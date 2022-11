AFV Beltrame Group mit CO2-neutralem Stahl

Gerlafingen AFV Beltrame Group präsentiert Chalibria - der erste zertifizierte C02-neutrale Stahl der Gruppe Die italienische AFV Beltrame Group, unter anderem auch Besitzerin von Stahl Gerlafingen und mit weiteren Standorten in Italien, Frankreich und Rumänien, bringt heute Chalibria auf den Markt, einen zertifizierten «kohlenstoffneutralen» Stahl. Mit der Marktneuheit möchte die Gruppe den Übergang zur Klimaneutralität beschleunigen. Online-Redaktion Jetzt kommentieren 15.11.2022, 10.14 Uhr

Stahlwerk Gerlafingen Michel Lüthi

Da es eine unumstössliche Tatsache sei, dass die Treibhausgasemissionen zu den Hauptursachen des globalen Klimawandels gehören, sei es an der Zeit, alle erdenklichen Strategien zu ihrer Reduzierung zu ergreifen, schreibt die AFV Beltrame Group in ihrer Medienmitteilung vom Dienstag.

Die Pflicht zur Einhaltung der immer strengeren klimarechtlichen Vorschriften einerseits und die Notwendigkeit dies zu tun, um sich weiterhin durch eine aktive Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu behaupten andererseits, haben die Gruppe dazu veranlasst, das Thema Nachhaltigkeit noch stärker zu fördern.

Wie es in der Medienmitteilung heisst, habe daher die AFV Beltrame Group einen Dekarbonisierungsplan und einen exakten Fahrplan zur Reduzierung ihrer CO 2 -Emissionen bis 2030 zum Kernstück ihrer Strategie erklärt.

Mit 570 kg CO 2 pro Tonne Walzstahl (Scope 1, 2 und 3 Upstream) liegen die im Rahmen der Geschäftstätigkeit der Gruppe verursachten Emissionen unter den internationalen und europäischen Durchschnittswerten der Branche. Konkret heisst dies: etwa 75 Prozent unter den Emissionen der Stahlindustrie weltweit sowie etwa 15 Prozent unter dem europäischen Durchschnitt der durch die Herstellung von Elektrostahl verursachten Emissionen.

Raffaele Ruella, CFO und Managing Director der Gruppe, sagt:

«Trotzdem ist das Unternehmen bestrebt, seine Performances noch weiter zu verbessern. Es hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: bis 2030 seine bereits heute sehr niedrigen Emissionen um 40 Prozent (im Vergleich zu 2015) zu senken.»

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden im Rahmen des Dekarbonisierungsplans Aktivitäten identifiziert und in vier Makro-Gruppen gegliedert:

A) Produktionseffizienz:

Die Gruppe möchte ihre Strategie zur Steigerung der Produktionseffizienz durch die Modernisierung der wichtigsten gasbefeuerten Wärmeöfen, die Entwicklung und Implementierung von Wärmerückgewinnungssystemen sowie durch den Einsatz von digitalen Steuersystemen verstärken.

B) Kreislaufwirtschaft:

Das Unternehmen setzt sich dafür ein, die Qualität des eingesetzten Schrottes und anderer Rohstoffen zu verbessern, die Wiederverwertung der Abfallstoffe aus dem Produktionsprozess zu fördern (zum Beispiel wird die Ofen- und Pfannenofenschlacke entweder in den eigenen Werken wiederverwendet oder zertifiziert, um diese bei der Herstellung von Zuschlagstoffen einzusetzen, was durch Ersetzen von Rohstoffen wie Kies oder Sand die Voraussetzungen schafft, die Nachfrage hinsichtlich der Beschaffung von umweltfreundlichen Baustoffen zu befriedigen) sowie recycelte Materialien anstatt Rohstoffe zu verwenden (zum Beispiel recycelte Polymere als Ersatzstoff für Kohle bzw. Altreifen wodurch das Recyceln von Produkten gefördert wird, die andernfalls auf Deponien landen würden).

C) Beschaffung von Ökostrom:

Die Gruppe ist bestrebt, die Nutzung von Ökostrom zu erhöhen. Dies geschieht durch die Entwicklung von Anlagen zur Erzeugung aus erneuerbaren Energien für den Eigenverbrauch und den Bezug von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen im Rahmen von Stromlieferverträgen.

D) Wasserstoffprojekte:

Die AFV Beltrame Group beobachtet auch die Entwicklungen im Bereich des Einsatzes von grünem Wasserstoff als Kraftstoff und bereitet sich darauf vor. Die Öfen der AFV Beltrame Group sind bereits jetzt technisch so ausgerüstet, dass sie mit einem Gemisch aus Wasserstoff und Erdgas als Brennstoff betrieben werden können, schreibt die Gruppe in der Medienmitteilung.

Aus dem Engagement der Gruppe in Projekten, die zu einer erheblichen Reduzierung ihre CO 2 -Emissionen führen, entstand auch die Idee von «Chalibria» einem «kohlenstoffneutralen» Stahl. Carlo Beltrame, Head of Group Business Development der Beltrame-Gruppe und CEO der Standorte in Frankreich und Rumänien, erklärt:

«Stahl ist ein besonderer Werkstoff, der unendlich oft recycelt werden kann und daher von Natur aus nachhaltig ist, bei seiner Herstellung entstehen allerdings Emissionen und es ist ein hoher Energieaufwand erforderlich.»

In diesem Zusammenhang beabsichtigt die Gruppe, immer mehr in die Minimierung der Luftemissionen zu investieren.

