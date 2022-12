Robin Byland leitet neu das Kunsthaus Grenchen

Grenchen Sie hat ihm Türen geöffnet: Nun will Robin Byland in Grenchen die Kunst allen Menschen zugänglich machen Seit rund 100 Tagen leitet Robin Byland das Kunsthaus in der Uhrenstadt. Als talentierter Kunstvermittler will er möglichst alle Bevölkerungsgruppen ansprechen. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Robin Byland kam vom Kunstmuseum Solothurn in die Uhrenstadt. Hanspeter Bärtschi

Wir sitzen in der hellen Veranda des Kunsthauses Grenchen, die Sonne scheint und erwärmt den Raum. Seit gut 100 Tagen ist Robin Byland als neuer Leiter des Kunsthauses im Amt. Den meisten fällt wohl als Erstes auf, wie jung er mit 34 Jahren für diesen Posten ist. Er trägt ein weisses Hemd und im linken Ohrläppchen einen schwarzen Ring.

«Dass ich hier arbeiten darf, ist eine enorme Chance für mich», sagt der feingliedrige Mann mit dem rotblonden Haar. Er stamme nicht aus einer bildungsbürgerlichen Familie, so gesehen sei sein Weg hierher nicht vorgezeichnet gewesen. «Aber ich war schon immer sehr wissbegierig, und ich habe immer gerne und viel gelesen», sagt er im Gespräch. Er wirkt aufgeweckt, konzentriert und spricht schnell und gewandt.

Durch die Kunst habe er eine Welt entdeckt; er sei durch eine Türe gegangen, hinter der viel Neues lag. Seine Mutter habe ihn darin immer bestärkt, obwohl sie selber keine Akademikerin war, sondern zuerst eine Lehre im Detailhandel machte und heute im pädagogischen Bereich arbeitet. Bylands Vater war Elektromonteur. Sein jüngerer Bruder Damian Byland ist als Industrial-Designer und Fotograf auch im kreativen Bereich tätig, der andere Bruder Timon Manger studiert soziale Arbeit.

Christoph Vögele prägte ihn stark

Robin Byland wurde in Lenzburg geboren und verbrachte den grössten Teil seiner Kindheit in Niedergösgen. Prägend für ihn und seine Berufung war unter anderem sein Deutschlehrer am Gymnasium der Kantonsschule Olten, Anton Kramer. «Er machte einen tollen Unterricht, war anregend, kritisch und inspirierend.»

Autoren wie Franz Kafka oder Herman Melville faszinieren Byland noch heute. «Gerade habe ich Melvilles ‹Moby Dick› gelesen. Es ist unglaublich, auf wie vielen Ebenen, dramatisch, wissenschaftlich und philosophisch, Melville seinen Leser packt.» Das Buch habe ihn enorm beeindruckt.

Studiert hat Robin Byland an der Universität Basel Kunstgeschichte und Bildtheorie sowie Germanistik und Medienwissenschaften. Seine Masterarbeit beschäftigt sich mit dem amerikanischen Maler Mark Rothko. Bei ihm beeindrucke ihn vor allem die Schnittstelle von Körperlichkeit und Intellekt, sagt Byland. Nach dem Studium arbeitete er im Schaulager Münchenstein, im Aargauer Kunsthaus und dann von 2017 bis 2022 im Kunstmuseum Solothurn.

Dort arbeitete er eng mit dem ehemaligen Direktor Christoph Vögele zusammen. «Er liess mir grosse Freiheiten und ich habe eine ausgezeichnete Ausbildung erhalten, die alle Bereiche umfasst hat.» Das sei eine enorm dankbare Sache gewesen. Ausserdem habe er in Solothurn ein grosses Netzwerk an Beziehungen aufbauen können, was sehr wichtig sei. Vögele war für ihn ein prägender Mentor, von dem er enorm viel lernen durfte.

Schreiben und Reden über Kunst

Robin Byland ist selber nicht gestalterisch tätig, aber seine Wissbegier ist gross. Mit dem Kunsthaus Grenchen möchte er das Ziel erreichen, die Kunst für möglichst alle Menschen und Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen.

Im Vermitteln der Kunst sieht er eines seiner Talente, und das Schreiben und Reden über Kunst macht ihm grosse Freude. «Ich möchte spannende Ausstellungen machen, die viele Leute ansprechen; sie sollen Menschen die Welt anders erfahren lassen und auch aktuelle Ereignisse miteinbeziehen.» Auch die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen sei ihm wichtig.

Nebst seiner Arbeit pflegt er seine Freundschaften, «wobei private und berufliche Freunde oft dieselben sind». Nebst dem Lesen geht er gerne wandern, und das Klettern würde er gerne wieder aufnehmen. Oft hört er Musik. Zurzeit liest Byland «Die verlorene Ehre der Katharina Blum» von Heinrich Böll; dies im Rahmen einer Lesegruppe. Zu seinen Lieblingsautoren zählen Clemens J. Setz, Simone Lappert, Pedro Lenz, Alex Capus und Lukas Bärfuss.

«Ich mag die Ruhe in Kunstmuseen»

Zu bildenden Künstlern, die ihn zurzeit interessieren, meint er, die Auswahl falle schwer, aber spannend seien zum Beispiel Dimitra Charamandas, Julian Charrière, Jakob Ferdinand Rieder, Thomas Scheibitz, Franz Anatol Wyss und René Zäch. Weitere sind Isabelle Krieg, Kathrin Sonntag, Bernard Voïta und Markus Raetz. Letzteren bewundert er für seine Poesie und seine Leichtigkeit. «Leider durfte ich ihn nicht mehr persönlich kennen lernen.»

Betreffend seiner ersten selbst kuratierten Ausstellung im Kunsthaus Grenchen meint er: «Vielleicht gibt es nächstes Jahr ein Wiedersehen mit einigen der hier Genannten.» Zum Schluss fasst er zusammen: «In Kunstmuseen fühle ich mich einfach wohl. Ich mag die Ruhe, die dort herrscht.»

