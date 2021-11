Yvonne Hummel wird neue Solothurner Kantonsärztin

Gesundheit Yvonne Hummel folgt auf Lukas Fenner: Die ehemalige Aargauer Kantonsärztin wechselt in den Kanton Solothurn Der bisherige Kantonsarzt Lukas Fenner hat sein Amt im Herbst abgegeben. Nun hat das Solothurner Gesundheitsamt eine Nachfolgerin gefunden: Neue Kantonsärztin wird Yvonne Hummel, die zuvor schon im Kanton Aargau Kantonsärztin war. Raphael Karpf 02.11.2021, 17.35 Uhr

Yvonne Hummel. Fabio Baranzini

In normalen Zeiten ist der Kantonsarzt oder die Kantonsärztin in der breiten Öffentlichkeit eher unbekannt. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie änderte sich das schlagartig – war doch Lukas Fenner an vorderster Front mitverantwortlich dafür, die Pandemie im Kanton Solothurn in den Griff zu bekommen.