Solothurn startet Ausbildungsoffensive für Pflegepersonal

500'000 Franken Der Kanton soll für zwei Jahre die Weiterbildungs-Kosten der Spitäler beim Pflegepersonal übernehmen Die Solothurner Spitäler AG trägt heute die Kosten für Weiterbildungsgänge ihrer Angestellten in der spezialisierten Intensiv-, Anästhesie- und Notfallpflege. Für mindestens zwei Jahre übernimmt das nun der Kanton. Urs Moser Jetzt kommentieren 09.11.2022, 16.02 Uhr

Der Betrieb von Intensiv- und Notfallstationen ist personalintensiv, das Personal ist aber knapp. Gaetan Bally / KEYSTONE

Man hätte von einem Eklat sprechen können, hätte es am Schluss nicht doch für eine Mehrheit gereicht. Denn hätte es sich der Kanton nach der Coronakrise wirklich erlauben können, nicht in eine Ausbildungsoffensive für ausreichend qualifiziertes Pflegepersonal zu investieren? FDP, SVP und Grünliberale fanden ja, wurden am Mittwoch im Kantonsrat aber überstimmt.