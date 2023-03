Geschäftsbericht E-Scooter, Zug-Schubser und ein Brandstifter: Das beschäftigte die Solothurner Staatsanwaltschaft 2022 Mit immer mehr komplexen Fällen kämpft die Solothurner Staatsanwaltschaft. Das ist dem Geschäftsbericht 2022 zu entnehmen. Ganz besonders ins Gewicht fiel vergangenes Jahr die Brandserie im Wasseramt. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 15.03.2023, 16.31 Uhr

Oberstaatsanwalt Hansjürg Brodbeck. Hanspeter Bärtschi

Wenn die Solothurner Staatsanwaltschaft jeweils ihren Geschäftsbericht veröffentlicht, ist das immer auch eine Art Rückblick auf die kriminellen Machenschaften im vergangenen Jahr.

Und aus dem Jahr 2022 dürfte vor allem etwas im Gedächtnis hängen bleiben: die Brandserie im Wasseramt. 14-mal brannte es im April und Mai im Grossraum Kriegstetten, schnell einmal wurde Brandstiftung vermutet. Die Behörden setzten alles daran, den Täter schnellstmöglich dingfest zu machen.

Das waren zum einen sichtbare Massnahmen – so war die Polizeipräsenz in der Region wohl noch nie so hoch wie letzten Frühling. Aber auch unsichtbare und verdeckte Zwangsmassnahmen wurden angeordnet, mehrere Personen überprüft und Hausdurchsuchungen durchgeführt.

Eine Scheune in Kriegstetten wurde bei der Brandserie zerstört. Hanspeter Bärtschi

Als schliesslich ein Verdächtiger – auch anhand von Videoaufnahmen beim Schulhaus Kriegstetten – dingfest gemacht werden konnte, stoppten die Brände. Es gilt die Unschuldsvermutung, mit einer Anklage sei noch im ersten Halbjahr zu rechnen, so Oberstaatsanwalt Hansjürg Brodbeck.

Besorgnis bei der Staatsanwaltschaft Nicht nur wegen der Brände sorgte die Brandserie für Aufsehen, sondern auch aus juristischer Sicht. Denn nach seiner Verhaftung wehrte sich der Verdächtige gegen die Verlängerung seiner Untersuchungshaft vor Gericht. Und gewann: Das Obergericht entliess den Mann – trotz des dringenden Tatverdachts – ohne jegliche Sicherheitsmassnahmen in die Freiheit. Erst nachdem die Staatsanwaltschaft beim Bundesgericht Beschwerde einlegte, wurden solche Sicherheitsmassnahmen angeordnet, konkret wird der Mann inzwischen mit elektronischen Fussfesseln überwacht. Solche Korrekturen werden künftig nicht mehr möglich sein. Das nationale Parlament hat entschieden, dass bei Haftsachen nur noch der Inhaftierte, nicht aber die Staatsanwaltschaft Beschwerde einlegen darf. Wenn also, wie in diesem Fall, das Haft- oder Obergericht falsch entscheiden sollte, kann die Staatsanwaltschaft das nicht mehr überprüfen lassen. Ein unverständlicher Entscheid, wie Brodbeck im Geschäftsbericht schreibt, auch wenn er sich diplomatisch ausdrückt: «Welchen Risiken die sehr knappe Parlamentsmehrheit damit die Bürgerinnen und Bürger aussetzt, wird künftig die Praxis zeigen müssen.»

Der Fall zeigt geradezu exemplarisch ein gänzlich anderes Problem der Staatsanwaltschaft: Die gesamte Geschäftslast ging zwar zurück (28’447 Anzeigen gegenüber 29’644 im Vorjahr), die Arbeitslast aber ganz und gar nicht. Denn abgenommen hat einzig das Massengeschäft, beispielsweise Anzeigen wegen zu schnellen Fahrens.

Die aufwendigen Fälle nehmen zu

Die Verbrechen und Vergehen, also Delikte, die für die Staatsanwaltschaft deutlich aufwendiger zu bearbeiten sind, haben hingegen zugenommen (8335 gegenüber 7833). Und wenn dann solche Fälle wie die Brandserie dazukommen, die wochenlang zig Ressourcen binden, ist sowieso nochmals alles anders.

So ist auch der Pendenzenberg leicht angewachsen: 5023 unerledigte Geschäfte per Jahresende gegenüber 4814 im Vorjahr. Im Anbetracht der Zunahme der komplexen Fälle sei dieser Anstieg aber moderat, so Brodbeck.

Alles in allem sei der Druck auf die Mitarbeitenden aber gross, sagt Brodbeck. Und da nicht davon auszugehen ist, dass er künftig abnimmt – im Gegenteil – sei «sorgfältig zu beobachten, wie sich die Belastung der Staatsanwaltschaft weiterentwickelt».

Weitere Punkte aus dem Geschäftsbericht: Trendfahrzeuge, also E-Scooter und ähnliche, werden immer mehr zum Problem. Sie gewinnen immer mehr an Popularität, es gibt zig verschiedene Typen, je nachdem gelten andere Regeln und Anforderungen. Die sind aber offenbar noch zu wenig bekannt. Folgendes Beispiel nennt Brodbeck: Ein Mann wurde aus dem Verkehr gezogen, dessen E-Scooter 56 Stundenkilometer fahren konnte. Damit gilt das Fahrzeug als Motorrad. Bedeutet: Der Fahrer braucht eine Haftpflichtversicherung, einen A1-Führerausweis, es gelten Sicherheitsanforderungen an das Fahrzeug, es gilt Helmpflicht. All das war nicht erfüllt, was den Mann teuer zu stehen kam: Eine bedingte Geldstrafe von 1800 Franken, 1000 Franken Busse und 625 Franken Verfahrenskosten.

Internetbetrug, insbesondere Online-Anlagebetrug, nimmt immer weiter zu. Bei dieser Masche werden Personen grosse Gewinne versprochen, wenn sie ihr Geld irgendwo anlegen. Und am Ende ist das Geld weg. Da die Täter oftmals im Ausland sitzen, lassen sie sich fast nie aufspüren. 48 Anzeigen wurden in diesem Zusammenhang vergangenes Jahr gemacht, 2,8 Millionen Franken betrug die Deliktsumme. Davon konnten gerade einmal 80’000 Franken im Ausland wieder sichergestellt werden.

Zu zwei Tötungsdelikten kam es 2022 im Kanton, beide Male kannten sich die Opfer und mutmasslichen Täter. Und in zehn Fällen wird wegen möglicher versuchter vorsätzlicher Tötung ermittelt. Für Aufsehen sorgte ein Fall am Bahnhof Olten, als ein Mann auf ein Gleis gestossen wurde. Er konnte sich zum Glück retten, bevor der Zug einfuhr. Die Staatsanwaltschaft hatte aufgrund der Kameras zwar Bilder des Täters, wusste aber nicht, wer es war. Schliesslich machte sie ein verpixeltes Bild öffentlich und verkündete, der Mann solle sich melden, ansonsten werde man ein unverpixeltes veröffentlichen. Das wurde nicht nötig, der Mann stellte sich. Mit einer Anklageerhebung sei demnächst zu rechnen.