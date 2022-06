Geschäftsjahr Teure Brände und hohe Elementarschäden belasten die Solothurnische Gebäudeversicherung – dank Finanzerträgen dennoch im Plus Die Solothurnische Gebäudeversicherung erzielte im vergangenen Jahr einen Reingewinn von 8,4 Millionen Franken. Das ist der günstigen Finanzmarktentwicklung zu verdanken, versicherungstechnisch resultierte ein Verlust von 23 Millionen. Urs Moser Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Markus Schüpbach, Direktor der Solothurnischen Gebäudeversicherung. Michel Lüthi

Was das geschäftliche Ergebnis betrifft, sei das vergangene Jahr für die Solothurnische Gebäudeversicherung als erfreulich zu beurteilen, schreibt die Regierung. Sie hat am Dienstag Botschaft und Entwurf an den Kantonsrat verabschiedet, der jeweils den Geschäftsbericht zu genehmigen hat.