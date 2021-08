Gesundheit Ausbildungsverpflichtung in der Pflege: Die Richtung stimmt, aber es gibt noch Luft nach oben Die Solothurner Institutionen erfüllen ihre Vorgaben – auf den zweiten Blick zeigt sich aber: Vor allem in den Pflegeheimen und bei der Spitex gibt es noch Handlungsbedarf. Rebekka Balzarini 06.08.2021, 05.00 Uhr

Spitexorganisationen haben noch am meisten Schwierigkeiten, genügend Nachwuchs auszubilden. Hanspeter Bärtschi

Ein gut funktionierendes Gesundheitssystem ist für die Gesellschaft wichtig und eine Voraussetzung dafür ist unter anderem genügend gut ausgebildetes Fachpersonal. Damit im Kanton Solothurn genug Nachwuchs ausgebildet wird, gibt es eine Ausbildungsverpflichtung für Spitäler, Pflegeheime und Spitexorganisationen. In dieser Verpflichtung ist festgehalten, wie viele Pflegefachfachfrauen, medizinische Praxisassistenten oder Rettungssanitäterinnen ausgebildet werden müssen. In der Ausbildungsverpflichtung sind knapp 20 Berufe festgehalten, in denen die Institutionen im Kanton den Nachwuchs fördern müssen.