Gewaltprävention Frust und Wut bändigen mit dem Chili-Anti-Aggressionstraining: Zu Besuch bei Lernenden in Oensingen Zwölf Teilnehmende, eine Mediatorin und ein Ziel: Im Alltag sinnvoll miteinander umgehen. Spass gehört beim Aggressionspräventionstraining durchaus dazu.

Der Tennisball kurvt nur um die Löcher, wenn alle zusammenarbeiten. Auch Mediatorin Billie Grether (zweite von links) und Tom Kamm (aussen rechts), pädagogischer Mitarbeiter an der Vebo sind Teil des Teams. Bruno Kissling

«Wut wird schnell unkontrollierbar und doch ist sie ein wichtiges Gefühl. Sie ist die Wurzel dafür, dass ihr etwas erreicht im Leben, dass ihr Ehrgeiz entwickelt», sagt Billie Grether. Die Mediatorin steht in Sommerkleid und Turnschuhen im Kreis der Erstlehrjahr-Lernenden der «praktischen Berufsausbildung» in der Vebo.

Gefragt ist jetzt handfest das Zusammenspiel: Unterstützung, Voraussicht und Geschicklichkeit. Die Lernenden halten zwischen sich eine Blache aufgespannt, auf der sie einen Tennisball bewegen sollen. Nur: Die Blache hat Löcher und um diese herum soll die Gruppe den Ball bugsieren.

Den guten Antrieb aus den Gefühlen nutzen und schädliche Aktionen und Reaktionen vermeiden lernen, das hat sich das Chili-Training auf die Fahne geschrieben, das das Schweizerische Rote Kreuz den Schulen, Firmen und Organisationen seit 1999 anbietet. Der Name, entlehnt von der scharfen Schote, ist Programm: Schon eine Prise soll in Erinnerung bleiben.

Meinungsverschiedenheiten frühzeitig ansprechen

Der Vormittag in der Vebo Oensingen ist der zweite von vier Halbtagen, den die Jugendlichen in ihrer zweijährigen Ausbildung in der Küche, Bäckerei, im Hausdienst oder in der Pflege absolvieren, um nur einige Berufsfelder zu nennen. Mit von der Partie ist der pädagogische Mitarbeiter Tom Kamm. Er unterrichtet im Berufswahljahr und gibt an der Vebo Sportunterricht, eine grosse, kräftige Gestalt mit Dächlikappe und Jeans.

«Für mich ist das ein ergreifender Moment. Ich habe fast schon Tränen in den Augen», sagt er. Denn: «Zum ersten Mal seit dem Beginn unserer Chili-Trainings vor sechs Jahren sind um halb neun alle vollzählig im Zimmer.» Die Trainingseinheit findet bei den meisten der Lernenden Anklang. Das zeigt sich daran, wie sie sich auf die Übungen einlassen.

Dabei liegen zum Auftakt nur drei Sets abgegriffener und eselsohriger Merkblätter auf dem Boden zwischen den Stühlen. Sie zeigen die Eskalationsstufen von Konflikten und stellen eine Wiederholung des Lernstoffs aus dem ersten Training dar.

Kursleiterin Billie Grether zeigt einem Jugendlichen, wie er sich Freiraum verschaffen kann, wenn ihm jemand auf die Pelle rücken will. Bruno Kissling

Dass es einfacher ist, ein Problem aus der Welt zu schaffen, wenn man beieinander sitzt und redet, als wenn man sich bereits gehauen hat, das leuchtet allen ein. Doch wie das im Arbeitsalltag funktioniert, ist weniger klar.

Lieber einen Schritt rückwärts machen als überstürzt reagieren

Einander gegenüberstehend, üben die zehn männlichen und zwei weiblichen Jugendlichen, sich abzugrenzen. Mit zunehmender Drohgebärde geht einer von zweien auf das Gegenüber zu. Solange, bis der Wartende «Stopp» ruft, um sich Freiraum zu wahren.

«Die Hände nicht hochreissen, du willst ja niemanden angreifen, sondern Hashim* nur zum Stehen bringen», mahnt die Chili-Trainerin. Ihr Tipp für den wartenden Nikola*: «Behalte die Hände unten. Um der Forderung, dass er anhält, Nachdruck zu geben, kannst du ruhig die Faust ballen.»

Nachdem Lehrer Kamm, einen unsensiblen Teilnehmer mimend, einem allzu schüchternen Berufsschüler fast auf die Füsse getreten ist, übt Grether mit diesem Jugendlichen, sich Gehör zu verschaffen. «Es ist kein Zeichen von Schwäche, einige Schritte rückwärts zu machen, wenn man so angegangen wird. Das rät auch die Polizei», erklärt sie der Gruppe.

Bald weiss jeder und jede, dass die Körpersprache viel bedeutsamer ist als Worte. «Worte machen in der Wahrnehmung des Gegenübers nur sieben Prozent aus», sagt Grether. Ein selbstbewusstes und einladendes Auftreten sei entscheidend für jegliche Kommunikation.

Beim Provokateur der Gruppe kommt die Botschaft anscheinend nicht an. Erst platziert die Kursleiterin dessen Sitznachbar um, damit dieser Ruhe findet. Als der Störenfried sich weiter unangenehm bemerkbar macht, baut sich Grether vor ihm auf und weist ihn zurecht: «Jetzt ist es genug.» Das wirkt. Eine Viertelstunde später findet sie einen Grund, diesen Jugendlichen zu loben. Was das bei ihm bewirkt, weiss nur er selbst.

Scharfe Chili-Bonbons und ihre Folgen

Mehrere Pausen helfen gegen Durchhänger. Nach der zweiten bringt die Mediatorin Cherrychili-Bonbons ins Spiel. «Wer mag, darf probieren, obwohl ich davon abrate. Sie sind sauscharf, habe ich mir sagen lassen», warnt Grether und ergänzt sofort, sie selbst würde diese Erfahrung nie machen.

Anti-Aggressionstrainerin Billie Grether erklärt den Jugendlichen, wie wichtig Körpersprache ist. Bruno Kissling

Der Lehrer sowie eine handvoll Teilnehmende lassen sich nach der Zusicherung, sie dürften das Bonbon ausspucken, auf das Abenteuer ein. Rote Köpfe und Tränen sind die Folge. «Katastrophal», ächzt Kamm nach zwei Minuten.

Da klopft es an der Tür. Draussen steht «Bonbon-Opfer» Elena* mit Brötchen, die sie in der Hausbäckerei geholt hat. Ihr Verschwinden ist in der Hitze des Geschmacksexperiments unbemerkt geblieben. Sie hat aufgepasst und Eigeninitiative entwickelt, als Grether erwähnte, dass gegen die Schärfe Milch oder Brot helfen.

Richtig reagieren, wenn man Zeuge einer Schlägerei wird

Ein Kurzfilm zu Jugendgewalt, bei dem ein Schüler von einer Gruppe verprügelt wird, sorgt für Kontrast. Anschliessend analysieren die Lernenden das Geschehen. «Solange er keinen Stich (von einem Messer) abbekommt, ist alles nicht so schlimm», findet einer. Mit dieser Meinung ist er allein. «Der Arme braucht Unterstützung», findet der Rest der Gruppe. «Er muss zur Polizei.»

«Und was könnt ihr tun, um zu helfen, wenn ihr auf der Strasse eine Schlägerei seht?», nimmt Grether den Faden auf. «Einige Schritte zur Seite gehen, um nicht selbst in den Streit zu geraten und die Polizei anrufen, 117», antwortet Elena prompt. «Also, wenn es Kindergärteler sind, kann man schon selbst eingreifen», findet Alex*. «Es kommt auf die Situation an, ob Waffen im Spiel sind, wer es sind, die sich prügeln und so.»

Nach der letzten kurzen Pause steht eine Übung auf dem Programm, die die Teilnehmenden schon von der ersten Trainingseinheit her kennen. Im Kreis halten sie einander an den Händen und versuchen sich gegenseitig in das grosse Dreieck zu zerren, das die Kursleiterin mit Klebeband auf dem Boden markiert hat. Das macht sichtlich und hörbar Spass.

Chili-Training kann an alle Altersstufen angepasst werden

«Nicht viel reden, sondern Aufgaben stellen, bei denen die Schüler aus eigener Erfahrung lernen», fasst Mediatorin Billie Grether zwischen zwei Lektionen ihre Methode zusammen. Aus diesem Grund hat sie eine grosse Tasche voller Übungsmaterial ins Zimmer gewuchtet. Vom Hartgummiring zum Aggressionsabbau bis zum Antitrauma-Armband reicht das Arsenal.

Seit die Pädagogin und Sozialarbeiterin 2007 mit den Chili-Trainings begonnen hat, hat sie nach eigenen Angaben vom Kindergarten bis zum Militär mit allen Altersstufen gearbeitet. «Interessant ist es mit jeder Gruppe», sagt sie.

*Name geändert

