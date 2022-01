Gesellschaft «Wir müssen wieder lernen zu sterben» – die Bestatterin Andrea Perren über das Abschiednehmen Andrea Perren begleitet als Trauerbegleiterin und Bestatterin Angehörige beim Abschiednehmen. Ein Gespräch über den Tod und das Leben. Und was Trauern in Pandemiezeiten bedeutet. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Andrea Perren, Bestatterin und Trauerbegleiterin. Bild: Corinne Glanzmann

Sie steht mitten im Leben, auch wenn sie den Tod so nah an sich heranlässt, wie nur wenige. Als Trauerbegleiterin und Bestatterin erlebt Andrea Perren, 52, aus Biberist regelmässig, was der letzte Abschied bedeutet. Und auch, dass man diesen gern ein bisschen verdrängt.

Andrea Perren war sieben, als ihr Schulfreund plötzlich starb. «Für mich unverhofft, weil ich nicht wusste, dass er herzkrank war.» Stundenlang sei sie in der Aufbahrungshalle gesessen, erzählt sie bei einem Gespräch. Von da an habe sie in der Schule nicht mehr geredet. Diese einschneidende Erfahrung konnte sie erst als Erwachsene verarbeiten. «Damals wusste man noch kaum, dass es Psychologinnen und Psychiater gibt, die Therapien zur Trauerbewältigung anbieten und die Hinterbliebenen in der Zeit der Trauer begleiten.»

Genau darum ist es ihr ein Anliegen, dass man die Kinder bei einem Todesfall miteinbezieht. «Kinder können mit dem Tod umgehen, wenn man ihnen die Möglichkeit dazu gibt.» Ihnen aber den letzten Abschied zu nehmen, das könne traumatisch sein. Deshalb ist ihr das A und O, den Angehörigen genügend Zeit zu lassen. «Ich muss den Toten nicht schon am gleichen Tag abholen.»

Loslassen als Voraussetzung

Die Aufbahrung sei denn auch die Zeit des Abschieds. «Wenn ein Kind auf die Welt kommt, erzählt man es weit herum. Ähnlich war es früher, wenn jemand starb. Freude und Leid wurden geteilt.» Man besuchte die Angehörigen, es wurde geredet, man traf sich beim Toten. «Die Aufbahrung zu Hause hat den Sinn, dass man den Verstorbenen loslassen kann.» Der Körper des Toten verändere sich und die Angehörigen könnten mit eigenen Augen sehen und verstehen, dass es nun besser sei, ihn zu beerdigen. «Diese Form des Abschieds ist in den letzten Jahren bei uns ganz stark in den Hintergrund gerückt.»

Anders noch vor wenigen Jahrzehnten. «Ich kann mich erinnern, dass mich meine Eltern immer mitgenommen haben. Das hat einfach dazu gehört und so haben wir gelernt, man kommt und man geht wieder.» Und was bedeutet das während der Pandemie – hat sie das Sterben, unseren Umgang mit dem Tod verändert? Andrea Perren hält inne, zieht die Augenbrauen hoch:

«Wir müssen wieder lernen zu sterben. Das ist verloren gegangen. Man meint, man müsse 150 Jahre alt werden.»

Der Umgang mit dem Tod sei sehr individuell. Entscheidend dabei: Wie man aufgewachsen sei, wie offen Ärzte und Pflegende seien. «Viel kommt aus dem Leben.» Es gebe nicht wenige Menschen, die noch nie einen Toten gesehen haben, klar mache das Angst. Als Pflegefachfrau in einem Altersheim, wo sie in einem Teilzeitpensum tätig ist, erlebe sie auch das Sterben.

Voraussetzung dafür sei, dass beide Seiten, der Sterbende und die Hinterbliebenen, loslassen. «Hilfreich ist, wenn beide bereinigen konnten, was sie noch zu bereinigen hatten.» Im Grunde sei das ganze Leben ein Loslassen: «Es fängt bei der Geburt an, man lässt die ‹Wohnung› los, in der man neun Monate war, und so geht es mit Loslassen weiter: Menschen, Häuser, Dinge. Immer wieder. Würde das gelingen, hätte jede und jeder beim Tod aufgeräumt.»

Sterbende zu Hause begleiten

Einer der zentralen Punkte für Perren: Ehrlichkeit jener Menschen, die sowohl den Sterbenden als auch die Angehörigen begleiten. «Es ist ganz wichtig, dass beide Seiten wissen, was beim Sterben passiert. Ich rede sehr offen und direkt mit den Sterbenden, die im Übrigen sehr sensibel sind», so Perren. Der Wunsch der meisten Menschen sei, zu Hause zu sterben. Gerade zu Hause sei es wichtig, die Angehörigen gut zu begleiten und aufzuklären. «Sterbende können Schmerzen haben, die Atmung verändert sich, das gehört dazu. Wenn man das aber nicht weiss, kann das ebenfalls Angst machen.» Perren sieht dort einen Bedarf.

«Es bräuchte ergänzend zur Spitex ein Angebot, das Menschen beim Sterben zu Hause begleitet, sie nicht allein lässt.»

Die Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie hätten dazu geführt, dass man sterbende Menschen beispielsweise in Altersheimen nicht hat besuchen können, was sie persönlich «schrecklich» findet. Berührung im Alter sei ausgesprochen wichtig. «Wenn sich Angehörige aufgrund mangelnder Besuchsmöglichkeiten nicht verabschieden können, fehlt das später und beschäftigt einen unter Umständen Jahre.» Auf die Frage, was Geburt und Tod gemeinsam haben, antwortet sie sec: «Loslassen, vertrauen.»

