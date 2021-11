Augenschein bei den Impfkonzerten im Kanton Solothurn

Grenchen/Olten 2 Konzerte, 84 Impfungen: Ein Augenschein an den beiden Impfkonzerten Das Konzert in Olten und jenes in Grenchen hatten dasselbe Ziel. Unentschlossene vom Impfen zu überzeugen. Im Zuge der Aktion liessen sich etwas weniger als 100 Personen impfen, wie der Fachstab Pandemie des Kantons mitteilt. Patrick Lüthy und Susanna Hofer Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

Olten vor der Stadtkirche

«Wollen Sie sich impfen lassen? Sie können heute sogar den Impfstoff auswählen»

Impfbus und ein Konzert vor der Stadtkirche in Olten Patrick Lüthy

Auf dem Vorplatz der Stadtkirche in Olten befindet sich ein von PostAuto umfunktionierter Bus. Über der Chauffeurkabine wird keine Ortschaft, sondern in leuchtend Gelb das Wort Impfbus angezeigt. Vor dem Impfbus steht ein jugendlicher Helfer. Er hält ein Tablett mit etlichen Bechern Punch bereit. Die Getränke erkalten langsam. Nur zögerlich finden sich Passanten ein, die sich zu einem Gespräch mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter vom Beratungsteam einlassen. Derweil bereitet sich vor der Stadtkirche unter einem blauen Vorzelt mit grüner Spotbeleuchtung die Band Breiti & the BIG easy Gators von Daniel Breitenstein auf ihr Konzert vor. Den Musikern ist kalt. In dicken Winterjacken und Decken spielen sie sich von Stück zu Stück warm.

Auf der Kirchgasse bleiben nun etliche Leute stehen und wippen mit. Impfbus-Mitarbeiterinnen suchten Gespräch mit Passanten Das Team vom Impfbus sowie eine Frau vom Sicherheitsdienst tragen Schutzmasken. Die Impfbus-Mitarbeiterinnen suchen den Kontakt und gehen auf Passanten zu. Ein junger Mann steht etwas unsicher vor dem Impfbus. «Wollen Sie sich Impfen lassen? Wir beraten Sie gerne und Sie können heute sogar den Impfstoff auswählen, wir haben Pfizer und Moderna», erklärt die Mitarbeiterin. Der Angesprochene zeigt zunächst Interesse, windet sich aber und meint schliesslich, dass er zuerst noch umparken müsse.

Passantin meldet ihre Mutter für Booster-Impfung an

Auf den Stühlen neben dem Bus nimmt inzwischen ein junger Herr Platz. Er hat das Angebot angenommen und hat sich impfen lassen. Seinen Namen möchte er aber nicht in der Zeitung lesen. «Ich musste bereits zweimal den Impftermin verschieben und finde es sehr praktisch, dass ich ihn nun hier so schnell und problemlos wahrnehmen konnte. Mit dem Impfen habe ich keine Probleme und sehe den Sinn und Zweck auch ein. Das Personal war sehr entgegenkommend. Ich finde das eine Supersache!» Eine Frau aus der Region sagt, dass sie gerade ihre Mutter für die Booster-Impfung anmelden konnte: «Das ist sehr praktisch und geht schneller als eine Anmeldung zu Hause mit dem Computer!»

Es ist Nachmittag, der Nebel hängt noch immer in der Stadt. Die Band hat sich warm gespielt. Daniel Breitenstein kündigt als Special Guest Justina Lee Brown – Gewinnerin der Swiss Blues Challenge 2019 und Halbfinalistin der International Blues Challenge 2020 Memphis USA – an. Jetzt kommt Stimmung auf. Die aus Nigeria stammende Sängerin findet gleich den Draht zum Publikum. Der Mann bei den Punch-Behältern freut sich und meint, dass gleich 20 Liter mehr an Punch weggehen.

Unter den wippenden Zuschauerinnen und Zuschauern ist auch die Gesundheitsdirektorin zu sehen. Luc Nünlist vom Mitarbeiterstab ist vom Feedback der Passanten positiv überrascht: «Es gab gute Gespräche und viele Jüngere fragten, wieso wir solche Aktionen nicht öfters machen.»



Grenchen

«Jede Person, die sich heute hier impfen lässt, ist ein Erfolg»

Auf der Bühne im Hangar des Airports Grenchen trat mehrmals Nicole Bernegger mit ihrer Band auf. Hanspeter Bärtschi

Im Hangar des Airports Grenchen steht neben einem schönen, kleinen Flugzeug eine Bühne. Darauf steht Nicole Bernegger mit ihrer Band und hebt mit ihrer Soulstimme ab in den Grenchner Himmel. Vor der Bühne stehen kleine Grüppchen an Tischen zusammen, Eltern mit Kindern, ein paar Jugendliche, auch ältere Leute. Bernegger ist bekannt als «Voice of Switzerland»-Gewinnerin von 2013 (sie gewann mit ihrem Hit «Feeling good»), ihr Gesang reisst mit, sie gibt alles. «Dieser Anlass ist megaschön; es ist schön, überhaupt wieder zu singen und zu spielen. Der Event hier ist friedlich, gibt Gelegenheit, miteinander zu reden, tolerant aufeinander zuzugehen.»

Um 12.45 Uhr ist es kalt, ein frischer Wind geht; die Besucher sind froh um ein paar Heizpilze und den warmen Punch; dazu kann man auch leckere «Greenwiches» (vegane Sandwiches) und noch warme Amarant-Kekse vom Wagen holen und geniessen. Alles wird vom Kanton Solothurn offeriert.

«Wir sind schon geimpft und wollen den Event unterstützen»

«Wir haben gehört, dass Nicole Bernegger hier singt, und sind vor allem gekommen, um sie zu hören. Das ist eine gute Gelegenheit. Aber wir wollen auch den Event unterstützen, wir sind schon geimpft», erklärt eine Besucherin. Ihr Gesprächspartner arbeitet hier auf dem Flugplatz Grenchen und verbringt seine Pause mit dem Konzert.

Auch Frau Landammann Susanne Schaffner ist mit dabei. «Wir sind zufrieden bis jetzt, es sind schon einige Leute da. Wichtig ist für uns die positive Botschaft, für die die Menschen sensibilisiert werden sollen. Die Botschaft, dass wir es nur gemeinsam schaffen, aus dieser Pandemie wieder rauszukommen.» Ein solcher Anlass solle auch Leute anziehen, die die unbürokratische Gelegenheit ergreifen, sich impfen zu lassen. «Wir sind eine Gemeinschaft», so Susanne Schaffner. Sie fügt an, Anlässe wie dieser seien auch für die Kulturschaffenden wichtig, die damit wieder eine Gelegenheit hätten, aufzutreten.

Am Morgen früher als geplant mit dem Impfen begonnen

Vor dem Impfbus steht die Ärztin Dr. Paula Juillerat. Man habe heute Morgen schon früher als geplant mit dem Impfen begonnen, sagt sie. «Es geht uns nicht nur ums Impfen, sondern auch um die Kommunikation; Geimpfte und Nichtgeimpfte sollen miteinander ins Gespräch kommen. Es ist auch einfach ein schönes Erlebnis mitten in all den Problemen, die uns die Pandemie beschert.»

Auch Monika Wassmer, sie ist Pflegefachfrau und hilft beim Impfen heute, sieht den Anlass im Grenchner Hangar positiv: «Jede Person, die sich heute hier impfen lässt, ist ein Erfolg für uns und hilft uns allen weiter», sagt sie und eilt schon wieder davon, um eine am Impfen interessiert Frau zu beraten.

Ein junger Mann streicht seiner Freundin beruhigend über den Arm, bevor sie in den Bus steigt, um sich impfen zu lassen. Auch er geht nach ihr in den Bus und lässt sich impfen. Die Kommunikationschefin Pandemiebewältigung des Kantons Solothurn, Mirjam Andres, ist zur Halbzeit des Events zufrieden mit der Anzahl der Neugeimpften. Stand jetzt sind es 23, die genauen Zahlen werden noch kommuniziert, sagt sie. Sie freue sich, dass der der Impfevent so friedlich über die Bühne gehe. Um 13.30 Uhr dringt Sonnenschein durch die Wolken, die Besucher warten auf die nächste Session von Nicole Berneggers Band.

Man kann sich locker vorstellen, wie gut das Leben wieder sein wird, wenn wir die Pandemie endlich hinter uns gelassen haben. Aus dem Essenswagen «Manduco» dringen gute Gerüche durch den Hangar, der Punch dampft und die Stimmung ist angeregt und gelassen. Die Köche im Wagen erzählen, was sie eines Nachts geträumt hatten: Von genau diesem schönen lila Wagen mit goldenen Streifen, ihrem «guten Essen auf Rädern», und wie ihr Traum wahr geworden sei; dank der Zusammenarbeit mit andern, die träumen.

