Geschlechtsänderung Mit 70 Jahren wurde Bruno in Grenchen zu Bigna: «Endlich muss ich mich nicht mehr verstecken», sagt die Pfarrerin Bigna Wiher ist jetzt, im Pensionsalter, in dem Geschlecht angekommen, in dem sie sich wohlfühlt. Die Pfarrerin aus Grenchen erzählt zum internationalen Aktionstag der LGBT-Gemeinschaft von ihrer Suche nach Identität, Rücksichtnahme, Beziehungen zu den Grosskindern und Gottesbilder. Daniela Deck Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Bigna Wiher fühlt sich seit der Geschlechtsänderung befreit. Hanspeter Bärtschi

«Ich empfinde es als Privileg, nach 70 Jahren als Mann nun als Frau zu leben. Ich war immer ein positiv eingestellter Mensch und das hat sich noch verstärkt, fast schon zur Euphorie», sagt Bigna Wiher. «Schluss mit dem Versteckspiel hinter einer männlichen Fassade. Jetzt muss ich keine Existenzängste mehr haben.»

Seit der Entscheidung vor vier Jahren, sich aus dem Leben als Mann zu verabschieden, hatte Bigna Wiher viel zu bewältigen: den Beginn der Östrogentherapie, eine erste Operation, um die Testosteronproduktion im Körper zu unterdrücken und dann, zu Beginn dieses Jahres, die Operation zur Geschlechtsangleichung.

Dagegen war die rechtliche Anerkennung Mitte Februar ein Detail. Zur Personenstandsänderung braucht es seit diesem Jahr lediglich eine Absichtserklärung, jahrelanges Leben im Geschlecht und die Operation zur Geschlechtsangleichung sind nicht mehr Voraussetzung. «Die Zivilstandsamtsbeamtin hat mir zur Existenz als Bigna Wiher gratuliert.»

Schon in der ersten Klasse Unterschiede zu anderen Buben festgestellt

Ihr war, als habe sie die letzte Fessel der Fremdbestimmung abgestreift, ebenso «diese erotische Gier», die sie mit Männlichkeit assoziiert. Sie sagt: «Seit ich Frau bin, hat sich meine Fähigkeit, einfach nur Nähe zu erleben, verstärkt.»

Schon in der ersten Klasse spürte Bruno, dass bei ihm etwas anders war als bei den anderen Buben. «Aber Geschlechterrollen waren vorgegeben damals. So habe ich den Schluss gezogen, dass mit mir etwas nicht stimmt und das so gut wie möglich überspielt.»

Als er zwölfjährig war, organisierte die Mutter einen Besuch beim Schulpsychologen. «Er hat mich im Bubsein bestärkt. Sogar in der Psychoanalyse, die ich 25-jährig begonnen habe, war die Transition kein Thema.»

Bigna Wiher interessiert sich seit der Kindheit für Technik. Hier Bruno mit einem selbst gebastelten Flugzeugmodell. zvg

In diesem Geist lernte Bruno Maschinenzeichner, übte den Beruf einige Jahre lang aus, mit der Idee, Ingenieur zu werden. Nicht nur sein Vater war in der Technikbranche daheim, auch Bruno war handwerklich «ausserordentlich begabt und brennend an Technik interessiert». Er heiratete, lebte ein normales Familienleben.

«Ich habe Wert darauf gelegt, meinen zwei Kindern ein präsenter Vater zu sein.»

Das sagt Bigna Wiher in der Rückblende. Schon vorher kam 1968.

Wider den «Technikwahn» der Gesellschaft

Plötzlich war es akzeptabel, Selbstverständliches in Frage zu stellen. Bigna Wiher: «Ich habe erkannt, dass ich dem Technikwahn erlegen war. Dabei ist der Mensch doch so viel wichtiger als die Dinge, mit denen er sich umgibt.» Das Unbehagen, im falschen Körper zu leben, brach sich Bahn.

Dass Bruno in jungen Jahren nach der Erwachsenenmatur Theologie studierte in Heidelberg, Zürich und Tübingen, sei dem Bruder der Psychoanalytikerin zu verdanken. Dieser war Pfarrer.

Bigna Wiher sagt: «Er hat mich dazu gebracht, mein Verhältnis zur Kirche zu durchleuchten. Bis dahin hatte ich mit dieser Institution so meine Mühe. Doch nun fand ich in der feministischen Theologie eine Welt, die mir etwas sagte.» Das Ausüben von Seelsorge in einer psychiatrischen Klinik erweiterte den Horizont zusätzlich. «Im Studium habe ich zu meinem Gottesbild gefunden. Genderschranken sind menschengemacht. Ich bin überzeugt, dass Gott da locker drüber steht.»

Entschluss, das Geschlecht nicht mitten im Pfarramt zu ändern

Doch im Pfarramt offen als Frau leben, davor schreckte Bigna Wiher zurück. In Stuttgart, wo sie im Rahmen eines Dienstaltergeschenks der Reformierten Kirche Zürich in der Polizeiseelsorge wirkte, knüpfte sie Kontakt zur Szene der Transmenschen: «Da habe ich erlebt, wie diese Transleute leiden. Gesellschaftliche Verachtung, der Verlust der Arbeitsstelle und Depressionen waren an der Tagesordnung.»

So nicht, entschloss sich Bigna Wiher, amtete weiter als Pfarrer, war Vater und Ehemann. Dann, vor zehn Jahren, ein «mutiger Schritt», wie sie sagt: Wenige Jahre vor der Pensionierung kündigte sie ihre Vollzeitstelle in der Ostschweiz, kaufte sich mit zwei Freundinnen ein Haus in Grenchen und zügelte in die ihr bis dato unbekannte Uhrenstadt.

Bruno Wiher früher bei der Tätigkeit als Pfarrer. zvg

«Von da an habe ich vor allem in Nidau, aber auch in Grenchen und anderen Gemeinden sowie in der Psychiatrie in Solothurn Stellvertretungen übernommen.»

Die Sehnsucht von Bruno Bigna zu werden, festigte sich. Die Ehe wurde geschieden. «Auch meine Tochter hatte zu Beginn grosse Mühe damit. Inzwischen haben wir beide wieder einen Weg zueinander gefunden», erzählt Bigna Wiher weiter. «Ich geniesse es, jede Woche, meine Enkel zu hüten. Und nein, sie nennen mich weder Grosi noch Opa noch beim Vornamen, sondern ‹Omäpeli›, aus Oma-Opa.»

Die Leute nicht vor den Kopf stossen

Eine neue Partnerschaft ging Bigna Wiher bereits ein, als sie noch Bruno war. Diese Paarbeziehung bestehe bis heute, schmerzlichen Auseinandersetzungen und der Trauer um den männlichen Partner zum Trotz. Bigna Wiher sagt: «Ich rechne es meiner Partnerin hoch an, dass sie weiterhin zu mir hält. Hätte sie sich für die Trennung entschieden, hätte ich das akzeptieren müssen.»

Bigna Wiher hält nichts davon, Leute vor den Kopf zu stossen. Knalliges Make-up, turmhohe Absätze und knappe Miniröcke sind nicht ihr Stil. Vor der Operation habe sie besonders darauf geachtet, in öffentlichen Toiletten niemanden in Verlegenheit zu bringen. Im kirchlichen Rahmen sei sie noch nie auf Ablehnung gestossen.

An der LGBT-Community (lesbisch, homo-, bisexuell, trans) gefällt Bigna Wiher, dass jede und jeder so sein darf, wie sie sich fühlen oder wie sie wahrgenommen werden möchten. Gibt es da denn keine Klischees? «Doch, natürlich, wir alle haben Idealvorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit. Aber ausgesprochen werden sie nicht.»

Dass sie sich Lippen und Augen schminkt, «obwohl das hierzulande nicht viele Siebzigjährige tun», wie sie mit Schmunzeln anmerkt, das helfe dem Gegenüber bei der Einordnung der geschlechtlichen Identität. Mein Gesicht wird sonst als männlich wahrgenommen. Dasselbe gilt für die Stimme. Doch daran will sie nichts ändern.

