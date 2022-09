Der erste grosse Schweizer Stromverbraucher beantragt Kurzarbeit

Stahlwerk Als erster grosser Schweizer Stromverbraucher: Stahl Gerlafingen beantragt Kurzarbeit Die Firma Stahl Gerlafingen gehört zu den grössten Energieverbrauchern der Schweiz. Wegen der hohen Strompreise hat das Unternehmen jetzt Kurzarbeit angekündigt. 04.09.2022, 10.00 Uhr

Die Firma Stahl Gerlafingen zählt zu den grössten Energieverbrauchern der Schweiz. Jährlich braucht das Schweizer Stahlwerk ähnlich viel Strom wie 70'000 Haushalte.

Um Stahl zu produzieren, braucht man viel Strom. Keystone

Das wirkt sich auf die Energiekosten des Unternehmens aus: Wegen der steigenden Preise rechnet die Stahl Gerlafingen für den Oktober mit Kosten von rund 45 Millionen Franken. Das ist mehr als sonst in einem Jahr.

«Die hohen Energiepreise bedrohen unsere Existenz», sagt Firmenchef Alain Creteur gegenüber der NZZ am Sonntag. Er schliesst nicht aus, dass die Firma die Produktion in den nächsten Monaten herunterfahren muss. Sie hat deshalb für die Monate Oktober bis Dezember vorsorglich Kurzarbeit angemeldet und laut eigenen Angaben bewilligt erhalten. Ob die Angestellten in dieser Zeit tatsächlich nach Hause geschickt werden, ist noch unklar. (has)