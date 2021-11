Nach Diebstahl in Grenchen: Jugendlicher festgenommen

Grenchen Nach Diebstahl in Einfamilienhaus: Jugendlicher festgenommen In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei in Grenchen einen 16-Jährigen angehalten und vorläufig festgenommen. Vorausgegangen war die Meldung über einen Einschleichdiebstahl. 28.11.2021, 19.09 Uhr

Symbolbild. Keystone

Kurz nach 0.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag, 28. November, bemerkte der Bewohner eines Einfamilienhauses in Grenchen einen Dieb im Gebäude. Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, flüchteten die Täter daraufhin mit Beute. Der Bewohner rief die Polizei, worauf die Alarmzentrale mehrere Patrouillen in das südliche Stadtgebiet schickte.