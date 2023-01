Gerlafingen: Hund wird von einem Auto angefahren

Gerlafingen Mit tödlichem Ausgang: Hund wird von einem Auto angefahren In Gerlafingen ist am Donnerstagabend ein Hund von einem Auto angefahren und dadurch tödlich verletzt worden. Der Automobilist entfernte sich vom Ereignisort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen. Theepan Ratneswaran 27.01.2023, 15.21 Uhr

Ein Auto fuhr am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in Gerlafingen auf der Grüttstrasse einen Hund an. Der Hund wurde durch den Unfall tödlich verletzt.