Gesamtarbeitsvertrag GAV-Verhandlungen für das Solothurner Staatspersonal: Sind Interessen von Arbeitgeber und -nehmer im Lot? Dem Kantonsrat ist das seit Jahren ein Dorn im Auge: Selber dem Gesamtarbeitsvertrag unterstellte Verwaltungskader führen GAV-Verhandlungen als Arbeitgeber-Vertreter. Ein Lösungsvorschlag liegt auf dem Tisch. Aber erstens dauert seine Umsetzung noch einmal Jahre, zweitens stösst auch das neue Modell auf Kritik. Urs Moser 17.07.2021, 05.00 Uhr

Ist die Vertretung von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen im Rahmen des Gesamtarbeitsvertrags für das Solothurner Staatspersonal wirklich im Gleichgewicht? Die seit Jahren umstrittene Frage bleibt das wohl noch lange. Susann Basler

Erklärt der Kantonsrat einen Auftrag aus seinen Reihen für erheblich, hat ihn die Regierung innerhalb eines Jahres umzusetzen. Das ist kein frommer Wunsch, so schreibt es die Gesetzgebung vor. Seit 2015 wird vom Regierungsrat verlangt, für effektive Parität in der Gesamtarbeitsvertragskommission (Gavko) zu sorgen.

Aktueller Stand: In der letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Regierungsrat die siebenköpfige Arbeitgebervertretung in der Gavko für die neue Legislatur bis 2025 gewählt. Es ist dieselbe wie bisher, und die Chancen stehen hoch, dass sich daran bis Legislaturende nichts ändert. Allerdings steigen auch die Chancen, dass sich das Parlament das nicht mehr bieten lässt.

Schweizweit einmalig, sind die Anstellungsbedingungen des Solothurner Staatspersonals in einem Gesamtarbeitsvertrag geregelt und damit dem Einfluss des Parlaments weitgehend entzogen. Ausgehandelt werden die GAV-Bestimmungen in einer Kommission mit je sieben Vertretern der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite. Was den Kantonsräten ein Dorn im Auge ist: Die Arbeitgeberseite vertreten hauptsächlich Kaderleute der Verwaltung, die selber dem Gesamtarbeitsvertrag unterstellt sind. Das birgt zumindest Potenzial für Interessenkonflikte.

Zusammensetzung soll sich nach wie vor nicht ändern

Nach Jahren liegt ein Lösungsvorschlag zumindest im Ansatz auf dem Tisch, der allerdings in den Reihen des Parlaments nicht nur gut ankommt: Es sollen nämlich keine anderen Arbeitgeber-Vertreter in die Gavko entsandt, die Topkader der Verwaltung aber nicht mehr dem Gesamtarbeitsvertrag, sondern einem neuen Kaderreglement unterstellt werden. Parallel dazu prüft die Regierung auch, den heutigen GAV in drei Gesamtarbeitsverträge aufzuteilen, weil die Rahmenbedingungen für die Verwaltung, Lehrkräfte und das Spitalpersonal doch recht unterschiedlich sind. Das kompliziert die Sache.

Derzeit sind zwei extern in Auftrag gegebene Expertisen zu den zwei Bereichen in Arbeit, den Zeithorizont für die Umsetzung des Parlamentsauftrags lässt der Regierungsrat in seinem neusten Geschäftsbericht weiterhin offen. Wir fassen die Vorgeschichte im Zeitraffer zusammen:

Im März 2014 lässt sich der Kantonsrat abwimmeln. Ein überparteilicher Auftrag (Erstunterzeichnerin CVP-Vertreterin Karin Kissling) zur Überprüfung der paritätischen Zusammensetzung der Gavko wird erheblich erklärt, aber auch gleich abgeschrieben. Es gebe kein Problem, so der Regierungsrat.

Im Juni 2015 wird nachgedoppelt, ein neuer Auftrag fordert nun ultimativ «tatsächliche Parität herstellen». Er wird im März 2016 mit abgeschwächtem Wortlaut erheblich erklärt: Der Regierungsrat muss eine Arbeitsgruppe zur Überprüfung der Sache einsetzen.

Nachdem das bis dato nicht geschehen ist, fordert Rémy Wyssmann (SVP, Kriegstetten) im November 2018 den Kantonsrat mit einer parlamentarischen Initiative auf, das Heft selber in die Hand zu nehmen und eine Änderung des Staatspersonalgesetzes einzuleiten, mit dem Ziel: Der Kantonsrat wählt die Arbeitgebervertretung in der Gavko aus den einen eigenen Reihen. Das lehnt der Kantonsrat im Januar 2019 aber ab.

Im Juni 2020 liegt dann schliesslich tatsächlich der Bericht einer Arbeitsgruppe mit den erwähnten Vorschlägen zur Erfüllung des Auftrags von 2015 vor, denen sich der Regierungsrat anschliesst.

Umsetzungsplan Eine längerfristige Sache Das mit der Unterstellung der Topkader der Verwaltung unter ein vom Gesamtarbeitsvertrag losgelöstes Kaderreglement ist auf Stufe Regierungsrat wie geplant in Umsetzung. Bezüglich Aufsplittung des heutigen Gesamtarbeitsvertrags, dem die Verwaltung (inklusive Gerichte, kantonale Schulen und Polizeikorps), die (von den Gemeinden angestellten) Lehrpersonen der Volksschule und das Personal der Solothurner Spitäler AG unterstellt sind, ist man noch ergebnisoffen. Dies die Auskunft von Urs Hammel, Leiter Personalamt und einer der Arbeitgeber-Vertreter in der Gavko, zum Stand der Dinge. Sowohl zum Kaderreglement wie zur Überprüfung wurden Gutachten in Auftrag gegeben, die einerseits abgeschlossen und anderseits im Entwurfsstadium vorliegen. Nach einer eingehenderen verwaltungsinternen Diskussion sollte das Kaderreglement bis Ende Jahr entscheidungsreif vorliegen. Wird man sich tatsächlich für drei separate GAV (allenfalls mit einem übergeordneten Mantelvertrag) festlegen, wird die Umsetzung des ganzen Projekts vermutlich längere Zeit in Anspruch nehmen, denn das eine hängt mit dem anderen zusammen. Auf einen Horizont festlegen will sich Hammel nicht, aber wenn man sich die Abläufe vor Augen hält, dürfte klar sein, dass dieser wohl eher am Ende der eben angelaufenen Legislatur liegen wird. Und dies auch nur unter der Voraussetzung, dass der Kantonsrat die Vorschläge der Regierung überhaupt als Umsetzung des ursprünglichen Auftrags zur Herstellung der «tatsächlichen Parität» in der Gesamtarbeits- vertragskommission akzeptiert.

Nimmt das Parlament das Heft doch noch in die Hand?

Als diese Zeitung vergangenen April die schleppende Umsetzung von Aufträgen des Parlaments thematisierte – für 41 im Geschäftsbericht der Regierung als unerledigt aufgeführten Aufträge ist die gesetzliche Erfüllungspflicht abgelaufen –, meldete sich Kantonsrat Wyssmann erneut zu Wort: Wie wohl Leute wie FDP-Präsident Stefan Nünlist und Handelskammer-Direktor Daniel Probst zu seiner Initiative gestimmt hätten, wenn sie damals schon im Kantonsrat gewesen wären, fragte er sich in einem Facebook-Post und brachte eine Neuauflage seiner Initiative ins Spiel.

Und tatsächlich sah es so aus, dass er diesmal Support aus der FDP bekäme. «Ich wäre auf jeden Fall dabei», liess Daniel Probst verlauten, mit dem aktuellen Vorschlag des Regierungsrats werde der ursprüngliche Auftrag des Parlaments nicht erfüllt.

Auf Nachfrage zeigt er sich dann aber zurückhaltender, was eine Neuauflage der Initiative «tel quel» betrifft. So wäre die im Raum stehende Aufteilung in drei separate Gesamtarbeitsverträge für ihn angezeigt, ob die Arbeitgebervertretung aus Mitgliedern des Kantonsrats bestehen muss, hält er dagegen für eher fraglich. Der vom Regierungsrat nun eingeschlagene Weg, die Anstellungsbedingungen der Topkader ausserhalb des GAV in einem separaten Reglement zu regeln und dafür weiterhin Chefbeamte die Arbeitnehmerinteressen in der Gavko wahrnehmen zu lassen, sei aber tatsächlich «ein Schritt in die falsche Richtung». Ein nochmaliges Nachhaken des Parlaments wäre daher angezeigt, so Probst.

Wie geht es nun weiter? Rémy Wyssmann nimmt die potenziellen Partner im bürgerlichen Lager in die Pflicht: «Ich bleibe dran. Damit es beim zweiten Anlauf zu einem Durchbruch kommt, brauche ich aber einen breiteren Support im Kantonsrat.» Für ihn bleibt es dabei: Das Parlament sei der legitimierte Vertreter der Steuerzahler und beschliesse auch über das Budget (Stichwort Lohnverhandlungen). Deshalb sei es logisch, dass Arbeitgeber-Vertreter in der Gavko nur Kantonsräte sein können.