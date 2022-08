Gerichtsstreit Neubau in Witterswil: Bei einem grauen Dach wurde aus dem Blauen heraus die rote Karte gezückt Das Bundesgericht bestätigt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs – der Fall geht zurück ans Verwaltungsgericht. Die Solothurner Instanzen hätten es sich zu einfach gemacht. Die Einwohnergemeinde muss der Bauherrschaft eine Entschädigung bezahlen. Urs Mathys Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Beim Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Kernzone von Witterswil wurde das Dach mit anthrazit/grauen statt mit den ortsüblichen rötlichen Ziegeln gedeckt.

«Geht gar nicht!», sagte im Januar 2020 die Baukommission von Witterswil in einer Änderungsverfügung zur Baubewilligung: Die Bauherrschaft habe die grauen Tonziegel deshalb zu ersetzen und das Dach aus ortsbildschützerischen Gründen gefälligst – und wie bewilligt – in «naturroter oder rot/brauner Farbe» zu decken.

Ein Entscheid, der auf Beschwerden der Bauherrschaft hin auch vom kantonalen Bau- und Justizdepartement und im November 2020 auch vom Solothurner Verwaltungsgericht geschützt worden ist.

«Lausanne» heisst die Beschwerde gut

Dieses Urteil der höchsten kantonalen Instanz wollte die Bauherrschaft nicht akzeptieren und führte Beschwerde ans Bundesgericht. Mit Erfolg, wie sich im am Dienstag publizierten Urteil zeigt: Die Beschwerdeführer würden zu Recht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend machen, hält «Lausanne» fest; die Beschwerde wird deshalb gutgeheissen, das Urteil aufgehoben und die Sache zum neuen Entscheid an das Solothurner Verwaltungsgericht zurückgewiesen.

Gerichtskosten werden keine erhoben, doch muss die Einwohnergemeinde Witterswil der beschwerdeführenden Firma eine Entschädigung von 4000 Franken bezahlen. Mit der vom Bundesgericht bewilligten aufschiebenden Wirkung bleibt das Dach bis zum endgültigen Entscheid auch immer noch anthrazit/grau.

Augenschein nicht genügend protokolliert

Das Bundesgericht kommt in seinen Erwägungen zur klaren Feststellung, dass es sich die Solothurner Instanzen – wie von den Beschwerdeführern beklagt – zu einfach gemacht hätten.

Insbesondere die Tatsache, dass ein vom kantonalen Bau- und Justizdepartement (BJD) im Juni 2020 durchgeführter Augenschein in keiner Weise – weder schriftlich noch fotografisch – rechtsgenüglich protokolliert worden sei, zeugt in den Augen des Bundesgerichts davon, dass man sich in Solothurn die Sache zu einfach gemacht hat, etwas gar aus dem Blauen heraus die rote Karte gezückt worden ist.

Die Argumentation des BJD, dass in diesem Fall – in Erwartung weiterer Verhandlungen – keine Protokollierung nötig gewesen sei, löst in «Lausanne» ein erhebliches Stirnrunzeln aus. Ebenso erstaunt dort die Tatsache, dass das Verwaltungsgericht gar nicht auf den Antrag der Beschwerdeführer auf einen neuerlichen Augenschein eingetreten war und sich bei seinem Entscheid über die Bewilligungsfähigkeit der grauen Ziegel bloss auf rudimentäre (Foto-)Dokumentationen gestützt habe.

Es sei «nicht ersichtlich, inwieweit diese Unterlagen für sich alleine eine verlässliche Beurteilung der Bewilligungsfähigkeit zulassen», kritisiert das Bundesgericht: «Mithin rügt die Beschwerdeführerin zu Recht eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör.» Womit der Ball wieder ans Verwaltungsgericht zurückgespielt wird.

