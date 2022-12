Glanzvoll Schwarzbuben sind entzückt: Eine der ihren ist 2023 die höchste Solothurnerin Nun ist die Reihe an einer Vertreterin aus dem Thierstein: Susanne Koch Hauser wurde mit einem Glanzresultat zur Kantonsratspräsidentin gewählt. Für Irritation sorgte die Wahl des zweiten Vizepräsidenten der SVP. Christof Ramser 14.12.2022, 16.25 Uhr

Die neue Kantonsratspräsidentin Susanne Koch Hauser, flankiert von Vize Marco Lupi (r.) und Roberto Conti und unter den Augen der Regierung. zvg

Bevor am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle Brühl in Erschwil gefeiert wird, mussten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Solothurner Rathaus zur Wahl schreiten. Es galt, die höchste Solothurnerin des nächsten Jahres zu küren. Turnusgemäss ist die Mitte an der Reihe, und diese setzt auf ihr langjähriges Mitglied Susanne Koch Hauser.