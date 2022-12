Josef Stübi wird neuer Weihbischof im Bistum Basel: Wer ist er?

Glaube Auf einer Wanderung im Maggiatal hat er sich für das Amt entschieden: Wer ist Josef Stübi, der neue Weihbischof im Bistum Basel? Felix Gmür, Bischof des Bistums Basel, bekommt mit Josef Stübi seinen Wunschkandidaten als Weihbischof. Stübi wird am 26. Februar in der St.-Ursen-Kathedrale Solothurn zum Bischof geweiht. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 20.12.2022, 17.16 Uhr

Der neue Weihbischof Josef Stübi (links) und Bischof Felix Gmür. Hanspeter Bärtschi

Papst Franziskus hat den 61-jährigen Josef Stübi als neuen Weihbischof des Bistums Basel bestätigt, wie Diözesanbischof Felix Gmür am Dienstag in Solothurn bekanntgab. Damit erhält Bischof Felix Gmür wieder einen Weihbischof an seine Seite, nachdem 2021 Denis Theurillat und 2014 Martin Gächter von ihren Ämtern zurückgetreten sind. Josef Stübi ist Stadtpfarrer von Baden und seit 2013 Domherr für den Stand Aargau.

«Ich sass in einem Regionalzug, als mich der Anruf von Bischof Felix Gmür erreichte, der mich fragte, ob ich bereit wäre, Nachfolger von Weihbischof Denis Theurillat zu werden», sagte Josef Stübi. Das Für und Wider dieser Herausforderung habe er bei einer Wanderung im Maggiatal abgewogen, wo er zum Schluss gekommen sei, dem Ruf als Berufung zu folgen.

«Im Vertrauen auf Gott bin ich bereit, diese Aufgabe anzunehmen. Im Zentrum steht dabei, die Botschaft Jesu Christi weiterzugeben, den Glauben und das Christentum zu leben.» Mit Gottvertrauen blicke er auch auf die Konflikte innerhalb der Kirche. «Es muss trotzdem weitergehen. Und ja, es tut sich was.» Mit aufeinander Hören werde es gelingen, zu den aktuellen Fragen Antworten zu finden.

Verantwortungsvoller Seelsorger

Bischof Felix Gmür betonte, es sei wichtig, dass der Weihbischof ein Seelsorger sei, der mit dem Bistum verwurzelt ist und wisse, wie die Gläubigen ticken. «Es braucht die Präsenz eines Weihbischofs, um das Bistum zu stärken, zu beten, zu weihen und zu ermutigen.»

Josef Stübi wird im Februar zum Bischof geweiht. Hanspeter Bärtschi

Zumal das zehn Kantone (AG, BE, BL, BS, JU, LU, TG, SH, SO und ZG) umfassende Bistum Basel das grösste Bistum der Schweiz sei und eine durchmischte Bevölkerung mit 12 Prozent Französischsprechenden aus den Kantonen Bern und Jura sowie 40 Prozent Migranten unterschiedlichster Herkunft vereine. «Josef Stübi ist ein erfahrener Priester, der mit seinem Verantwortungsbewusstsein und seiner Einsatzbereitschaft ideale Voraussetzungen für das Amt mitbringt», bekräftigte Felix Gmür.

Aufgaben eines Weihbischofs

Weihbischöfe gibt es in Diözesen, die so gross sind, dass die spezifisch bischöflichen Aufgaben nicht vom Diözesanbischof allein erfüllt werden können. Der Weihbischof vertritt ihn daher vor allem in den Weihehandlungen (Kirchweihe, Priester- und Diakonenweihe) und beim Spenden der Firmung. Ausserdem visitiert er die Pfarrgemeinden.

Zu den Verantwortungsbereichen von Josef Stübi werden unter anderem die Gemeinschaften gehören, aber auch das Mitwirken in Kommissionen und Arbeitsgruppen. Nicht dazu gehöre die Frauenfrage. «Hier ist die Bischofskonferenz gefordert», beantwortete Felix Gmür eine entsprechende Frage. Der neue Weihbischof wird Diözesanbischof Felix Gmür in der Seelsorge unterstützen, während die Verwaltung und Jurisdiktion des Bistums Basel Generalvikar Markus Thürig unterstellt sind.

Ausnahmeprozedere dank Konkordat

Bis 2014 amtierten zwei Weihbischöfe im Bistum Basel, nun wurde ein einziger Nachfolger berufen. «Als Bischof Otto Wüst kränkelte, wurde ein zweiter Weihbischof eingesetzt, um ihn zu entlasten. Ich bin hingegen gesund und aktiv. Von daher ist es nicht nötig, einen zweiten Weihbischof zu berufen», schmunzelte Felix Gmür.

Zum üblichen Wahlprozedere gehört, dem Papst drei oder fünf Namen für das Berufen eines Weihbischofs zu unterbreiten. Dank des Konkordatsvertrags von 1828 zwischen dem Heiligen Stuhl und den Kantonen Solothurn, Luzern, Zug und Bern darf der Diözesanbischof den Weihbischof eigenständig benennen. Papst Franziskus hat nun den Vorschlag von Felix Gmür bestätigt und Josef Stübi zum Weihbischof ernannt. Ein weltweit einmaliger Vorgang.

Das Ernennen des Wunschkandidaten wird sich gerade in Krisen- und Umbruchszeiten, wie sie die katholische Welt- und Ortskirchen derzeit erleben, positiv auf die Zusammenarbeit des Leitungsteams auswirken. Doch bevor Josef Stübi sein Amt antritt, wird er am 26. Februar 2023 in der St.-Ursen-Kathedrale in Solothurn zum Bischof geweiht. Und gleich einem Diözesanbischof werden auch dem neuen Weihbischof Josef Stübi die Insignien eines Bischofs überreicht: der Bischofsring, der Bischofsstab, die Mitra und das Brustkreuz.

