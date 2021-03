Gottesdienste «Als Kirche privilegiert»: Was während Ostern erlaubt ist im Kanton Solothurn und was nicht Das wichtigste Fest des Christentums steht vor der Tür: Ostern. Zwar herrscht aufgrund der Coronakrise auch in den Kirchen im Kanton Solothurn kein Normalbetrieb. Im Vergleich mit dem Privatbereich oder dem Veranstaltungssektor ist im Rahmen von Gottesdiensten aber nach wie vor mehr erlaubt. Daniela Deck 27.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gottesdienste dürfen abgehalten werden – aber auch hier gelten klare Regeln. Bruno Kissling

Der Gottesdienstbesuch gehört aktuell zu den wenigen Aktivitäten, die in geschlossenen Räumen stattfinden dürfen. Da fragt sich nur, was ein Gottesdienst ist. Der Staat hat darüber keine Deutungshoheit. Gemäss Auskunft des kantonalen Pandemie-Fachstabs stützt man sich in dieser Frage einerseits auf die Tradition der Religionsgemeinschaften, andererseits auf deren Selbstdeklaration für ritualisierte Zusammenkünfte im Gotteshaus. Nicht zulässig ist die Umwidmung von Veranstaltungen: Die Bibelstunde wird nicht zum Gottesdienst, weil dabei gebetet wird oder Kerzen brennen.

Gottesdienste: So geht's Max. 50 Besucherinnen und Besucher, exkl. Pfarrerin, Organist, Helfende. In kleinen Räumen bestimmt die Einhaltung der Abstandsregel (1,5 m) die zulässige Teilnehmerzahl

Max. 50 Besucherinnen und Besucher, exkl. Pfarrerin, Organist, Helfende. In kleinen Räumen bestimmt die Einhaltung der Abstandsregel (1,5 m) die zulässige Teilnehmerzahl

Maskenpflicht, Hygieneregeln

Erhebung der Kontaktdaten

Abendmahl / Eucharistiefeier: wandelnd oder am Platz, Spendeworte mit Schutzmaske, Einnahme nur am Sitzplatz gestattet

Gesang: weder Chor- noch Gemeindegesang. Auftritt professioneller Solistinnen und Solisten möglich (Abstand mind. 3 m)

Wenn nicht jetzt, wann dann? So fragen die Kirchen kurz vor Ostern auch im Kanton Solothurn bei der Bewältigung der Gesundheitskrise. Dazu brauchen sie das Rad nicht neu zu erfinden, in den meisten Punkten gilt noch immer das Gesundheitskonzept vom letzten Jahr. Höchstens 50 Personen dürfen sich im Gottesdienst versammeln, Gemeindegesang und Prozessionen sind tabu, dagegen dürfen Abendmahlsfeiern unter dem Schutzkonzept durchgeführt werden.

In der nächsten Woche ist das Gottesdienstprivileg besonders wichtig. Denn die Karwoche ab dem Palmsonntag ist die Einleitung zu Ostern, dem wichtigsten Fest der Christen und Christinnen; wo das Brauch ist, findet die Segnung von Palmzweigen statt, im Gottesdienstraum, nicht draussen vor der Kirche.

Auch das Privileg ist nur ein Trostpflaster

Allgemein sind die 50 Plätze pro Gottesdienst an Karfreitag und Ostern bestenfalls ein Trostpflästerli im Gemeindeleben. Viele Kirchgemeinden verlangen eine Anmeldung zum Gottesdienstbesuch. So soll verhindert werden, dass überzählige Personen sich auf den Weg zur Kirche machen.

Denise Wyss. Sarah Ley

Bei den Landeskirchen ist man entschlossen, das beste aus der Situation zu machen. Denise Wyss, Pfarrerin der Christkatholischen Kirchgemeinde Solothurn, sagt: «Wir sind uns bewusst, dass wir als Kirchen privilegiert sind. Bei uns dürfen die Gottesdienste stattfinden, während zum Beispiel im Kultursektor alles geschlossen bleiben muss.»

Die Christkatholische Kirchgemeinde Solothurn habe sich entschieden, zwischen Palmsonntag und Ostermontag alle Gottesdienste durchzuführen, die üblicherweise im Kirchenjahr stattfinden. In den acht Tagen seien das sieben Gottesdienste. Mit Rücksicht auf die Pandemielage würden diejenigen Feiern abgekürzt, die sonst mehr als eine Stunde dauern, so Wyss.

Lernende Kirche im Jahr der Familie

Hans-Ruedi Huber. Zvg

Hans-Ruedi Huber, Sprecher des Bistums Basel, sagt: «Im vergangenen Jahr haben die Pfarreien ihr Angebot weitgehend auf die Coronasituation angepasst. Im Zentrum standen die Seelsorge, konkrete Hilfeleistungen und Sozialarbeit. Zudem sind neben klassischen Gottesdiensten mit Liveübertragungen auch neue digitale Formate in Form interaktiver Gottesdienste lanciert worden.»

Der spezifisch katholische Brauch der Chrisam-Messe zur Segnung der Öle für Firmung, Krankensalbung, Priesterweihe und so weiter, findet am Montag, 29. März, zwar statt, in der Kirche St.Josef in Luterbach (10 Uhr). Die Öffentlichkeit muss sich jedoch mit Zuschauen im Internet (Bistum-basel.live, Facebook «Radio Maria» oder per Podcast) begnügen. «Die heiligen Öle stehen auch für die heilsamen Momente im Alltag», ist Huber überzeugt.

Papst Franziskus hat am 19. März das «Jahr der Familie» ausgerufen. Die Diözesen Basel und St.Gallen haben dazu neue Leitlinien für die Seelsorge lanciert. Dazu sagt Huber:

«Besonders gefällt mir daran die Umkehrung des Blickwinkels. Nicht ein Ideal von Familie steht im Zentrum, sondern zwischenmenschliche Beziehungen, wie sie in der Realität gelebt werden. Die Kirche will von den Menschen und ihren Beziehungen lernen und sie begleiten.»

Ein Interview mit dem Bischof Felix Gmür im Radio 32 (31.3., 18.45 Uhr, Wiederholung 2.4., 19.10 Uhr) soll zudem helfen, den Weg Richtung Ostern zu finden.

Sonderstellung aufgrund der Glaubensfreiheit

Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn stützen sich für die Gottesdienstorganisation auf das Schutzkonzept der Evangelischen Kirche Schweiz, das weitgehend mit den kantonalen Vorgaben übereinstimmt. Lediglich bei den Kontaktadressen ist der Kanton Solothurn strenger. Diese müssen in jedem Fall erfasst werden, selbst wenn der Sicherheitsabstand gewahrt werden kann.

Ob die Kirchgemeinden Präsenzgottesdienste durchführen, diese ausfallen lassen oder ins Internet verlagern, bleibt ihnen überlassen. Auskunft gibt dazu die lokale Kirchgemeinde respektive deren Website. Das gilt nicht nur für die Landeskirchen, sondern auch für die Freikirchen sowie für die Gottesdienste der nichtchristlichen Religionsgemeinschaften.

Der Fachstab Pandemie schreibt zur Sonderstellung der religiösen Gemeinschaften: «Damit wird der Glaubens- und Gewissensfreiheit des Einzelnen sowie der Bedeutung von religiösen Veranstaltungen für die Gemeinschaften Rechnung getragen.» Und weiter:

«Der Fachstab steht mittels der kantonalen Koordinationsstelle für Religionsfragen sowohl mit den Landeskirchen als auch mit den privatrechtlich organisierten Religionsgemeinschaften im Austausch. Für konkrete Fragestellungen existiert seit November 2020 der Fachdialog Religion, der dazu dient, im Rahmen der Pandemiebewältigung mit den Religionsgemeinschaften zusammenzuspannen.»