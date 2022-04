Sänger und Komponist Damian Meier startet Solo-Projekt

Gesangspremiere Damian Meier ist zum ersten Mal mit eigenen Songs auf der Bühne Nach über vier Jahrzehnten auf der Bühne stellt Sänger und Komponist Damian Meier am Wochenende im Konzertsaal Solothurn sein erstes Solo-Projekt vor. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 22.04.2022, 17.00 Uhr

Damian Meier freut sich, am Wochenende im Konzertsaal Solothurn sein erstes Solo-Projekt vorzustellen. José R. Martinez

Seit er ein kleiner Junge war, steht der Solothurner Damian Meier auf der Bühne, gesegnet mit einer Stimme, wie sie nur wenigen vergönnt ist. Nun, nach über vier Jahrzehnten, in welchen er in verschiedenen Formationen mitwirkte – unter anderem bei den vier Tenören «I Quattro» –, hat er sich dazu entschieden, neue Wege zu beschreiten und mit seinem eigenen Solo-Projekt durchzustarten.

Sein erstes eigenes Album trägt den Titel «Beflügelt» und enthält zehn hochdeutsch gesungene Eigenkompositionen des Sängers, welche im Musical-, Pop- und Schlager-Genre zuhause sind. Produziert und gemischt wurden die Songs von Meiers langjährigem musikalischen Wegbegleiter Roman Wyss aus Olten.

«Obwohl es Mut braucht und mir bewusst ist, dass ich gewisse Risiken eingehe, spüre ich ganz genau, dass der richtige Moment für diesen Schritt gekommen ist».

Es sei eine Entscheidung zwischen Herz und Verstand gewesen, wobei das Herz eindeutig gewonnen habe. Diese Gewissheit und die Freude, endlich sein eigenes Ding durchzuziehen, hätten etwas regelrecht Befreiendes etwas «Beflügelndes». Diese Gefühle der Selbstfindung und der Authentizität sind denn auch kraftvoll verpackt in Meiers mitreissenden und berührenden Songs: «Schau in dein Herz. Lass es nun erblühen», singt er im Stück «Aufgewacht», und möchte damit den Menschen Mut machen, sich selbst treu zu sein.

«Ich bin davon überzeugt, dass die Lösungen unserer Probleme in uns selbst liegen, und möchte, dass die Menschen mehr an sich selbst glauben.» Bei dieser einen starken Message bleibt es jedoch nicht. Ebenfalls enthält das Album klar die Botschaft, dass die menschliche Vielfalt gefeiert werden soll. «Ich habe keine Schranken oder Vorurteile; egal welches Alter, welche Herkunft, welches Geschlecht – für mich zählt einzig das Mensch-Sein.»

Diese Offenheit habe er sicher auch der Zeit mit «Up with People» zu verdanken. Dort war Diversitiy einfach Normalität und man versuchte stets, dem Leben wohlgesinnt zu begegnen. «Trotz all der schlimmen Dinge, die sich aktuell auf unserer Welt ereignen, möchte ich die Gegenwart positiv sehen und den Moment für gute Begegnungen nutzen.» Und klar gebe es im Leben immer wieder Rückschläge. Dann gelte es wieder aufzustehen und sein Krönchen zu richten.

Menschen mit Musik erreichen

Bereits mit acht Jahren startete Meier seine Gesangskarriere bei den Solothurner Singknaben. Dort verweilte er 15 Jahre als Sänger und fünf Jahre als Stimmbildner. «Als Kind hatte ich den Wunsch, Pfarrer zu werden», verrät Meier. Beflissen habe er auf dem Balkon Predigten gehalten, Kaninchen getauft oder Freundinnen und Freunde miteinander getraut.

Irgendwann verflog jedoch der Wunsch, in das Amt eines Geistlichen zu treten, aber nicht das Bedürfnis, die Menschen zu erreichen. «Ich glaube, dass es dem Herrgott nicht darauf ankommt, an was man glaubt, sondern darum, wie wir miteinander umgehen.» Mit der Musik habe er denn auch sein Werkzeug gefunden, um Menschen zu berühren. Dies tat Meier in seiner Vergangenheit auf mannigfaltige Weise.

Nicht nur als Sänger, Musicaldarsteller oder als Teil der vier Tenöre erfreute er Tausende von Menschen mit seinen Darbietungen. Auch in die Förderung von Nachwuchstalenten, welchen er grossartige Plattformen bot, damit diese sich entfalten konnten, investierte sich Meier über Jahrzehnte hinweg. «Manche davon haben lange vor mir ihr eigenes Musikprojekt aufgebaut.»

Premiere steht vor der Tür

Am 22. und 23. April ist es nun so weit. «Beflügelt – die Show» von «Damian & The Oscars», so der vollständige Name von Meiers Solo-Projekt, wird im Konzertsaal Solothurn über die Bühne gehen. «Ich bin mega nervös, da ich schlicht nicht vorhersehen kann, wie das Publikum reagieren wird.»

Trotz dieser Ungewissheit spürt man dem geborenen Entertainer richtiggehend an, wie sehr er darauf brennt, mit seinem Solo-Projekt endlich voll loszulegen. Immerhin entstand die Idee bereits im Jahr 2018. Wegen Corona hat sich die Umsetzung jedoch hinausgezögert.

Nach dem kommenden Premiere-Wochenende hat Meier natürlich weitere Pläne für sein Unterfangen. «Die zwei Shows dienen als Appetizer und werden auch gefilmt.» Schon ab Mai stehen diverse weitere Auftritte auf dem Programm und nächstes Jahr ist bereits ein Konzert im Parktheater Grenchen geplant – weiterer Anfragen kommen laufend hinzu.

Das grosse Ziel von Meier sind aber nicht nur die Schweizer Bühnen. «Ich würde es wahnsinnig gerne in Deutsche Sendungen schaffen und dort am liebsten in die ‹Helene Fischer Show›.» Nun mache er sich aber erst einmal startklar für den allerersten Auftritt, bei welchem er als «Damian» die Bühne rocken wird.

