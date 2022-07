Glacé Mister Cool aus Zuchwil behauptet sich seit Jahrzehnten neben den Glacé-Giganten – und mehr: «Seit 2000 haben wir unseren Umsatz verzehnfacht» Tonangebend auf dem Schweizer Glacé-Markt sind vier Milliardenkonzerne: Nestlé, Unilever, Coop und Migros. Wenn die sich aus einer Nische zurückziehen, springt Daniel Jüni mit seiner Mister Cool AG in die Nische. Und das äusserst erfolgreich. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Daniel Jüni, Inhaber und Geschäftsführer der Mister Cool AG aus Zuchwil, in seinem Büro. José R. Martinez

Die Tage Ende Juni, Anfang Juli sind hektisch im Glacé-Geschäft. Ist das Wetter gut, dann ist dies die Hochsaison der Schleckmäuler. Eigentlich also hat Daniel Jüni ohnehin genug zu tun, aber dieses Jahr kommen neue Sorgen dazu, Sorgen, die über den Sommer hinaus gehen.

Der Besitzer und Geschäftsführer der Mister Cool AG aus Zuchwil, dem grössten der kleinen Glacéhersteller in der Schweiz, sagt: «Derzeit kann mir niemand garantieren, dass wir in den kommenden Monaten immer genügend Strom haben. Das ist für mich der grössere Stress als die steigenden Preise. Denn hat unser Tiefkühlhaus keinen Strom mehr, dann läuft mir Ware im Wert von einer Million davon.»

Grosse Gastro-Abhängigkeit liess Umsatz während Corona einbrechen

Corona ist vorbei, Corona ist vorerst überstanden. Der Zuchwiler Glacé-Produzent Mister Cool, der rund 80 Prozent des Umsatzes in der Hotellerie und Gastronomie macht, beklagte 2020 und 2021 Umsatzeinbussen von rund 40 Prozent. Über das ganze Jahr, denn in einzelnen Monaten brach er um fast 80 Prozent ein. Dank staatlicher Unterstützung aber hat die Mister Cool AG auch diese Eiszeit überstanden.

Doch mit der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise geht der Ausnahmezustand nahtlos weiter. Und Energie bedeutet im Fall von Mister Cool ausnahmslos Strom. Da haben sich die Preise seit letztem Jahr rund verdreifacht, was Daniel Jüni bisher noch nicht stark belastet, da er noch bis Ende Jahr einen Vertrag mit tieferen Preisen hat.

Das wird fürs nächste Jahr anders sein. Aber als Grossverbraucher wird er seinen Strombedarf in den nächsten Wochen an einer Onlineauktion ausschreiben. 50 Anbieter können dann ihre Angebote einreichen. «Wer mir den besten Preis macht, kriegt den Zuschlag», erklärt Jüni das Prinzip. Er rechnet damit, dass er so mindestens zehn Prozent der Preissteigerung wieder wettmachen kann.

Energieverbrauch gleich wie vor 20 Jahren, Umsatz zehn Mal grösser

Energie ist im Glacé-Business natürlich ein wichtiger Kostenpunkt. Zugleich aber sagt Jüni: «Durch Investitionen in die Effizienz verbrauchen wir heute nicht mehr Strom als vor 20 Jahren. Dabei haben wir in der gleichen Zeit den Umsatz sicher verzehnfacht.» Konkreter will er bezüglich Umsatz nicht werden. Zugleich wird anhand dieser Zahlen auch deutlich wie grosse Fortschritte sein Betrieb in Sachen Energieeffizienz gemacht hat.

Neben dem eindrücklichen Wachstum, natürlich. Die Mister Cool AG wurde 1987 gegründet. Jüni wurde in seiner Funktion als Gastronomieleiter in einem renommierten Luzerner Hotel auf die Firma aufmerksam. Die Glacé-Karte des Hotels wurde bei einem Wettbewerb zur originellsten aller Eingaben gekürt.

Aber bei den Grossen stiess Jüni mit seinen Ideen schnell an Grenzen. «Dieses ‹Vogel friss oder stirb›-Verhalten bei den industriellen Unternehmen hat mich immer gestört», sagt Jüni. Bei Mister Cool, damals noch ein Zwei-Mann-Betrieb, war das anders. Das Zuchwiler Unternehmen begann Glacé für alle Bedürfnisse zu fertigen und Jüni sprang auf. Bald begann er die Mister-Cool-Glacés in der ganzen Schweiz weiterzuverkaufen. So fing alles an.

Eine Aufnahme von 2002, als Jüni ziemlich frisch bei Mister Cool als Geschäftsführer übernommen hatte. Urs Lindt

2000 ist Jüni als Geschäftsführer eingestiegen und übernahm die Firma. Im Kern hat er die Strategie von damals bis heute beibehalten. Wo die Grossen versagen, springt Mister Cool in die Nische. Mister Cool Daniel Jüni sagt:

«Ein Teil unseres Wachstums rührt von Sortimentsstraffungen der Grosskonzerne her.»

So hat zum Beispiel Frisco (gehört zu Nestlé) vor kurzem entschieden, dass man das Sortiment für Spitäler und Altersheime reduziert. «Danach sind bei uns die Telefone heiss gelaufen», sagt Jüni. Ähnlich lief es, als Lusso (Unilever) das Kindersortiment für die Gastronomie straffte. Das Unternehmen bietet jetzt nur noch einen Kinderartikel an. Jüni: «Bei uns ist die Auswahl ungleich grösser. Wir haben rund zwölf Produkte in diesem Bereich im Sortiment und wir wachsen genau da überproportional.»

Jüni: «Glacé-Entwicklung wie beim Bier: Das Handwerk wird wichtiger»

Die Stärke von Mister Cool ist die Nähe zu den Kunden, was zugleich aber zu einer starken Diversifizierung geführt hat. Der Glacé-Produzent aus Zuchwil hat heute mehr als 300 verschiedene Artikel im Angebot. Alleine rund 30 unterschiedliche Vanille-Angebote. Von Vegan über Rahm bis zur Light-Version und das in unterschiedlichen Gebinden. Sie fertigen nicht nur für Restaurants, Hotels, Spitäler und Altersheime, sondern auch für zahlreiche Gelaterias in der ganzen Schweiz.

Für mehrere kleinere Konkurrenten produziert Mister Cool zudem Glacé, wenn sie mit ihren Produktionskapazitäten an Grenzen stossen. Etwa bei kurzfristigen Grossaufträgen. Die kleineren Konkurrenten sieht Jüni übrigens auch nicht als Konkurrenz, sondern als Bereicherung. Er freut sich über die in der Schweiz in den letzten Jahren gewachsene Glacé-Kultur. Jüni: «Die Entwicklung ist ähnlich wie beim Bier in den letzten Jahren. Das Handwerk gewinnt an Bedeutung, die Vielfalt nimmt zu.»

2022 schon fast gleich viel Umsatz wie 2021

Die Industrie habe in den letzten Jahren an Volumen verloren, so Jüni. Während halbindustrielle Betriebe, wie Mister Cool einer ist, oder Manufakturen wie die Kalte Lust dazugewonnen hätten. Jüni führt das darauf zurück, dass die Konsumenten kritischer wurden, anspruchsvoller und viel besser informiert sind.

Das ist für ihn Chance und Herausforderung zugleich. Denn Nährwerte, Allergene, Herkunft – alles muss berechnet, erarbeitet und erfasst werden. An Arbeit mangelt es Mister Cool nicht, aber das freut nach den zwei letzten schwierigen Jahren. Jüni: «Wir haben per Ende Juni schon fast gleich viel Umsatz gemacht wie im gesamten letzten Jahr.»

Glacé in der Schweiz – die eiskalten Zahlen

Die Gelati von Kalte Lust in ihrer vollen Farbenpracht. Bruno Kissling

Glacé, das ist für die meisten von uns purer Genuss. An Zahlen denken die wenigsten, dabei spielen sie gerade bei Glacés eine wichtige Rolle. Zum Beispiel ist von Gesetzes wegen vorgeschrieben, dass mindestens 30 Prozent der Glacé aus Trockenmasse (wie Milchpulver, Zucker etc.) bestehen muss, um das Produkt überhaupt als Glacé bezeichnen zu dürfen. Und ein Liter Glacé muss mindestens 450 Gramm wiegen, damit die Produzenten nicht zu viel Luft in die Masse pumpen.

Zahlen gibt es auch zum schweizweiten Glacé-Absatz. Und zwar von Glacésuisse, dem Verband Schweizerischer Glacéproduzenten. Laut diesen offiziellen Zahlen ist die in der Schweiz in den letzten fünf Jahren abgesetzte Glacémenge leicht rückgängig von 56 Millionen Liter 2017 auf 55,5 Millionen Liter 2021. Und das während im gleichen Zeitraum die Schweizer Bevölkerung um fast eine halbe Million zunahm. Das lässt wenigstens stutzig werden.

Daraus macht der Glacéverband im Übrigen auch kein Geheimnis. 2021 verkauften die Mitglieder des Verbands knapp 42 Millionen Liter industriell hergestelltes Speiseeis. Auf Anfrage schreibt Glacésuisse: «Nicht enthalten sind darin etwa Importe von Drittfirmen oder die Literumsätze weiterer inländischer Hersteller.» Für diese trifft Glacésuisse Annahmen und schätzt den Gesamtabsatz auf 55,5 Millionen Liter.

Aber auch der Glacéverband geht davon aus, dass seine Mitglieder in den letzten Jahren an Marktanteilen verloren haben. Während man von fast konstanter Absatzmenge ausgeht (2017: 56 Millionen Liter; 2021: 55,5 Millionen), haben die Glacésuisse-Mitglieder 2017 noch 44,7 Millionen Liter (Marktanteil 79,4 Prozent) verkauft, 2021 aber nur noch 42 Millionen Liter (Marktanteil 75 Prozent). Faktisch könnte der Zuwachs der Kleinen ab noch grösser sein.

