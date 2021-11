Glühweinsaison 2021 Vom Adventsdorf bis zum weihnachtlichen Rundgang: Die grosse Übersicht der Weihnachtsmärkte im Kanton Solothurn Die Adventszeit steht vor der Tür und damit startet auch die Glühwein-Saison. Im Kanton Solothurn finden trotz Corona verschiedene Advents- und Weihnachtsmärkte statt. Folgende Übersicht wird laufend aktualisiert. Online-Redaktion Jetzt kommentieren 19.11.2021, 05.00 Uhr

Olten wird zur Adventsstadt. Bruno Kissling (Archiv)

Wenn die Tage kürzer, die Nächte kälter und der Himmel grauer wird, beginnt die Glühwein-Saison. Nach einer Zwangspause wegen Corona finden 2021 wieder Weihnachts- und Adventsmärkte statt – einige aber wurden bereits vorzeitig abgesagt. Hier die ständig aktualisierte Liste von Advents- und Weihnachtsmärkten im Kanton Solothurn.

Aufgrund der aktuellen Coronapandemie kann sich die Situation kurzfristig ändern. Informationen zur Durchführung und zu den geltenden Massnahmen finden sich direkt bei den Veranstaltern.

Haben wir einen Markt vergessen? Teilen Sie uns das mit: online@chmedia.ch

In Balsthal findet am Samichlaustag der Chlaus-Märet statt. Am 6. Dezember wird auf dem Dorfplatz und in der Goldgasse weihnachtliche Stimmung verbreitet.

Chlaus-Märet: Dorfplatz Balsthal, 6. Dezember 2021. Weitere Informationen: Balsthaler Gewerbe.

Die Gemeinde Bättwil lädt gleich an zwei Tagen zum Weihnachtsmarkt ein. Dieser findet am 20. November und am 21. November beim Oberstufenzentrum Leimental statt.

Weihnachtsmarkt Bättwil: Oberstufenzentrum Leimental, Hauptstrasse 74, 4112 Bättwil. 20. und 21. November 2021. Öffnungszeiten: Samstag von 11 Uhr bis 19 Uhr und Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr.

Weihnachtsstände sorgen im P9 für Adventsstimmung. zvg

Die Freude bei den Veranstaltern P9 Event-Location des Advents-Märets in Biberist ist gross: «Nach dem tollen ersten Advents-Märet im Jahr 2019 und der Coronapause im letzten Jahr, freuen wir uns riesig auf die zweite Ausgabe.» Zahlreiche Aussteller präsentieren ihre Produkte in verschiedenen Hallen der ehemaligen Papierfabrik. Wegen Corona ist der Eintritt nur mit Covid-Zertifikat und gültigem Ausweis möglich. An den drei Tagen vom 19. bis 21. November sorgen zudem verschiedene Darbietungen für musikalische Unterhaltung.

Advents-Märet Biberist: Areal ehemalige Papierfabrik, 19. bis 21. November 2021. Öffnungszeiten: Freitag 17 bis 22 Uhr, Samstag 14 bis 22 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen: Advents-Märet Biberist.

Gleich an der Kantonsgrenze zwischen Solothurn und Bern findet am 5. Dezember der Weihnachtsmarkt in Büren an der Aare statt. Der Markt im Stedtli lädt zum Flanieren und Stöbern ein.

Weihnachtsmarkt Büren: Stedtli Büren an der Aare, Samstag 5. Dezember 2021, 11 bis 18.30 Uhr. Weitere Informationen: Einwohnergemeinde Büren.

Klein aber fein: In der Gemeinde Büsserach findet ein kleiner Markt mit etwa drei Ständen statt. Der «Adventsmarkt für Pfarrer Kobor Rumänien» findet am 20. November und am 21. November statt.

Adventsmarkt für Pfarrer Kobor Rumänien: Samstag, 20. November 2021 von 12 Uhr bis 19 Uhr und Sonntag, 21. November von 11 Uhr bis 16 Uhr.

Dieses Jahr findet der Weihnachtsmarkt in Dornach am Wochenende vom 4. und 5. Dezember statt. Wie es auf der Website des Dornacher Weihnachtsmarkts heisst, laufen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Besucher dürfen sicherlich gespannt sein, was dieses Jahr alles angeboten wird.

Dornacher Weihnachtsmarkt: 4. und 5. Dezember 2021. Weitere Informationen auf der Website des Marktes.

Hier glitzern schon bald die Adventslichter: Alterszentrum Sunnepark in Egerkingen. Bruno Kissling

Der Adventsmarkt am 21. November wird von den Alterszentren Gäu organisiert und findet im Alterszentrum Sunnepark in Egerkingen statt. Rund 40 Stände bieten hausgemachte Leckereien, Dekoartikel, Schmuck oder heisse Marroni an. Um 14 Uhr stattet der Samichlaus mit Schmutzli und Esel dem Adventsmarkt einen Besuch ab. Der Besuch ist nur mit Zertifikat möglich.

Adventsmarkt Egerkingen: Alterszentrum Sunnepark, Einschlagstrasse 64, 4622 Egerkingen. 21. November 2021, 11 bis 19 Uhr. Weitere Informationen: Adventsmarkt Egerkingen.

Anstelle eines Marktes findet in der Gemeinde Gempen am 5. Dezember ein Weihnachtsrundgang mit Ständen statt. Der Anlass wird vom ortseigenen Kulturverein organisiert und lädt zwischen 10 und 17 Uhr zu einem Spaziergang durch das Dorf ein.

Weihnachtsrundgang durch Gempen: Sonntag, 5. Dezember 2021, 10 bis 17 Uhr.

Im Schwimmbad Eichholz findet vom 10. bis 12. Dezember der «Wiehnachtsmärit ir Badi» statt. Dabei wird die angebotene Ware in Zelten und Kabinen verkauft – Lebensmittel allerdings nur verpackt, Getränke nur zu Degustationszwecken. Für alle gelten die 3G-Regeln.

Wiehnachtsmärit ir Badi: Schwimmbad Eichholz, Schwimmbadstrasse 1, 4563 Gerlafingen, 10. bis 12. November 2021. Weitere Informationen: Schwimmbad Eichholz.

Am Freitag, 3. Dezember, findet der Herbetswiler Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz statt. Es gibt lokale Ausstellerinnen und Aussteller, Unterhaltung und Verpflegungsmöglichkeiten. Für die Innenräume der Gastronomie gilt die Zertifikatspflicht.

Herbetswiler Weihnachtsmarkt: Freitag, 3. Dezember 2021, auf dem Dorfplatz.

Der etwas andere Weihnachtsmarkt: In Hofstetten-Flüh findet am 28. November der Adventsspaziergang statt. Dieser ist über mehrere Strassen und zwei Routen, eine davon in Flüh und eine in Hofstetten, verteilt. Der Adventsspaziergang findet in den beiden Gemeindeteilen zeitlich versetzt statt. Den Start macht Hofstetten von 11 Uhr bis 17 Uhr, gefolgt von Flüh von 13 Uhr bis 19 Uhr. Ein Planwagen-Shuttle verbindet die beiden Routen zwischen 14 Uhr und 17 Uhr.

Adventsspaziergang: 28. November 2021, 11 bis 17 Uhr in Hofstetten, 13 bis 19 Uhr in Flüh.

Weihnachtsmarkt in Hauenstein-Ifenthal. Bruno Kissling

«Ifenthaler Weihnachtsidylle – der kleine feine Markt», so wirbt die Gemeinde Ifenthal für ihren Weihnachtsmarkt. Am 11. Dezember können Besucherinnen feine Leckerbissen schlemmen und Geschenkideen schmökern. Der Markt im kleinen Tal findet bereits zum vierten Mal statt. In der Kaffeestube gilt Zertifikatspflicht, es gibt aber auch die Möglichkeit alles Take-away zu beziehen und draussen zu konsumieren.

Ifenthaler Weihnachtsmarkt: Ifenthal-Hauenstein bei der Kirche, 11. Dezember 2021, Öffnungszeiten: 11 bis 18 Uhr. Weitere Informationen: Ifenthaler Weihnachtsidylle.

In diesem Jahr findet am 27. November in Lostorf der Adventsmärt statt. Der grosse Markt des Buechehofs bietet Adventskränze, viele Dekorationen und weitere Bioprodukte aus Garten, Kräuterwerkstatt, Landwirtschaft und Küche. Zudem finden sich an den Marktständen und in den stimmungsvollen Räumen Schönes und Nützliches aus Hand-, Holz- und Webwerkstatt. «Damit sich am diesjährigen Adventsmärt alle erfreuen dürfen, gibt es nur Aktivitäten und Angebote, die mit der aktuellen Situation kompatibel sind», heisst es vonseiten der Veranstalter. «So müssen wir leider auf die Verpflegung und das Angebot für unsere Jüngsten – ‹Märli & Geschichten› und ‹Lebkuchen verzieren› verzichten.» Zertifikatspflicht gibt es keine. Es gibt ein Ticket-System, mit dem einzelne Blockbesuche gebucht werden können.

Lostorfer Adventsmärt: Buechehof Sozialtherapeutische Einrichtung, Mahrenstrasse 100, 4654 Lostorf, 27. November 2021. Öffnungszeiten: 10 bis 16 Uhr. Weitere Informationen: Buechehof.

Weihnachtsmarkt in der MZH Niedergösgen im Jahr 2019. Zvg

Die Niedergösger Hühnerzunft «HüZu» plant die zehnte Durchführung des Weihnachtsmarktes in der Mehrzweckhalle. Geplant sind bis zu 30 Stände, die neben Käse und Würsten auch Kunstartikel, sowie Selbstgebasteltes, wie beispielsweise Wandbehänge, anbieten. Auch ein «Beizli» zur Verpflegung und zum geselligen Beisammensein ist geplant. Der Weihnachtsmarkt soll am 11. Dezember stattfinden. Am darauffolgenden Sonntag gebe es dann eine Märchenstunde vom Zürcher Waisentheater. Es gilt Zertifikatspflicht.

Weihnachtsmarkt Niedergösgen: Mehrzweckhalle Niedergösgen. Samstag, 11. Dezember 2021. Weitere Informationen: Hüzu Niedergösgen.

In Obergösgen bieten verschiedene Aussteller Handwerkliches und Kulinarisches im Haus der Begegnung an. Zugang erhält, wer ein gültiges Zertifikat vorweisen kann. In der Woche vor dem ersten Advent wird auf dem alten Friedhofplatz ein «Adventshüsli» aufgestellt. Auch in diesem Jahr im November erstellen Kinder und Erwachsene der Pfarrei neue Bilder das «Adventshüsli». Am Samstag, dem 27. November, wird das erste Türchen bei einem feierlichen Gottesdienst geöffnet.

Weihnachtsmarkt Obergösgen: Haus der Begegnung bei der katholischen Kirche Obergösgen, Kirchweg 2, 4653 Obergösgen. 24. bis 26. November 2021, Mittwoch und Donnerstag 14 bis 21 Uhr, Freitag 14 bis 20 Uhr. Weitere Informationen: Gemeinde Obergösgen.

Ende November organisiert der Gewerbeverein Oensingen den «Outdoor-Wiehnachtsmäret uf em Sternenplatz». Der Markt im Zentrum von Oensingen wartet mit über 20 Ausstellern auf, auch der Samichlaus wird um 11 und 16 Uhr vor Ort sein.

Outdoor-Wiehnachtsmäret: Sternenplatz Oensingen (Mühlefeldzentrum), 27. November 2021. Öffnungszeiten 9 bis 19 Uhr. Weitere Informationen: Gewerbeverein Oensingen.

Eine Montage der möglichen Attraktionen beim Adventsdorf in der Oltner Kirchgasse. zvg

Das Weihnachtsdorf in der Altstadt Olten findet heuer erstmals statt. Vom 3. bis 23. Dezember laden Markt- und Food-Stände zum Stöbern ein. Dazu gibt es eine Glühwein-Pyramide, das beliebte Karussell und ein Zeltchalet auf dem Platz in der Oltner Innenstadt. Weitere Attraktionen sind eine kleine Eisbahn, ein Wunschwald oder ein Kinderkarussell. Die Stadt Olten hat einer Durchführung ohne Zertifikatspflicht zugestimmt. Für die Innenräume der Gastrobetreiber gelten weiterhin die 3G-Vorschriften.

Adventsdorf in Olten: 3. bis 23.12.2021, Kirchgasse / Innenstadt Olten. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 15 bis 22 Uhr Weihnachtsmarkt sowie Food & Beverage, Freitag 15 bis 22 Uhr Weihnachtsmarkt, 15 bis 23 Food & Beverage, Samstag 11 bis 22 Weihnachtsmarkt, 11 bis 23 Uhr Food & Beverage, Sonntag 11 bis 20 Uhr Weihnachtsmarkt sowie Food & Beverage. Weitere Informationen: Adventsdorf Olten.

Sternenzauber Adventsmarkt in Schönenwerd 2019. zvg

Am Samstag 27. November, findet rund um den Bühl in Schönenwerd der Sternenzauber statt. Attraktive Marktstände und verschiedene kulinarische Angebote werden dort vorzufinden sein. Die Kinder können am Nachmittag Weihnachtsgeschenke basteln und für die Unterhaltung sorgt die Drehorgelmusik.

Sternenzauber Schönenwerd: 27. November 2021. Weitere Informationen: Website.

Aussteller im Kapuzinerkloster Solothurn. Wolfgang Wagmann

Vom 24. bis 28. November lädt das Kapuzinerkloster in Solothurn zum Weihnachtsmarkt ein. Über 40 Ausstellerinnen und Aussteller aus der Region präsentieren ihre handwerklichen Arbeiten und kulinarischen Angebote. Neben Glühwein und Punsch sorgen Raclette, Kürbissuppe, Bratwurst oder Waffeln für das leibliche Wohl. Da der Markt im Aussen- und Innenbereich des Klosters stattfindet, gilt für Ausstellerinnen und Besucher die Zertifikatspflicht.

Advent im Kloster: 24. bis 28.11.2021, Kapuzinerkloster Solothurn, Kapuzinerstrasse 18, 4500 Solothurn. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag: 14 bis 18:30, Samstag: 10 bis 18:30, Sonntag: 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen: adventimkloster.ch.

In der Mehrzweckhalle in Subingen gibt es am Wochenende vom 4. und 5. Dezember die Möglichkeit zum Lebkuchen verzieren und Pferde reiten. Die Kultur- und Jugendkommission Subingen lädt zu dem Event mit über 40 Ausstellern ein. In den Innenräumen gilt die 3G-Regel.

Weihnachtszauber in Subingen: Mehrzweckhalle Subingen, Sportplatzstrasse 17, 4553 Subingen. 4. und 5. Dezember 2021, Öffnungszeiten: Samstag 10 bis 19 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen: auf Facebook.

Der Adventsmarkt in Walterswil findet seit 27 Jahren in der Mehrzweckhalle statt. Markus Müller

Der Adventsmärt in Walterswil öffnet am 27. und 28. November seine Tore. Für die vorweihnachtliche Stimmung sorgen verschiedene Stände mit handwerklichen Produkten. 1984 als Adventsausstellung gegründet, findet der Event seit 1994 als Adventsmärt in der Mehrzweckhalle statt. Für Personen ab 16 Jahren gilt Zertifikatspflicht. Im Aussenbereich und nach der Eingangskontrolle gibt es keine Maskenpflicht.

Adventsmärt Walterswil: Mehrzweckhalle Walterswil, 27. und 28. November 2021. Öffnungszeiten: Samstag 10 bis 21 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen: Adventsmärit Walterswil.

Der Weihnachtsmarkt in Welschenrohr findet am 27. und 28. November statt. Die IG Weihnachtsmarkt stellt den Markt beim MZG Dünnerehof auf.

Weihnachtsmarkt Welschenrohr: Unter den Linden, MZG Dünnerehof, 27. bis 28. November 2021. Weitere Informationen: Gemeinde Welschenrohr.

Der Weihnachtsmarkt im Oberaargauer Städtli findet am 27. November statt. Es gibt Marktstände mit Geschenkideen und Weihnachtsdekorationen, ein Kinderkarussell, der Samichlaus kommt und musikalische Unterhaltung und diverse Stübli der Ortsvereine werden geboten. Das Museum Kornhaus ist geöffnet.

Weihnachtsmarkt Wiedlisbach: 27. November 2021, von 10 Uhr bis um 20 Uhr. Weitere Informationen: Gemeinde Wiedlisbach.

Landfrauenverein will auch dieses Jahr Winznau in einen begehbaren Adventskalender verwandeln. Am 7. Dezember soll eine Adventsfeier durchgeführt werden, welche die Winznauer Frauengemeinschaft organisiert. Genauere Informationen, ob etwa ein Covid-Zertifikat benötigt wird, sind noch nicht bekannt.

Adventsfeier Winznau: Dienstag, 7. Dezember 2021, 19 Uhr. Katholischer Pfarrsaal, Kirchweg 1, 4652 Winznau.

Abgesagte Adventsmärkte

Der Solothurner Chlausemärt wurde bereits Ende September abgesagt. Die Organisatoren liessen verlauten: «Leider haben wir von den Behörden keine Zusage erhalten. Der Chlausemäret gilt als Grossveranstaltung und die Umsetzung der Auflagen ist für uns schlicht nicht möglich.»

Nach dem Chlausemäret wurde auch der Soledurner Wiehnachtsmärit abgesagt. Wegen der hohen Kosten sei eine Durchführung des Marktes unter Zertifikatspflicht nicht umsetzbar, teilte das Organisationskomitee Anfang Oktober mit.

Auch 2021 gibt es keinen Grenchner Weihnachtsmarkt. Die unsichere Entwicklung der Pandemie und die aufwendigen Auflagen seien der Grund, hiess es im Oktober von Seiten der Veranstalter.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Attisholz-Areal musste abgesagt werden. Ein Grund dafür ist laut den Organisatoren die Skepsis der Ausstellenden gegenüber der Zertifikatspflicht.

Normalerweise ist er ein Besuchermagnet, doch auch 2021 muss auf den Mariasteiner Adventsmarkt verzichtet werden. Erst am 18. November haben sich die Zuständigen des Klosters dazu entschieden, den Markt aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen abzusagen.

Auch der Weihnachtsmarkt in St.Pantaleon wurde abgesagt. Dieser hätte am 27. November stattfinden sollen.

Der Adventsmarkt auf dem Ruttigerhof in Olten findet wieder nicht statt.