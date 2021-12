Wie der Oltner Casimir von Arx die moderne Schweiz prägte

Geschichte «Das Projekt Schweiz war seine Leidenschaft»: Wie der Oltner Casimir von Arx zum Geburtshelfer der modernen Schweiz wurde Casimir von Arx (1852-1931) – Oltner, Ständerat und erster Präsident der SBB – prägte die moderne Schweiz. Im Kanton sorgte er für die direkte Staatssteuer. Nun ist eine grosse Biographie erschienen. Fabian Saner Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Porträt von Casimir von Arx, aufgenommen um 1900. Stadtarchiv Olten

Jahrzehntelang prägte Casimir von Arx als Kantonsrat und Ständerat, als Oltner Stadtammann und als erster Verwaltungsratspräsident der neu gegründeten SBB die Politik auf allen Ebenen des Schweizer Staatswesens entscheidend mit – und stiess komplexe Reformprojekte an. Als Freisinniger mit wirtschaftsliberalem Einschlag und sozialpolitischer Aufgeschlossenheit war er geprägt von den Idealen des noch jungen Bundesstaats von 1848, die er zu realisieren mithalf.

«Der Zukunft eine Bahn brechen», mit allem Alten abfahren – Unter diesem Motto wirkte der Mann entscheidend an der Modernisierung des Kantons Solothurn, seiner Heimatstadt Olten und der Schweiz mit. «Das Projekt Schweiz war seine Leidenschaft», sagt die Solothurner Historikerin Verena Schmid Bagdasarjanz. Sie würdigt von Arx` Wirken in Wirtschaft und Staat in einer umfassenden Biographie – und zeichnet auch das Bild des Privatmanns.

«Zahlen sind beredter als Worte», sagte von Arx zwar. – Und doch war der mächtige Oltner auch ein Mann mächtiger und vieler Worte, wie Schmid Bagdasarjanz in ihrer 700-seitigen Studie zum Freisinnigen in Details und Nuancen herausstellt. Von Arx kämpfte auf kantonaler Ebene für eine direkte Steuer zur Stabilisierung der kantonalen Finanzen, in Bern für eine Verstaatlichung der Bahnen und eine Schweizerische Nationalbank, als Stadtammann in Olten für eine bessere Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie für den Kreis-Standort des Telegrafennetzes.

Bei der Aufarbeitung des Solothurner Bankkrachs holte er sich Meriten

Wie dieses öffentliche Leben möglich wurde und wie es sich vor dem privaten der Herkunft, der Familie, der Geschwister, des Alters und des familiären Erbes abzeichnet, dem geht die Historikerin zu Beginn und am Schluss ihrer gewichtigen Biographie nach. Dabei erscheint Casimir von Arx als umtriebiger Bank- und Politikmanager: In die freisinnige Oltner Bürgerelite hineingeboren, aber durch den Suizid des Vaters früh zur Sorge für die eigenen Geschwister gezwungen, machte sich von Arx als Fachmann für Finanzfragen in der Dreitannenstadt rasch einen Namen.

Bürgerliches Familienideal: Casimir von Arx (stehend in der Mitte) mit seiner Frau Bertha von Arx-Brunner (sitzend, zweite von links), mit Kindern und verschwägerten Familienmitgliedern. Privatarchiv

Sein eigentliches Gesellenstück, das seine steile politische Karriere ermöglichte, war die Aufarbeitung des Solothurner «Bankkrachs» Mitte der 1880er Jahre. Hier wurde der «Löwe der Finanzen» geboren: in einer Zeit heftigen Wirtschaftsaufschwungs und der Gründereuphorie war die Finanzierungskraft der Banken gefragt. Zwei grössere Solothurner Banken waren durch Misswirtschaft in Schieflage geraten, von Arx forderte in einer Motion die Schaffung einer Kantonalbank und trug durch die Aufdeckung der Machenschaften dazu bei, dass die vom Kanton übernommenen Verluste nicht ins Bodenlose ausuferten.

Der Anfang direkter Staatssteuern - das Ende freisinniger Alleinherrschaft

Anschliessend stellte die Einführung der direkten Steuer die staatlichen Finanzen auf einen stabilen Boden und bereitete dem schwachen, ultraliberalen Nachtwächterstaat – einem eigentlichen Steuerparadies für die Besitzenden – ein Ende. War die Erhebung einer direkten Staatssteuer zunächst noch am Widerstand der katholisch-konservativen Opposition gescheitert, sorgte deren Verknüpfung mit dem Verhältniswahlrecht (Proporz) schliesslich für den Durchbruch – und besiegelte damit auch den Anfang vom Ende der freisinnigen Alleinherrschaft im Kanton.

An den Bauten der Oltner «Repräsentantivmeile» - hier die Ersparniskasse mit Konzertsaal und Amthaus - wirkte von Arx wesentlich mit. Rechts hinter dem Hotel Aarhof am Brückenkopf ist das mehrstöckige Wohnhaus der Familie von Casimir von Arx. Stadtarchiv Olten

Die erfolgreiche Gründung der Solothurner Kantonalbank, sein «Schosskind», katapultierte den Oltner rasch in die obersten Kreise der freisinnigen Machtzirkel des Bundesstaats – «Ständerat» wurde jahrzehntelang zu seinem gewissermassen berufsbezeichnenden Attribut. Hier konnte von Arx zentrale Eckpfeiler der modernen Schweiz mitverwirklichen.

Ein stolzes Olten sollte jedem entgegenprangern

Auf eidgenössischer Ebene trieb er die Gründung der Schweizer Nationalbank und damit die finanzielle Autonomie des Bundesstaats gegenüber in- und ausländischen Playern voran, vor allem aber zeichnete er sich in den heissblütig geführten Konflikten um die Verstaatlichung der Privatbahnen zur SBB und beim Ausbau des Bahnnetzes mit dem Simplon-Tunnel und den Zuführachsen in der Westschweiz immer wieder als gewiefter Vermittler zwischen den Interessen der Deutschschweiz und der Romandie aus.

Ein Sinn für das politisch Machbare, den «eidgenössischen Kompromiss» ebenso wie für erfolgreiche Strategien in der referendumsfreudigen direkten Demokratie, brachten nach Rückschlägen den Erfolg in der «Jahrhundertabstimmung» zum Rückkauf der Privatbahnen 1898 und der Gründung der SBB. Der Bundesrat vergütete ihm diese Leistung mit dem Verwaltungsratspräsidium der Bundesbahnen – von Arx stand einer Art «Eisenbahnparlament» mit 55 Mitgliedern vor.

An den Schalthebeln der Macht: Casimir von Arx, Ständerat und SBB-Verwaltungsratspräsident, aufgenommen 1916. Stadtarchiv Olten

Weniger konfliktfreudig war von Arx im eng verflochtenen Milieu seiner Heimatstadt, wie Schmid Bagdasarjanz besonders am Ausbau der Wasserversorgung darstellt. Mit vielen alteingesessenen Oltner Familien direkt verschwägert, initiierte er den Ausbau des Amthausquais zur repräsentativen Meile am rechten Aareufer: «Das stolze Selbstverständnis Oltens» als Wirtschaftsstandort und Eisenbahnknotenpunkt sollte jedem Besucher direkt von der Bahnhofbrücke entgegenprangen. Ebenso war von Arx die treibende Kraft beim Bau des Postgebäudes neben dem Bahnhof, in dem über Jahrzehnte eine Telefon- und Telegrafen-Kreisdirektion der späteren PTT ihren Sitz hatte.

Man wünscht sich noch etwas mehr historische Einordnung

In den Jahrzehnten des Aufschwungs vor dem 1. Weltkrieg wurde die 1848 politisch gebildete Schweiz durch Vernetzung und Verdichtung der Infrastrukturen zu einem Wirtschaftsraum. Olten als Eisenbahnknoten und die rasche Industrialisierung des Kantons Solothurn boten einem zupackenden Politiker auf der freisinnigen Generallinie – weder einseitig wirtschaftsliberal, noch ausschliesslich sozialpolitisch engagiert – Chancen zu einer steilen Karriere. Von Arx nutzte sie mit Sachkenntnis, Schaffenskraft und «freundeidgenössischer» Kompromisstaktik.

Historikerin Schmid Bagdasarjanz. zvg

Nachgefragt Autorin Verena Schmid Bagdasarjanz zu den Herausforderungen, eine 700-seitige Studie zu schreiben Sie haben sich jahrelang mit Casimir von Arx beschäftigt und ein gewaltiges Werk angefertigt. Wo lagen die Schwierigkeiten?

Verena Schmid Bagdasarjanz: Einen so vielfältig und auf allen Staatsebenen aktiven Politiker wie von Arx als handelnde Person vor den gewaltigen historischen Entwicklungen zu zeichnen, war eine Herausforderung. In von Arx’ Wirken fand ich als Historikerin mit langjährigen Tätigkeiten in der Privatwirtschaft aber auch persönlich viele Bezüge, die mich interessierten.



Weitere Herausforderungen?

Die umfangreichen Quellen, die thematische Vielfalt dieses Lebenslaufs – und nicht zuletzt Casimirs Handschrift. Der Nachlass der Familie im Oltner Stadtarchiv bildete eine sehr gute Grundlage, um sich der faszinierenden Übergangszeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts anzunähern – damals entstand die moderne Schweiz, wie wir sie kennen.



Wie kam es zu dieser erstaunlichen Politikerkarriere?

Damals konnten mächtige und gut vernetzte Männer, freisinnige Patriarchen wie von Arx «richtig in den Teig hineingreifen» und das Staatswesen wesentlich gestalten – das ist heute undenkbar. Klar ist auch, dass eine solche Männerbiografie nur möglich war, wenn eine Frau, seine Frau Bertha, ihm dazu den Rücken freihielt. Seinen Einstand gab er bei der Bank der Oltner Bürgergemeinde, die er auf Erfolgskurs brachte. Als Stadtammann beförderte er wichtige Infrastrukturprojekte. Im Debakel um die Solothurner Banken deckte er Missstände schonungslos auf und sorgte mit der erfolgreichen Finanzreform – der Einführung direkter Steuern – für die finanzielle Grundlage und der Gründung der Kantonalbank für einen modernen Kanton und damit einen leistungsfähigen Staat. Dies war auch als Ständerat und Verwaltungsratspräsident der SBB sein Credo, die betriebswirtschaftliche Effizienz war sekundär.



Wie charakterisieren Sie von Arx sonst noch?

Von Arx war ein leistungswilliger Freisinniger mit grossen Finanzkenntnissen, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und die anstehenden Aufgaben energisch annahm. Das Projekt Schweiz war mit dem Wirtschaftsaufschwung der Gründerjahrzehnte am Ende des 19. Jahrhunderts richtig in Schwung geraten; nun machte sich die dominanten Freisinnigen daran, die Schweiz als wirtschaftliche Einheit mit Institutionen und Infrastrukturen für das ganze Land zu verwirklichen – jene Ideale umzusetzen, die mit der Bundesverfassung vielfach erst auf dem Papier existierten. Die Idee eines starken Staats musste gegen föderalistische und Privatinteressen durchgesetzt werden – die Verstaatlichung der zuvor privaten Eisenbahnen und die Gründung einer Nationalbank waren von enormer Wichtigkeit für das wirtschaftliche Gedeihen der Schweiz.

Verena Schmid Bagdasarjanz erzählt dieses ferngerückte späte 19. Jahrhundert sehr detailliert und zitiert ausführlich anhand von Quellentexten, seien es private Briefe, Wortprotokolle der Parlamentsdebatten oder Zeitungsbeiträge. Dabei wird die Gründerstimmung ebenso lebendig wie die beteiligten männlichen Egos in ihrer ungebändigten Rede- und Schreiblust. Für das Leseerlebnis hätte man sich zuweilen noch etwas mehr historische Einordnung und Leitung durch das Dickicht der Quellen gewünscht. Die Biografie Casimir von Arx’ gibt Einblick und Anlass, sich mit jener Umbruchszeit zu beschäftigen, in der die moderne Schweiz realisiert wurde.

Buchhinweis: Verena Schmid Bagdasarjanz: Der Zukunft eine Bahn brechen. Casimir von Arx (1852–1931). Oltner Titan, Solothurner Ständerat und erster Verwaltungsratspräsident der SBB. Zürich, Chronos-Verlag 2021, 700 S., 68 Franken,

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen