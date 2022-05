Gesunde Streetfoodszene Zu wenige Anmeldungen beim Märetfescht und bei der Mia – wie ist die Lage bei den Streetfoodfestivals? Viele Veranstaltungen in der Region scheinen diesen Sommer in der Klemme zu stecken. Jetzt beginnt die Streetfood-Saison im Kanton Solothurn mit Veranstaltungen in Riedholz, Solothurn, Olten, Oensingen und Grenchen. Haben die Organisatoren dort auch Mühe, die Standplätze zu füllen? Wir haben nachgefragt. David Kocher Jetzt kommentieren 13.05.2022, 09.43 Uhr

Auch Hotdogs gab’s an einem der 45 Foodstände am Streetfoodfestival auf dem Attisholz-Areal. Carole Lauener

Am Wochenende vom 7. und 8. Mai wurde in Riedholz die Streetfood -Saison im Kanton Solothurn eingeläutet. Trotz bedecktem Himmel und dem ein oder anderen Regenguss erwies sich die von «Streetfood Festival Schweiz» organisierte Veranstaltung als Publikumsmagnet. Bis im September bieten sich der Bevölkerung noch viele Gelegenheiten, bei den Festivals vorbeizuschauen und Leckereien und Spezialitäten aus verschiedensten Teilen der Welt zu kosten.

Für Veranstaltungen in den Städten sieht die Lage dieses Jahr aber äusserst bitter aus. In Solothurn musste beispielsweise das beliebte Märetfescht erneut abgesagt werden. Trotz verlängerter Frist kamen nicht genug Anmeldungen zusammen, um das Stadtfest kostendeckend durchführen zu können.

Schlechte Nachrichten gab’s dieses Jahr auch für Grenchnerinnen und Grenchner: Anfang Mai wurde klar, dass auch die Mia, die Ende Mai in der Tennishalle Grenchen geplant war, nicht durchgeführt werden kann. Wegen Unsicherheiten durch die Coronapandemie konnten die Anmeldebögen erst im Februar – statt wie sonst üblich bereits im Herbst des Vorjahres – ausgegeben werden. Vielen Ausstellern reichte diese deutlich kürzere Vorlaufzeit nicht für die Organisationen eines Standes.

Einzig in Olten sind Veranstaltungen wie Chilbi oder MIO noch auf der Zielgeraden. Es habe mehr als genügend Anmeldungen für die Chilbi gegeben, sagt etwa Philipp Stierli, Leiter der Abteilung Ordnung und Sicherheit. Bei der Messe MIO verzeichnet man aktuell rund 60 Prozent der üblichen Anmeldungen. Beunruhigt ist Messeleiter Mike Zettel aber noch nicht, die Anmeldefrist läuft noch bis Ende Juni.

Zum letzten Mal fand die Mia vor zwei Jahren statt. Hanspeter Bärtschi

Wir haben mit Organisatoren der verschiedenen Streetfood- und Foodtruckfestivals im Kanton Solothurn gesprochen, um herauszufinden, ob diese Veranstaltungen mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben.

Grosses Angebot an Anbietern

Alle Festivalorganisatoren erklären, dass sie zu einem Grossteil auf ihr bewährtes Netzwerk an Ständen und Anbietern zurückgreifen konnten, mit denen sie bereits früher zusammengearbeitet haben. Stefan Wigger, der Präsident des Vereins Streetfood Festival Solothurn, sagt:

«Wir konnten glücklicherweise sehr viele Stände, die wir für die Ausgabe 2020 bereits gebucht hatten, wieder für unser Fest Ende August gewinnen.»

Anfang Mai läuft laut Wigger nur noch das Bewerbungsverfahren für die ganz wenigen noch verfügbaren Standplätze.

Umfangreiches Dessertangebot beim ersten Streetfoodfestival im Attisholz. Carole Lauener

Ähnliche Erfahrungen hat auch Patrick Kohler, Initiant des Foodtruckfestivals, gemacht. Er freut sich, dieses Jahr mit rund 80 Prozent der gleichen Stände wie im vergangenen Jahr zum ersten Foodtruckfestival zu starten. Da das Foodtruckfestival dieses Jahr aber an vier zusätzlichen Standorten stattfindet, seien auch viele Anbieter dabei, die zum ersten Mal teilnehmen.

Die vielen Essensstände sorgten am vergangenen Wochenende für Begeisterung bei Gross und Klein. Carole Lauener

Bei kleineren Festivals wie in Grenchen und Oensingen (mit rund zwölf geplanten Foodtrucks) hat Patrick Kohler so viele Anfragen erhalten, dass er Bewerbern absagen musste. «Bei vielen Ständen wiederholt sich irgendwann das Angebot und das ist für die Besucher auch nicht attraktiver. Bei weniger erzielen die Foodtrucks auch einen besseren Umsatz», erklärt Kohler, der mit der «Curry Factory» auch selbst einen Foodtruck betreibt.

So lässt sich der Sommer geniessen. Bei Sonnenschein von Stand zu Stand pilgern und – besonders durch die speziellen Probierportionen – verschiedene Spezialitäten ausprobieren – wie beispielsweise am Streetfood Festival in Olten. zvg / Hannibal Events GmbH

Ähnliche Rückmeldungen gibt’s auch vom grossen «Streetfood Festival Schweiz», welches dieses Jahr 17 Stopps in der ganzen Schweiz – darunter auch in Riedholz und Olten – plant. «Wir haben eine Kartei mit über 1000 Foodtrucks und Foodständen und haben pro Standort zwischen 200 und 350 Bewerbern – daraus können wir die besten auswählen und ein tolles Set-up zusammenstellen», erläutert Konrad Begert, Geschäftsinhaber der organisierenden Hannibal Events GmbH, auf Anfrage.

Wichtig sei dabei auch die regionale Verankerung der Essensanbieter: Als Beispiele für regionale Stände, die in Attisholz anwesend waren, nennt Begert etwa Smoke and Roll aus Zuchwil, Softicedreams aus Gerlafingen oder die Tibeter Schule Solothurn.

Ein «gesunder» Wechsel?

Doch wie hat sich die Coronapandemie auf die Streetfood-Branche ausgewirkt? Gab es auch Anbieter, die sich in den letzten Jahren aus der Branche zurückgezogen haben? Die Organisatoren haben verschiedene Beobachtungen gemacht. «Es gibt tatsächlich Standbetreibende, welche dieses Jahr nicht mehr zur Verfügung standen», sagt etwa Stefan Wigger vom Streetfood Festival Solothurn. Ob die Gründe aber explizit bei der Pandemie liegen, könne er nicht sagen.

Gemütliches Beisammensein auf dem Attisholz-Areal. Carole Lauener

Bei den schweizweiten Streetfoodfestivals hat man ähnliche Erfahrungen gemacht. So gebe es sicherlich Stände, ihren Betrieb während der Coronapandemie eingestellt haben, sagt Begert.

Er erwähnt aber auch, dass man immer neue Konzepte einbinde und die Essensvielfalt immer noch abwechslungsreicher wird. Beim «Streetfood Festival Schweiz» stehen dieses Jahr beispielsweise zum ersten Mal maledivisches Essen, balkanische Spezialitäten und gar ein australischer Anbieter auf dem Programm.

Foodtruck-Inhaber Patrick Kohler hat keine Kenntnisse von Betreibern, die wegen der Krise aufhören mussten. Besonders bei den Foodtrucks sieht er den Vorteil, dass man auch während der Pandemie teilweise noch arbeiten konnte. Und er ergänzt:

«Einige haben sich Nebenjobs gesucht, um die fehlenden Aufträge sowie die laufenden Kosten so gut wie nur möglich ausgleichen zu können.»

Grosse Vielfalt und einzigartige Atmosphäre am Streetfood-Festival Attisholz. Carole Lauener

Nun steht einem erfolgreichen Festivalsommer kaum noch etwas im Weg und die Betreiber hoffen auf gutes Wetter. Konrad Begert konnte dieses Jahr bereits mehrere Festivals in der Schweiz durchführen – «mit tollen Besucherzahlen», wie er sagt. «Einzig in Bern am ersten Festival ging Petrus etwas hart mit uns ins Gericht und sorgte für eine Sturmabsage am Freitag, aber selbst dort waren der Samstag und Sonntag dann aber hervorragend besucht.»

Auch Grillfleischfreunde kommen bei den Streetfood Festivals auf ihre Kosten. Carole Lauener

Auch in Solothurn hofft man Ende August auf eine gnädiges Wetterlage, wenn das Solothurner Streetfood Festival wieder unter der Leporello-Brückes startet. Wigger freut sich:

«Bei schönem Wetter wird das Fest auch in diesem Jahr ein voller Erfolg werden, davon sind wir überzeugt.»

Besucherzahlen seien aber schwierig vorherzusagen, aber die ersten Rückmeldungen sind äusserst positiv: «Im Bezug auf unser Streetfoodfestival spüren wir deutlich, wie sehr sich die Leute nach zwei Jahren Unterbruch auf die Rückkehr des Fests freuen.»

Patrick Kohler, der das Food Truck Festival diesen Sommer nach Solothurn, Oensingen und Grenchen bringt, hofft auf Festivals «mit vielen Besuchern sowie einer ausgelassener Stimmung». Er hatte im vergangenen Jahr das Glück, bei der Durchführung der ersten beiden Foodtruckfestivals, die Veranstaltungen praktisch ohne Einschränkungen durchführen zu können. Nun ist er gespannt, wie die Besucherzahlen in diesem Jahr aussehen werden.

«Die Foodtruck-Szene ist nicht verschont geblieben» – Nachgefragt beim Foodtruck Verband Schweiz

«Es herrscht ein grosser Trend in der mobilen Gastronomie», sagt Andreas Seiler, Präsident des Foodtruck Verbands Schweiz. «Während der Pandemie haben sich zwar definitiv einige Foodtruck-Anbieter aufgelöst, aber auch viele neue haben gestartet.»

Andreas Seiler, Präsident Foodtruck Verband Schweiz. zvg

Der Foodtruck Verband wurde Ende 2019 gegründet und hat sich als Ziel gesetzt, ihre Mitglieder besser zu vernetzen und Interessen gegenüber Politik und Gesellschaft zu vertreten. Der Verband ist Anlaufstelle für alle Fragen rund um Foodtrucks und bietet beispielsweise auch Beratungen für Neueinsteiger an.

«Während der Pandemie haben sich viele Leute Gedanken gemacht, wie sie ihre Zukunft gestalten wollen», weiss Seiler. «Einige wollten ein Foodtruck-Geschäft aufbauen – und das manchmal Hals über Kopf. Aber es braucht ein solides Konzept und viele Eigenheiten, die man beachten muss.»

Obwohl Foodtrucks als Take-away-Anbieter nicht von den Einschränkungen der stationären Gastronomie betroffen waren, wurden sie nicht von der Pandemie verschont, wie Seiler schildert. «Als viele Menschen ins Homeoffice gegangen sind, ist das Tagesgeschäft der Foodtruck-Anbieter stark eingebrochen», so Seiler.

Oft würden solche Foodtrucks in Industriezonen stehen, die gastronomisch noch nicht gut erschlossen sind. Komplett erholt hat sich das Tagesgeschäft bis heute nicht, wie Seiler schildert: «Es läuft immer noch etwas stockend, da viele nach wie vor von zu Hause arbeiten.»

Andreas Seiler schätzt, dass es in der Schweiz aktuell um die 600 mobile Gastrounternehmen gibt. Diese Zahl könnte sich auch in Zukunft weiter nach oben entwickeln. «Ich sehe weiterhin grosses Potenzial für Foodtrucks. Diese flexible mobile Szene wird weiterhin gefragt sein», so Seiler. «Auch Eventveranstalter schätzen es, wenn Essen von verschiedenen Anbietern zur Verfügung gestellt werden kann. Foodtrucks sind meistens auf eine ganz bestimmte Speise spezialisiert und darin absolute Profis.»

