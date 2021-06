Gesundheit Hey, wie gehts dir eigentlich? Kanton will Kinder und Jugendlichen zeigen, wo sie Hilfe finden können Schritt für Schritt finden wir nach der Pandemie wieder in einen Alltag mit weniger Schutzmassnahmen zurück. Gerade Kinder und Jugendliche leiden aber noch an den Folgen der Einschränkungen. Eine Kampagne will sie nun dazu ermutigen, über ihre Sorgen zu sprechen. Rebekka Balzarini 05.06.2021, 05.00 Uhr

Für Kinder und Jugendliche ist es wichtig, Zeit ausserhalb ihrer Familie mit ihren Freunden zu verbringen. Genau das war in der Pandemie aber häufig nicht möglich. Shutterstock

Kein Fussballtraining, keine Party nach der Matura, keine Konzerte und keine Sprachreise vor dem Studium. Die Pandemie und die damit zusammenhängenden Schutzmassnahmen prägt das Leben von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen seit über einem Jahr mit.

12 Monate, 52 Wochen - das ist eine lange Zeit im Leben von jungen Menschen. Das erklärt Monica Sethi vom Amt für Soziale Sicherheit des Kantons Solothurn. «In einem Jahr passiert in diesem Alter viel. Sich ausserhalb von Familie und Schule mit Gleichaltrigen treffen zu können, ist grundlegend für die gesunde Entwicklung und die Identitätsbildung von Kindern und Jugendlichen. Entsprechend mussten sie auch auf viel verzichten».

Zwar leiden nicht alle Kinder und Jugendliche gleich stark oder überhaupt unter der aktuellen Situation, und nicht alle haben in den vergangenen Monaten gelitten, als die Schutzmassnahmen noch strenger waren. Dass die Pandemie aber an vielen nicht spurlos vorbeigezogen ist, zeigen Erhebungen aus den vergangenen Monaten. Unter anderem die Universität Basel stellte fest, dass rund ein Viertel der Jugendlichen in der Schweiz unter schweren depressiven Symptomen leiden könnte.

Eine Flyer-Aktion soll Bewusstsein schaffen

Grund genug für den Kanton, dieser Altersgruppe mit einer neuen Kampagne Aufmerksamkeit zu schenken: Die Flyer-Aktion «Frag nach!» soll Kinder und Jugendliche dazu ermuntern, darüber zu sprechen, wie es ihnen geht - und sich im Notfall Hilfe bei einer Fachstelle zu holen.

Die Flyer der Aktion wurden im ganzen Kanton verteilt. In Schulen, Jugendzentren, oder Jugendtreffs liegen sie auf. Der Schriftzug ist leuchtend gelb, der Hintergrund dunkelviolett - Monica Sethi hofft, dass sie so auffallen, bei den Kindern und Jugendlichen ankommen und sie dazu animieren, über ihre Sorgen und Ängste zu sprechen. Die Lehrpersonen oder die Mitarbeitenden der Jugendarbeitsstellen wurden im Vorfeld informiert und können den jungen Menschen direkt einen Flyer in die Hand drücken, wenn sie den Eindruck haben, dass ein Kind oder ein Jugendlicher Hilfe benötigen könnte.

Über einen QR-Code auf dem Flyer gelangen Interessierte auf die Webseite des Kantons, wo Hilfs- und Unterstützungsangebote aufgelistet sind. Bekannte nationale Angebote sind etwa die Hotline 147 von Pro Juventute oder die Plattform tschau.ch, aber es gibt auch viele regionale Adressen: Die Jugendberatung der Perspektive Region Solothurn-Grenchen, die Jugendseelsorge Kanton Solothurn und der kantonale Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst sind nur einige davon. Dazu kommt eine Liste der kantonalen Jugendarbeitsstellen wie das Alte Spital oder das Robi in Olten.

«Das Unterstützungsnetz im Kanton Solothurn ist gross, aber das muss man erst wissen», sagt Sethi. Schon nur das Wissen, dass man sich an jemanden wenden kann, könne helfen.

Die Idee für eine Flyer-Aktion im Kanton gibt es schon seit dem vergangenen Herbst. Vor dem Start startete das Amt für Soziale Sicherheit eine Umfrage bei unterschiedlichen Unterstützungsangeboten im Kanton, um zu verstehen, was die Kinder und Jugendlichen derzeit am meisten beschäftigt. Weiter stützt sich die Aktion auf den Corona-Report von Pro Juventute, der im Februar veröffentlicht wurde.

Zustimmung in Schulen und Jugendarbeitsstellen

Die Sorgen der Kinder und Jugendlichen sind auf nationaler und regionaler Ebene ungefähr die gleichen: Wenig Möglichkeiten, um sich mit Gleichaltrigen zu treffen und auszutauschen, Freunde zu finden, oder Konflikte mit den Eltern. Dazu kommen Zukunftsängste, Schulprobleme oder die Sorge, keine Lehrstelle zu finden.

In den Schulen und Jugendarbeitsstellen im Kanton kommt die Aktion «Frag nach!» gut an. Das zeigt eine Umfrage bei verschiedenen Akteuren im Kanton. Schulsozialarbeiterin Barbara Bösiger aus Trimbach sagt:

«Die Aktion ist eine wichtige Botschaft an Kinder und Jugendliche: Wir nehmen euch wahr, und es ist in Ordnung, sich Hilfe zu holen.»

Laut ihr ist es wichtig, dass die Lehrpersonen über die Aktion informiert werden. «Ich kann mir vorstellen, dass einige Lehrpersonen mit ihren Klassen über die Aktion sprechen. Bei uns in Trimbach wurde gerade in verschiedenen Klassen der Oberstufe über das Thema der psychischen Gesundheit gesprochen», erzählt sie.

Wie sehr die Aktion Kindern und Jugendlichen tatsächlich hilft, sei schwer zu beurteilen. «Das kommt auf viele Faktoren an. Unter anderen darauf, wer die Aktion an sie heranträgt», sagt Bösiger. Es könne ein grosser Schritt sein, das Telefon in die Hand zu nehmen und sich Hilfe zu holen. Aber gerade, wenn Kinder und Jugendliche sich gegenseitig auf mögliche Hilfsangebote hinweisen könnten, würden mögliche Hemmschwellen abgebaut.

Aktion bräuchte es immer

Auch Sacha Studer, dem Bereichsleiter Soziokultur im Alten Spital in Solothurn, hat nur positive Worte für die Aktion übrig: «Diese Kampagne kommt rechtzeitig, und eigentlich bräuchte es sie immer. Es ist wichtig, Jugendliche dazu zu motivieren, dass sie zusammen über ihre Sorgen sprechen. Und dass sie wissen, dass es okay ist, sich Hilfe zu holen», sagt er.

Die Angebote, die im Alten Spital nach den Lockerungen für unter 20-Jährige durchgeführt wurden, seien gut besucht worden. «Die Kinder und Jugendlichen waren sehr dankbar, unser Angebot hat ihnen gefehlt», erzählt er. Zum Alten Spital in Solothurn gehören auch die Jugendarbeitsstellen in Bellach, Zuchwil und Langendorf.

Sehr ähnlich äussert sich Tamara Moser, Jugendarbeiterin im Lindenhaus in Grenchen. «Die Aktion finde ich sehr sinnvoll. Es ist gut und wichtig, dass Jugendliche über ihre psychische Gesundheit sprechen», sagt sie. Und: «Eigentlich wäre das immer wichtig, nicht nur in der Pandemie. Kinder und Jugendliche müssen immer wahrgenommen, und dürfen nie vergessen werden.»

Zusammenarbeit mit der kantonalen Kinder- und Jugendpsychiatrie

Über «Frag nach!» informiert ist auch die Kinder- und Jugendpsychiatrische der Psychiatrischen Dienste der Solothurner Spitäler AG (soH). Auch dort findet man die Aktion wichtig, sagt die Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste, Anne-Catherine von Orelli. Wie in der ganzen Schweiz sind auch im Kanton Solothurn die Notfälle und Anmeldungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie seit der zweiten Welle zwischenzeitlich stark angestiegen. Aktuell ist die Zahl der Notfälle laut von Orelli wieder etwas tiefer.

«Schwierig ist die aktuelle Situation vor allem für Jugendliche die bereits vor der Pandemie eingeschränkt oder benachteiligt waren», schreibt sie. «Die Pandemie hat nochmals unterstrichen, wie wichtig im Jugendalter sowohl soziale Kontakte zu Gleichaltrigen als auch eine klare Struktur im Alltag sind. Beide Faktoren sind für sie ins Wanken gekommen, und je nach vorhandenen Ressourcen reagieren Kinder und Jugendliche unterschiedlich darauf.»

Kontakt zwischen Eltern und Kindern

Für Eltern sei es wichtig, mit ihren Kindern in Kontakt zu bleiben. «Wenn man merkt, dass die Schwankungen der Gefühlslage stark von den gewohnten Schwankungen abweichen, kann es ein Zeichen sein, dass es dem Kind nicht gut geht», schreibt sie. «Wenn man den Eindruck hat, dass sich das Kind seit über 1-2 Wochen nicht mehr freuen kann, energielos oder traurig ist, sollte man hellhörig werden.»

In solchen Fällen empfiehlt sie, nicht lange abzuwarten und sich Hilfe zu holen. Zwar könne es für weitergehende Behandlungen aufgrund der aktuell vermehrten Anfragen zu Wartezeiten kommen, aber in Notfällen biete die Kinder- und Jugendpsychiatrische eine erste Krisenintervention an.

Wichtig sei es auch, dass die Eltern auf ihre eigene psychische Gesundheit achten. Denn auch ihnen können Homeoffice, fehlende Freizeitaktivitäten oder weniger soziale Kontakte auf die Stimmung drücken:

«Zentral ist, dass Eltern auch für sich selber sorgen, denn Kinder spüren ganz stark, wie es ihren Eltern geht. Sie leiden mit und trauen sich unter Umständen nicht ihre Eltern zusätzlich zu belasten.»

Auch für Eltern hat die Aktion «Frag nach!» deshalb Angebote parat: Zum Beispiel die Nummern des kantonalen Elternnotrufs, der kantonalen Beratungsstelle Kompass. oder der Dargebotenen Hand.