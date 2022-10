Gerlafingen Goldenes Jubiläum und ein erster kleiner Abschied: die grosse Sause zu Roberto Zanettis Ehren Dass er seinen Rückzug aus der Politik bekannt geben würde, war zu erwarten gewesen, aber das Fest zu seinen Ehren hatte einen anderen Anlass: 50 Jahre Engagement in der Solothurner SP. Urs Moser Jetzt kommentieren 20.10.2022, 23.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zeigte sich ergriffen: Roberto Zanetti am Fest zu seinen Ehren. Carole Lauener

Es gab keine Abstimmungsparolen zu beschliessen, da funktionierte die Solothurner SP ihren Herbstparteitag am Donnerstag eben zu einem Parteitags-Fest um. Zu feiern gab es ein goldenes Jubiläum: Auf den Tag genau vor 50 Jahren war Ständerat Roberto Zanetti der SP beigetreten. Und wie zu erwarten war, nutzte er die Feier zu seinen Ehren, um seinen Entscheid bekannt zu geben, dass er nächstes Jahr nicht mehr zu den Wahlen antreten wird.

Welche Gelegenheit wäre passender gewesen als das Parteitagsfest hier im «Boccia» (ehemals «Grünau») in seiner Wohngemeinde Gerlafingen, wo vor 50 Jahren alles seinen Anfang nahm. Gekommen war so ziemlich alles, was in der SP Rang und Namen hat. Nicht nur auf kantonaler, auch auf Bundesebene. SP-Co-Präsident Cédric Wermuth, Ständeratskollege Paul Rechsteiner, Nationalrätin Jacqueline Badran und andere mehr. Allen voran Bundesrat Alain Berset.

Auch Bundesrat Alain Berset war nach Gerlafingen gekommen. Carole Lauener

Mit ihm verbindet Roberto Zanetti eine besondere Geschichte: Als er 2010 die Nachfolge des im Amt verstorbenen Ernst Leuenberger antrat, überliess ihm Berset dessen Sitz im Ständeratssaal, den Solothurner Sitz. Zanetti erzählte die Geschichte unter Tränen, denn «Aschi» Leuenberger war eine ganz besondere Figur in Roberto Zanettis politischer Laufbahn: «Lehrmeister, Förderer, Freund.»

Alain Berset würdigte Zanetti in einer launigen Ansprache. Als er vor 50 Jahren der SP beigetreten sei, müsse Kurt Fluri wohl schon Stadtpräsident von Solothurn gewesen sein, scherzte er. Und wenn man sich Zanettis Laufbahn anschaue – Gemeindepräsident, Kantonsrat, Nationalrat, Regierungsrat, Ständerat –, dann müsse man eigentlich von Zanetti-Tour sprechen, nicht von Ochsentour. Berset meinte:

«Falls er diese Tour noch fortsetzen möchte, im Bundesrat wird ein Sitz frei, keiner wäre besser vorbereitet als er.»

Und à propos Ochsentour: Da strich Ständerat Paul Rechsteiner das rhetorische Talent seines Amtskollegen heraus, das er etwa bei seinem Einsatz für die Hornkuh-Initiative unter Beweis gestellt habe: «Was wäre der Uri-Stier ohne die Hörner – ein Schaf mit Nasenpiercing.»

Franziska Roth will in Zanettis Fussstapfen treten

Anekdoten aus einer so langen politischen Laufbahn gab es an diesem Abend natürlich zuhauf zu erzählen. Nationalrätin Franziska Roth erinnerte sich etwa an gemeinsame Ausflüge zu einer Revierjagd oder einer Viehschau.

Was ihr bei solchen Gelegenheiten, aber natürlich vor allem auch bei der ernsten Politik an Roberto Zanetti auffällt: Er sei immer bereit, einen Gang mehr zu gehen als andere, an Türen zu klopfen, wo sich andere zu schade wären, und vor allem: Sein Fokus sei immer auf die Menschen gerichtet, nicht auf die Wähler.

Nationalrätin Franziska Roth ist an einer Ständeratskandidatur interessiert. Carole Lauener

Franziska Roth wäre bereit, nach einer Legislatur im Nationalrat in seine Fussstapfen als Ständerätin zu treten, das machte sie am Parteitagsfest klar. Was sie in Bundesbern gelernt und wo sie sich ein Vorbild an Zanetti nehme: Um hier erfolgreiche Parlamentsarbeit leisten zu können, brauche es Glaubwürdigkeit, Gelassenheit und einen gewissen Charme.

Zanetti scheint ihr die Nachfolge zuzutrauen. Er erklärte den Wahlkampf mit einer Spende an die Kantonalpartei von 5000 Franken für eröffnet. Es erübrigt sich schon fast zu erwähnen, dass ihn die Genossinnen und Genossen mit einer standing ovation feierten. Und natürlich mit einem eigenen Zanetti-Bier. Dass der Gefeierte gerade noch einen neuen Kühlschrank erhalten hat und ihn noch - auch mit Bier - füllen muss: Ein glücklicher Zufall.

Bundesrat Alain Berset ist für Roberto Zanettis Abend nach Gerlafingen gereist. Carole Lauener Ein grosses Transparent zu Ehren Zanettis. Carole Lauener Zanetti spricht zu den Anwesenden. Carole Lauener Alain Berset würdigt seinen Parteigenossen. Carole Lauener Roberto Zanetti flankiert vom kantonalen SP-Co-Präsidium, Hardy Jäggi und Nadine Vögeli. Carole Lauener Auch Regierungsrätin Susanne Schaffner ist vor Ort. Carole Lauener Roberto Zanetti lauscht den Rednerinnen und Rednern. Carole Lauener Bester Laune: Bundesrat Alain Berset und Noch-Ständerat Roberto Zanetti. Carole Lauener Angeregtes Gespräch zwischen Co-Parteipräsident Cedric Wermuth und Bundesrat Alain Berset. Carole Lauener Alain Berset. Carole Lauener Aus paletti – 50 Johr Zanetti. Es gab ein Extra-Bier. Carole Lauener Nationalrätin Franziska Roth am Mikrofon. Carole Lauener Auch das St. Galler SP-Urgestein Paul Rechsteiner ist nach Gerlafingen gekommen. Carole Lauener Cedric Wermuth und im Hintergrund Jacqueline Badran. Carole Lauener Paul Rechsteiner würdigt Zanettis Schaffen. Carole Lauener Innige Umarmung zwischen Alain Berset und Roberto Zanetti. Carole Lauener Auch dabei: Schriftsteller Peter Bichsel, seit 65 Jahren SP-Mitglied und ein Freund Zanettis. Carole Lauener Auftritt der Harmonie Gerlafingen. Carole Lauener Nadine Vögeli begrüsste die Teilnehmenden des «Parteitags». Carole Lauener Giorgio Tutti, Europas oberster Bahngewerkschafter. Carole Lauener Der kantonale SP-Co-Präsident Hardy Jäggi. Carole Lauener Ein Scherz unter Parteigenossen: Alain Berset und Cedric Wermuth. Carole Lauener SPier bitte! Carole Lauener Michèle Graf-Bürki und Özlem Kellenberger-Yüksel, die Co-Präsidentinnen der SP Gerlafingen. Carole Lauener Eine grosse Sause für Roberto Zanetti. Carole Lauener Gerlafingens Gemeindepräsident Philipp Heri am Mikrofon. Carole Lauener Applaus von Nationalrätin Jacqueline Badran. Carole Lauener Regierungsrätin Susanne Schaffner im Gespräch. Carole Lauener

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen