolisch wichtiges Objekt. «Ein guter Espresso regt die Debatte an», sagt Niccolò Castelli. In Bologna, wo der Tessiner Kunstwissenschaften und Philosophie studiert hat, führe man die Debatten oft in den Bars, eben bei einem Caffè. «Da zeigt sich wohl meine mediterrane Prägung.»

Einige Tage, nachdem er für den Fotografen auf der Filmtage-Geschäftsstelle in Solothurn posiert hat, sitzt Castelli zu Hause in Lugano. In weniger als zwei Wochen wird er sein erstes Festival als neuer künstlerischer Leiter eröffnen.

Doch jetzt fordert Sohn Pietro Aufmerksamkeit. Die Nase läuft und will geputzt werden, lieber möchte der Zweijährige mit dem Papa spielen, als ihn mit dem Journalisten zu teilen. Die Kinderkrippe ist zu, die Grosseltern krank, die Cousine, die auf den Bub hätte aufpassen sollen, hatte einen kleinen Unfall. Organisationstalent ist gefragt.

Frei und unabhängig in seinen Entscheiden

Vergangenen April wurde Castelli als Nachfolger von Anita Hugi vorgestellt, im August trat er sein 60-Prozent-Amt an. Die Leitung teilt er sich mit Monica Rosenberg, die sich um die Administration kümmert. Um näher an Solothurn zu sein, wollte er eigentlich nach Bern ziehen. Doch aufgrund familiärer Bedürfnisse und damit seine Freundin, die noch eine 12-jährige Tochter hat, weiterarbeiten kann, hat er sich fürs Pendeln in die Deutschschweiz entschieden.

Medienkonferenz zu den 58. Solothurner Filmtagen im Dezember 2022: Niccolò Castelli und Monica Rosenberg. Hanspeter Bärtschi

In der ersten Wochenhälfte und intensiv von Ende September bis Ende Januar ist Castelli häufig in Solothurn anzutreffen, wo er ein möbliertes Zimmer bewohnt. «So kann ich mich auf die Arbeit hier konzentrieren, das funktioniert gut.»

Der 40-Jährige lobt die Stabilität des Teams, dem er viel Vertrauen entgegenbringe. Auch die interimistische Co-Leitung des vergangenen Jahres, David Wegmüller und Marianne Wirth, gehört dazu. «Ich musste vor fünf Monaten also nicht bei null beginnen.» Auch fühle er sich keinerlei Druck des Vorstandes ausgesetzt. Dies war ein Anliegen des Verbandes Filmregie und Drehbuch ARF, zu dessen Mitgliedern Castelli zählt.

An der vergangenen ausserordentlichen Filmtage-Generalversammlung hatte der ARF die schliesslich verabschiedete Statutenrevision kritisiert. Unter anderem ging es um die Frage, inwieweit die Betriebsführung das Festival mitbestimmen soll. Castelli gibt Entwarnung: Eine Einflussnahme betreffend der Filmauswahl gebe es nicht, in seinen künstlerischen Entscheiden sei er frei und unabhängig.

Ein Grenzmensch – und Brückenbauer

Filmpolitisch aktiv ist Castelli überdies als Direktor der Ticino Film Commission, die versucht, das Tessin als Drehort für Filme auf die (internationale) Landkarte zu hieven. «Natürlich habe ich eine Sensibilität für das Tessin und italienischsprachige Filme.» Dieses Jahr seien aber sogar etwas weniger Filme aus dem Südkanton im Solothurner Programm. Vorwürfe wegen möglicher Bevorteilung brauche er sich nicht zu machen. «Ich schlafe also gut deswegen.»

Niccolò Castelli, künstlerischer Leiter der Solothurner Filmtage. Patrick Lüthy

Filmisch aktiv in seiner Heimat war der gebürtige Luganese, der im Vorort Porza aufgewachsen ist, unter anderem als Regisseur von «Tutti giù». Im preisgekrönten Coming-of-Age-Drama von 2012 gab Lara Gut ihr Debüt als Schauspielerin. Die Mutter der Skirennfahrerin war in der Primarschule Castellis Sportlehrerin. Sein zweiter Langspielfilm Atlas hatte vor zwei Jahren sogar die Filmtage eröffnet.

Castelli, der neben Deutsch und Italienisch auch fliessend Französisch spricht und mit Filmcrews aus allen Landesteilen gearbeitet hat, bezeichnet sich als Grenzmensch – und Brückenbauer.

«Ich kenne die Schweiz sehr gut, aber ich habe etwa auch in Kanada und Deutschland gearbeitet und kenne den Blick von ausserhalb.»

Er ist überzeugt, dass das Schweizer Kino eine wichtige Rolle für unsere Gesellschaft spielen kann und erzählt von den Dingen, die ihm Sorge bereiten: «Krieg, Pandemie, Klimakrise, Inflation, die Genderproblematik: Filme können etwas über die Schwierigkeiten des Lebens, also etwas über unsere Identität erzählen. Das müssen wir in Solothurn betonen.» Solche «ehrliche» Geschichten liessen sich oft anhand weniger Figuren in einem kleinen Dorf erzählen.

Trailer von «Tutti giù» mit Lara Gut. Youtube

Keinen radikalen Umbruch

Emotionen wecken, Gedanken anregen, die Debatte zwischen Filmemacherinnen, dem Publikum und der Industrie pflegen: Dies können die Filmtage bieten. Dazu tritt Castelli auch selber in Erscheinung. Täglich wird er zwischen dem 19. und 24. Januar die neue, 90-minütige Gesprächsreihe Fare Cinema leiten. Sie löst bei Cappuccino und Gipfeli den Filmbrunch ab und zieht vom Barock-Café ins grössere «Kreuz».

Ansonsten verspricht er grössere Neuerungen erst für die Ausgaben 2024 oder 2025: Der Erfolg der Streamingplattformen und das klare Ja im vergangenen Jahr zur Lex Netflix, all dies müsse auch ein Filmfestival berücksichtigen. Eine Online- oder eine hybride Ausgabe schliesst der neue Leiter aber unter normalen Umständen aus:

«Wir wollen Filmtage, die für die Menschen vor Ort gemacht werden.»

Dies könne Solothurn besser leisten als etwa die Festivals in Locarno, Zürich, Nyon oder Winterthur. Nicht zuletzt, weil die Filmtage im dreharmen Januar stattfinden: «Hier verschwinden die Filmemacher nicht hinter Stars, sondern rücken ins Zentrum.»

Es erstaunt nicht, dass sich der Autor, der beim Radio angefangen und später als Filmcutter und Editor gearbeitet hat, hier wohlfühlt. Irgendwie sei die Organisation des Festivals wie Filmdrehen. Bloss schreibt Castelli sein Drehbuch nun für eine ganze Woche einmal pro Jahr mit den Geschichten von anderen.

Pietro fordert die Zuwendung seines Papas. Dieser entschuldigt sich für die Umstände: «Ich schulde Ihnen ein Bier.» Auch dabei lässt sich schliesslich trefflich debattieren.

