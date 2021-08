Gesundheit «Ich hatte selber Vorurteile»: Zwei junge Fachkräfte erzählen, wie der Spitex-Alltag wirklich aussieht Mit einer Ausbildungsverpflichtung sorgt der Kanton Solothurn dafür, dass genügend Gesundheitsfachkräfte ausgebildet werden. Besonders die Spitex hat noch Mühe, die vorgegebenen Ziele zu erreichen. Für eine Lehre bei der Spitex entschieden haben sich Larissa Hostettler und Gabriele Sibarelli. Rebekka Balzarini 06.08.2021, 05.00 Uhr

Larissa Hostettler und Gabriele Sibarelli machten ihre Lehre bei der Spitex Aare. Hanspeter Bärtschi / SZ

Vorurteile gegenüber einer Berufslehre bei der Spitex gibt es viele, Larissa Hostettler und Gabriele Sibarelli kennen sie alle auswendig. Die beiden haben in diesem Sommer bei der Spitex Aare ihre Lehre als Fachperson Gesundheit abgeschlossen. Hostettler begann die Lehre bereits bei der Spitex, Sibarelli wechselte nach eineinhalb Jahren in einem Alters- und Pflegeheim zu der Spitex Aare. «Ich hatte selber ein paar Vorurteile, bevor ich bei der Spitex schnupperte», erzählt er bei einem Gespräch im Sitzungszimmer der Spitex Aare in Selzach.

«Meine Vorurteile haben sich aber in Luft aufgelöst. Ich war beeindruckt davon, wie professionell daheim gepflegt werden kann.»

Selbstständigkeit und Flexibilität

Anders als Lernende im Spital oder in einem Alters- und Pflegeheim waren Larissa Hostettler und Gabriele Sibarelli schon früh alleine unterwegs, um Klientinnen und Klienten zu betreuen. Das habe selbstständig gemacht, betonen die beiden. «Es ist eine ständige Herausforderung. Wir müssen immer selber überlegen, was wir machen können, damit es unseren Klientinnen und Klienten besser geht. Im Spital ist sofort jemand im Zimmer, wenn mal etwas nicht nach Plan läuft.» Es könne zum Beispiel vorkommen, dass eine Klientin oder ein Klient stürze.

«Dann müssen wir kurz durchatmen und überlegen, was wir alleine tun können. Und danach erst per Telefon Hilfe anfordern.»

Die Hilfe sei dann jeweils schnell vor Ort, erzählen die beiden. Auch deshalb hätten sie sich auch in der Lehre und alleine auf ihrer Tour sicher gefühlt. «Das Telefon ist immer besetzt und es gibt immer jemanden, der im gleichen Dorf auf Tour ist und im Notfall schnell helfen kann.» Trotzdem sagt Hostettler: «Die Tatsache, dass wir immer zuerst selber überlegen mussten, hat unser Fachwissen und unsere Flexibilität gestärkt.»

Dazu gehöre, dass man auch unkonventionelle Lösungen finden müsse. Ein Fall aus dem ersten Lehrjahr ist Hostettler besonders in Erinnerung geblieben, erzählt sie. Damals habe sie eine Frau betreut, die dement war. «Die Klientin war sehr vergesslich und oft etwas abweisend. Der Duschtag war mit ihr deshalb ein bisschen zu einem Problem geworden», erzählt Hostettler.

«Ich habe dann angefangen, Musik aufzulegen und mit ihr bis ins Bad Walzer zu tanzen. Dann klappte es prima. Musik kann viel ausmachen, gerade bei dementen Klientinnen und Klienten.»

Mehr Zeit für die Menschen, trotz strengen Alltags

Sibarelli erzählt, er schätze ebenfalls, dass er sich im Spitex-Alltag für die Menschen mehr Zeit nehmen könne als im Spital. «Wir nehmen uns immer ein paar Minuten, um zu plaudern. So konnte ich auch einiges von älteren Personen lernen», erzählt er. «Wenn wir gestresst sind, dann spüren das die Klientinnen und Klienten. Es belastet sie und beeinflusst auch die Pflege.»

Das bedeute allerdings nicht, dass man im Spitex-Alltag weniger zu tun habe. Auch hier seien die Tage voll, und dauerten auch mal von 6.30 Uhr bis am Abend. Hinzu kommen die täglichen Velofahrten, erzählen Hostettler und Sibarelli. Ein sportlicher Aspekt, an den sie sich tatsächlich hätten gewöhnen müssen.

«Wir sind auch schon bei Sturm und Starkregen gefahren»,

erzählt Sibarelli. Aber auch das gehöre schliesslich dazu – man lerne, abzuschätzen, wann die Velofahrt noch möglich sei und wann man sich halt von einer Kollegin oder einem Kollegen im Auto fahren lasse. Und bei schönem Wetter sei die Velofahrt gar kein Problem: «Dann geniesse ich es sogar, den Kopf durchzulüften», sagt Hostettler.

Bleibt noch das Vorurteil, dass Lernenden bei der Spitex nicht die volle Bandbreite an Ausbildung geboten werden kann. Aber auch hier gab es für Hostettler und Sibarelli eine Lösung: Hostettler konnte im Rahmen einer Kooperation für einige Wochen in der Privatklinik Obach arbeiten, Sibarelli in einer Hausarztpraxis. Im Endeffekt habe es ihnen an nichts gefehlt, sind sich die beiden am Ende des Gesprächs einig. Im Gegenteil: Die Selbstständigkeit, die sie in der Lehrzeit gelernt hätten, sei auch in Zukunft ein wichtiger Punkt im Alltag.