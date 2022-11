Glühweinsaison 2022 Wann und wo? Die Übersicht aller Weihnachtsmärkte im Kanton Solothurn Die Adventszeit steht vor der Tür und damit startet auch die Glühwein-Saison. Im Kanton Solothurn finden zahlreiche Advents- und Weihnachtsmärkte statt. Diese Übersicht wird laufend aktualisiert. Online-Redaktion Jetzt kommentieren 11.11.2022, 17.30 Uhr

Das Adventsdorf in Olten. Bruno Kissling

Wenn die Tage kürzer, die Nächte kälter und der Himmel grauer wird, beginnt die Glühwein-Saison. 2022 finden wieder zahlreiche Weihnachts- und Adventsmärkte statt. Hier die ständig aktualisierte Liste von Advents- und Weihnachtsmärkten im Kanton Solothurn.

Haben wir einen Markt oder Event vergessen? Teilen Sie uns das mit: online@chmedia.ch

Am 26. November findet in Aeschi der traditionelle Adventsbasar beim reformierten Kirchgemeindehaus statt. Mit Punsch und Glühwein im Freien und warmem Beinschinken mit verschiedenen Salaten im Innenbereich, sowie mit einer Auswahl an selbst Gebackenem und allerlei Handwerk. Der Erlös wird laut den Organisatoren wie immer für einen guten Zweck verwendet.

Ein besinnlicher Anlass zum 1. Advent findet am 27. November beim Dorfweiher von 17 bis 20 Uhr statt. Und schliesslich wird von der Bürgergemeinde Aeschi am 10. Dezember ein Weihnachtsspaziergang um den Burgäschisee organisiert.

Adventsbasar: 26. November 2022, 9 bis 15 Uhr, reformiertes Kirchgemeindehaus Aeschi, Bolkenstrasse 24, 4556 Aeschi. 1. Advent: 27. November 2022, 17 bis 20 Uhr, beim Dorfweiher, Gallishofstrasse, 4556 Aeschi. Weihnachtsspaziergang um den Burgäschisee: 10. Dezember 2022, 17 bis 21 Uhr, Start-/Zielort: Restaurant Seeblick, Burgäschi. Alle Informationen auf der Gemeindewebsite.

Der Bättwiler Weihnachtsmarkt findet gemäss der Gemeindewebsite am 19. und 20. November statt. Zudem wird am 27. November das 1. Advent-Feuer gezündet. Es gibt Glühwein, Weihnachtsgutzis und eine gemütliche vorweihnachtliche Stimmung rund um das Adventsfeuer.

Bättwiler Weihnachtsmarkt: Samstag, 19. und Sonntag, 20. November. 1-Advent-Feuer: Sonntag, 27. November, ab 17 Uhr bei der Gemeindeverwaltung.

In Balsthal findet am Samichlaustag der Chlaus-Märet statt. Am 6. Dezember wird auf dem Dorfplatz und in der Goldgasse weihnachtliche Stimmung verbreitet.

Chlaus-Märet: Dorfplatz Balsthal, 6. Dezember 2022. Weitere Informationen: Balsthaler Gewerbe.

Vom 18. bis 20. November findet im Eventlokal P9 in Biberist ein Adventsmäret statt. Über 30 Aussteller werden vor Ort sein, es gibt Foodstände, Fest- und Barbetrieb.

Adventsmäret im P9: Vom 18. bis 20. November 2022. Fabrikstrasse 34, 4562 Biberist. Öffnungszeiten: Freitag: 17 bis 22 Uhr; Samstag: 14 bis 20 Uhr; Sonntag: 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen auf der Website.

Am Wochenende vom 26. und 27. November findet der Buechibärger Adventsmarkt statt. Das Angebot reicht von Kerzen, Adventskränzen und Weihnachtskarten über Töpferwaren, Holzschnitzereien und Genähtem bis hin zu diversen Esswaren. Die Besucherinnen und Besucher werden mit feiner Gerstensuppe aus dem Wäsche-Zubber verwöhnt. Auch für die vegetarischen Gäste werde etwas geboten.

Buechibäger Adventsmarkt: 26. und 27. November 2022. Hauptstrasse 17, 4584 Gächliwil. Öffnungszeiten: Samstag: 15 bis 21 Uhr; Sonntag: 11 bis 16 Uhr. Weitere Informationen im Veranstaltungskalender.

Der Weihnachtsmarkt in Büren an der Aare kann wieder stattfinden. Hansjörg Sahli

Gleich an der Kantonsgrenze zwischen Solothurn und Bern findet am 4. Dezember der Weihnachtsmarkt in Büren an der Aare statt. Der Markt im Stedtli lädt zum Flanieren und Stöbern ein.

Weihnachtsmarkt Büren: Stedtli Büren an der Aare, Sonntag 4. Dezember 2022, 11 bis 18.30 Uhr. Weitere Informationen: Einwohnergemeinde Büren.

Wie in vielen anderen Gemeinden werden auch in Däniken vom 1. bis 24. Dezember Adventsfenster erleuchtet. Das Adventsfenster-Team lädt am 21. Dezember zum gemeinsamen Adventsrundgang ein. Am Ende des Rundgangs lässt es sich bei Lebkuchen, Tee und Gesang der Däniker Schule verweilen.

Adventsrundgang Däniken: Mittwoch, 21. Dezember 2022, Treffpunkt um 18.30 Uhr oberhalb des Stapflenweges (Kreuzung zur Gröderstrasse).

Dieses Jahr findet der Weihnachtsmarkt in Dornach am Wochenende vom 3. und 4. Dezember statt. Auf ihrer Website teilen die Organisatoren mit, dass sie wieder einen Markt mit der Unterstützung der Dornacher Jugendmusikschule und weiteren Akteuren planen.

Dornacher Weihnachtsmarkt: 3. und 4. Dezember 2022. Weitere Informationen auf der Website des Marktes.

Am 20. November findet im Alterszentrum Sunnepark der Adventsmarkt statt. Rund 40 Stände mit verschiedenen Angeboten wie hausgemachte Leckereien, Dekoartikel aus diversen Materialien, Schmuck und vieles mehr. Auch Samichlous und Schmutzli kommen zu Besuch.

Adventsmarkt im Alterszentrum Sunnepark: Sonntag, 20. November 2022 von 11 bis 18 Uhr. Einschlagstrasse 64, 4622 Egerkingen. Parkplätze stehen beim Aldi an der Lindenhagstrasse 1 zur Verfügung (8 Minuten Fussweg).

Nach zwei Jahren Unterbruch findet die Weihnachtsausstellung auf Schloss Waldegg wieder statt. Sie ist vom 25. bis 27. November geöffnet. Eine ganze Reihe von Ausstellerinnen und Ausstellern mit liebevoll hergestellten Produkten erwarte die Besucherinnen und Besucher. Mit Kürbissuppe, Chäsbrätel, Kuchen und Sandwiches sowie Glühwein und Punsch wird für das leibliche Wohl gesorgt.

Weihnachtsausstellung auf Schloss Waldegg: Vom 25. bis 27. November 2022. Öffnungszeiten: Freitag: 14 bis 21 Uhr; Samstag: 11 bis 19 Uhr; Sonntag: 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen auf der Website.

In Gempen findet am 19. November der Winterzauber statt. Von 11 bis 19 Uhr gibt es einen Markt rund um das Feuerwehr-Magazin, anschliessend Barbetrieb. Bei genügend Anmeldungen findet gemäss der Gemeindeverwaltung zudem ein Rundgang durch das ganze Dorf statt.

Am 19. November findet in Gretzenbach ein Weihnachtsmarkt mit Verpflegungsmöglichkeiten statt: Suppe mit Brot und Glühwein bei der Chlausengruppe, Kaffeestube bei den Landfrauen, Weihnachtspunsch in Flaschen und im Ausschank, Schokolade, Hausgemachtes, Brot, Zopf, Grittibänzen und Weihnachtsgebäck, Dekorationen und Geschenke. Vom 19. bis 27. November wird zudem Kerzenziehen angeboten.

Kerzenziehen und Weihnachtsmarkt Gretzenbach: 19. bis 27. November 2022, Kirchenplatz Gretzenbach. Weitere Informationen auf dem Flyer.

Endlich wieder einen Weihnachtsmarkt in Grenchen. Hanspeter Bärtschi

«Nach zwei Jahren Unterbruch können wir vom 9. bis 11. Dezember unseren Weihnachtsmarkt in Grenchen durchführen», teilt das OK auf Facebook mit. Die Veranstalter freuen sich «auf die vielen Lichter, den schmackhaften Glühwein, die tollen Stände auf auf viele bekannte Gesichter.» Für den Markt werden noch freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht.

Weihnachtsmarkt Grenchen: Vom 9. bis 11. Dezember auf dem Marktplatz. Öffnungszeiten: Freitag 16 bis 21 Uhr (Eröffnung um 17 Uhr); Samstag: 11 bis 21 Uhr; Sonntag: 11 bis 17 Uhr. Weitere Informationen auf der Website.

Der etwas andere Weihnachtsmarkt: In Hofstetten-Flüh findet am 27. November der dritte Adventsspaziergang statt. Dieser ist über mehrere Strassen und zwei Routen, eine davon in Flüh und eine in Hofstetten, verteilt. Der Adventsspaziergang findet in den beiden Gemeindeteilen zeitlich versetzt statt. Den Start macht Hofstetten von 11 Uhr bis 17 Uhr, gefolgt von Flüh von 13 Uhr bis 19 Uhr. Es gibt diverse Stände und Beizlis.

Adventsspaziergang: 27. November 2022, 11 bis 17 Uhr in Hofstetten, 13 bis 19 Uhr in Flüh.

Weihnachtsmarkt in Hauenstein-Ifenthal. Bruno Kissling

«Ifenthaler Weihnachtsidylle – der kleine feine Markt», so wirbt die Gemeinde Ifenthal für ihren Weihnachtsmarkt. Am 10. Dezember können Besucherinnen feine Leckerbissen schlemmen und Geschenkideen schmökern.

Ifenthaler Weihnachtsmarkt: Ifenthal-Hauenstein bei der Kirche, 10. Dezember 2022, Öffnungszeiten: 11 bis 18 Uhr.

Vom 19. bis 20. November organisiert die Gemeinde Kriegstetten einen Adventsmäret mit Ausstellern aus der Region. Der Markt findet auf dem Schulhausareal statt.

Adventsmäret Kriegstetten: Vom 19. November, 14 Uhr, bis am 20. November um 19 Uhr. Schulhausstrasse 16, 4566 Kriegstetten.

250 Laternen und Kerzenlichter beleuchten an den Adventswochenenden, an Heiligabend und Weihnachten den Weg zur Lourdes Grotte: Durch das Dorf Laupersdorf geht es hoch bis zur wunderschön beleuchteten Lourdes-Grotte im Wald. Der Weg ist ab der Hauptstrasse beschildert und von der Kirche in etwa 15-20 Minuten erreichbar. Nach dem Fussmarsch wärmen über 250 Laternen und Kerzenlichter Herz und Seele. Der Lichterweg erstrahlt an den vier Adventswochenenden.

Lichterweg: An den vier Adventswochenenden (Samstag und Sonntag), ab 16 bis 20 Uhr (bei stürmischem Wetter werden die Laternen nicht beleuchtet). Am 4. Advent zwischen 16.00 und 16.30 Uhr findet ein Panflötenkonzert mit Romy Freudiger und ihren Schülern statt. Achtung: Der Lichterweg ist nicht kinderwagentauglich. Alle Informationen auf der Website des Naturparks Thal.

Am 26. November leuchten in Leuzigen die Weihnachtslichter: Der Weihnachtsmarkt Leuzigen wird von der Musikgesellschaft organisiert.

Weihnachtsmarkt Leuzigen: Dorfplatz Leuzigen, Samstag, 26. November 2022 ab 15 Uhr. Weiter Informationen: Musikgesellschaft Arch-Leuzigen.

Am Wochenende vom 3. und 4. Dezember findet im reformierten Kirchgemeindehaus in Lommiswil ein Weihnachtsmarkt mit Kaffeestube statt. Organisiert wird der Markt von der Arbeitsgruppe Dritte Welt Lommiswil.

Weihnachtsmarkt mit Kaffeestube: 3. und 4. Dezember 2022. Öffnungszeiten: Samstag: 12 bis 18 Uhr; Sonntag: 11.30 bis 17.30 Uhr. Im reformierten Kirchgemeindehaus Lommiswil.

In diesem Jahr findet am 26. November in Lostorf der Adventsmärt statt. An den Marktständen und in den stimmungsvollen Räumen finden sich viele wertvolle Produkte, die mit viel Fleiss und Sorgfalt am Buechehof hergestellt worden sind: Adventskränze und Dekorationen, Bio-Produkte aus dem Garten, eine Kräuterwerkstatt, sowie Schönes und Nützliches aus der Hand-, Holz- und Webwächrchstatt. Auch für das leibliche Wohl dürfe dieses Jahr wieder gesorgt werden, heisst es auf der Website des Buechehofs.

Tickets gibts über eventfrog.ch oder ab dem 9. November im Kiosk und im Hofladen, zu Bedienzeiten.

Lostorfer Adventsmärt: Buechehof Sozialtherapeutische Einrichtung, Mahrenstrasse 100, 4654 Lostorf, 26. November 2022. Öffnungszeiten: 10 bis 16 Uhr. Weitere Informationen: Buechehof.

Der Adventsmarkt rund um das Kloster. Tobias Gfeller

Der beliebte Adventsmarkt im Benediktinerkloster findet 2022 wieder statt. Er wird am Wochenende vom 10. und 11. Dezember durchgeführt. Diverse Produkte von Klöstern, Kulinarik und Kultur werden geboten.

Adventsmarkt Mariastein: 10. und 11. Dezember 2022. Kloster Mariastein, Klosterplatz 2, 4115 Mariastein. Öffnungszeiten: Samstag: 12 bis 18 Uhr; Sonntag: 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen auf der Website des Benediktinerklosters.

In der Vebo-Gärtnerei in Matzendorf erwartet die Besucherinnen und Besucher zwischen Freitag, 18. und Sonntag, 20. November das Winterwunderland. Gemäss Flyer gibt es adventliche Gestecke, diverse Verpflegungsmöglichkeiten, eine Kaffeestube, musikalische Darbietungen, eine Foto-Box sowie Aussteller mit ihren Produkten.

Winterwunderland in der Vebo-Gärtnerei in Matzendorf: Freitag, 18. November 2022 von 14–20 Uhr | Samstag, 19. November 2022 von 12–19 Uhr | Sonntag, 20. November 2022 von 11–18 Uhr

Die Kulturkommission Niederbuchsiten lädt am 12. November zum Adventsmarkt in die Turnhalle ein. Über 25 Aussteller sind vor Ort und es hat eine Festwirtschaft.

Adventsmarkt: Samstag, 12. November, von 10 bis 20 Uhr in der Turnhalle Niederbuchsiten.

Am 10. Dezember findet in der Mehrzweckhalle Niedergösgen ein Weihnachtsmarkt statt. Dieser wird durch die Hühnervögelzunft organisiert.

In Nuglar-St.Pantaleon findet am Samstag, 26. November, ein Weihnachtsmarkt statt. Mit Attraktionen, zahlreichen und festlich geschmückten Markt- und Imbissständen sowie Stüblis werden die Besucherinnen und Besucher laut den Veranstaltern verwöhnt.

Wiehnachtsmärt in St. Pantaleon: Samstag, 26. November 2022, Märit- und Imbiss-Stände von 11 bis 20 Uhr geöffnet, Stüblis sind bis 24 Uhr geöffnet. Weitere Informationen auf dem Flyer.

In Obergösgen bieten verschiedene Aussteller vom 23. bis 25. November Handwerkliches und Kulinarisches im Haus der Begegnung an. In der Woche vor dem ersten Advent wird auf dem alten Friedhofplatz ein «Adventshüsli» aufgestellt. Am Samstag, dem 26. November, wird das Adventshüsli beim Familiengottesdienst eröffnet.

Weihnachtsmarkt Obergösgen: Haus der Begegnung bei der katholischen Kirche Obergösgen, Kirchweg 2, 4653 Obergösgen. 23. bis 25. November 2022. Weitere Informationen: Gemeinde Obergösgen.

Der Wiehnachtsmäret Oensingen findet am 26. November von 9 bis 19 Uhr auf dem Sternenplatz beim Mühlefeldzentrum statt.

Wiehnachtsmäret: Sternenplatz Oensingen (Mühlefeldzentrum), 26. November 2022. Öffnungszeiten 9 bis 19 Uhr. Weitere Informationen: Gewerbeverein Oensingen.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr verwandelt sich Olten erneut in eine Adventsstadt. Bruno Kissling

Vom 3. bis 23. Dezember 2022 findet in der Oltner Innenstadt die zweite Ausgabe des Oltner Adventsdorfs statt. Während 21 Tagen bietet der Anlass laut den Veranstaltern «alles, was das Herz begehrt»: Nebst einem Eventplatz mit diversen Aktivitäten von regionalen Organisationen, Gruppen und Vereinen, beherbergt das Adventsdorf über 50 Chalets mit wöchentlich wechselnden Anbietern eines vorweihnächtlichen Warenangebots.

Für das leibliche Wohl sorgen diverse adventliche Verpflegungs-Chalets, geführt von regionalen Gastrobetrieben. Der Weihnachtsmann saust über die Kirchgasse ins Adventsdorf, die Gäste geniessen eine reichhaltige Auswahl an Speisen und Getränken im weissen Rössli, an der Glühweinpyramide und an den vielen Ständen. Kinder drehen ihre Runden auf dem Weihnachtskarussell, reiten auf dem wilden Rentier oder sausen mit den Schlittschuhen über eine Kunst- Eisbahn.

Adventsdorf in Olten: 3. bis 23.12.2022, Kirchgasse / Innenstadt Olten. Öffnungszeiten: Weitere Informationen: Adventsdorf Olten.

Der Adventsmarkt auf dem Ruttigerhof findet wieder statt und zwar am Wochenende vom 26. und 27. November.

Adventsmarkt auf dem Ruttigerhof: 26. und 27. November 2022. Ruttigerhof 74, 4600 Olten. Öffnungszeiten: Samstag: 12 bis 20 Uhr; Sonntag: 11 bis 17 Uhr.

Sternenzauber Adventsmarkt in Schönenwerd 2019. zvg

Am Samstag, 26. November, findet im Kreuzgang der Stiftskirche und rund um den Bühl in Schönenwerd der Sternenzauber statt. Attraktive Marktstände und verschiedene kulinarische Angebote werden dort zu finden sein.

Sternenzauber Schönenwerd: 26. November 2022. Weitere Informationen: Website.

Das Winter-Wunderland kehrt auf den Dornacherplatz zurück: Es ist heuer vom 17. November bis 31. Dezember geöffnet – auch am 24. Dezember. Damit länger als gewohnt. In früheren Ausgaben schloss das Winter-Wunderland jeweils kurz vor Weihnachten.

«Doch gibt es auch in diesem Jahr einen Wermutstropfen», heisst es von Seiten der Veranstalter: «Haben wir in diesem Jahr keine Coronaeinschränkungen, folgt sogleich die Stromsparmassnahme. Schweren Herzens müssen wir ergo dieses Jahr wieder auf die Eisbahn verzichten.» Nichtsdestotrotz verspricht der Veranstalter auch dieses Jahr eine Weihnachtsstimmung auf dem Dornacherplatz zu zaubern. Neu ist jeweils sonntags ein Kerzenziehen geplant.

Winter-Wunderland auf dem Dornacherplatz: Vom 17. November bis 31. Dezember. Weitere Informationen auf der Website.

Bereits zum dritten Mal in Folge fällt der Soledurner Wiehnachtsmäret im Kreuzackerpark aus. Den jetzigen OK-Mitgliedern sei es derzeit beruflich nicht möglich, den grossen zeitlichen Aufwand zu meistern, hiess es von Seiten der Veranstalter.

Dafür findet der Chlausemäret nach den coronabedingten Unterbrüchen wieder satt: Am 7. und 8. Dezember verwandelt sich der Friedhofplatz in einen Weihnachtsmarkt. Inmitten der Marktstände mit selbstgemachten und regionalen Produkten taucht hie und da der Samichlaus höchstpersönlich auf.

Solothurner Chlausemäret: Am 7. und 8. Dezember 2022 auf dem Friedhofplatz Solothurn. Weitere Informationen auf der Website.

Aussteller im Kapuzinerkloster Solothurn. Wolfgang Wagmann

Vom 25. bis 27. November und vom 2. bis 4. Dezember lädt das Kapuzinerkloster in Solothurn zum Weihnachtsmarkt ein. Über 50 Ausstellerinnen und Aussteller aus der Region präsentieren ihre handwerklichen Arbeiten und kulinarischen Angebote.

Advent im Kloster: 25. bis 27. November und 2. bis 4. Dezember 2022, Kapuzinerkloster Solothurn, Kapuzinerstrasse 18, 4500 Solothurn. Weitere Informationen auf der Website des Klosters.

In der Mehrzweckhalle in Subingen findet gemäss der Gemeindewebsite am Wochenende vom 3. und 4. Dezember wieder der Weihnachtszauber statt.

Weihnachtszauber in Subingen: Mehrzweckhalle Subingen, Sportplatzstrasse 17, 4553 Subingen. 3. und 4. Dezember 2022.

Der Adventsmarkt in Walterswil findet seit 27 Jahren in der Mehrzweckhalle statt. Markus Müller

Am ersten Adventwochenende vom 26. und 27. November findet der Adventsmärt in Walterswil statt. Für die vorweihnachtliche Stimmung sorgen verschiedene Stände mit handwerklichen Produkten.

Adventsmärt Walterswil: Mehrzweckhalle Walterswil, 26. und 27. November 2022. Öffnungszeiten: Samstag 10 bis 21 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen: Adventsmärit Walterswil.

Am 26. November verwandelt sich Wangen bei Olten in ein Adventsdorf. Beim Schulhaus Kleinwangen gibts vielseitige Markt- und kulinarische Angebote: Konzerte, Kerzenziehen und der Samichlaus kommt auch zu Besuch.

Adventsdorf Wangen bei Olten: Samstag, 26. November 2022 von 14 bis 21 Uhr beim Schulhaus Kleinwangen. Bei schlechtem Wetter wird der Anlass abgesagt. Weitere Informationen auf dem Flyer.

Der Weihnachtsmarkt in Welschenrohr findet am 27. November statt. Die IG Weihnachtsmarkt stellt den Markt beim MZG Dünnerehof auf.

Weihnachtsmarkt Welschenrohr: MZG Dünnerehof, 27. November 2022. Weitere Informationen: Gemeinde Welschenrohr.

Der Weihnachtsmarkt im Oberaargauer Städtli findet am 26. November statt. Es gibt Marktstände mit Geschenkideen und Weihnachtsdekorationen, ein Kinderkarussell, der Samichlaus ist vor Ort, musikalische Unterhaltung wird geboten und Verpflegung bieten diverse Stübli der Ortsvereine. Auch das Museum Kornhaus ist geöffnet.

Weihnachtsmarkt Wiedlisbach: 26. November 2022, von 10 Uhr bis um 20 Uhr. Weitere Informationen: Gemeinde Wiedlisbach.

