Gericht Szenen einer Scheinehe: Eine Dominikanerin muss mit ihren vier Kindern die Schweiz verlassen Das Bundesgericht bestätigt: Eine Frau aus dem Solothurnischen verliert ihre Aufenthaltsbewilligung. Sie und ihr Mann haben sich hoch verschuldet und die Behörden getäuscht. Urs Mathys 12.07.2022, 12.00 Uhr

Das Paar hatte nie die Absicht, eine Ehegemeinschaft zu führen. Keystone

Die ewige Liebe war es in diesem Fall wohl nicht, als 2009 der Schweizer Bürger Viktor* die 21 Jahre jüngere Estelle* aus der Dominikanischen Republik heiratete. Der IV-Rentner, Jahrgang 1965, schon da mit einem beträchtlichen Schuldenberg gesegnet, und die Dominikanerin, Jahrgang 1986, gingen damals schlicht eine Zweckgemeinschaft ein. Eine Scheinehe, wie nun auch das Bundesgericht feststellt.

Die Ehe mit Viktor verhalf zunächst der jungen Frau und dann – per Familiennachzug – 2012 auch deren Kindern zu einer Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz. Doch schon die Sache mit den Kindern entpuppte sich als einigermassen seltsam. Denn ursprünglich, bei der Ehevorbereitung, wusste der «werdende Stiefvater» vorerst nur von zwei Kindern, bevor dann auch noch ein zuvor verschwiegener dritter Sohn «zum Vorschein» kam.

Bereits im Zusammenhang mit dem Familiennachzug 2012 merkten die Behörden an, dass Viktor 247 offene Verlustscheine in der Höhe von fast 300’000 Franken und unzählige eingeleitete Betreibungen am Hals hatte. Seine Gattin hatte es in dieser Zeit auch schon auf Verlustscheine im Betrag von fast 100’000 Franken gebracht.

Angesichts eines stetig steigenden Schuldenbergs – zuletzt waren es noch einmal fast 500’000 Franken mehr – sowie mehrerer Geldstrafen verweigerte das Solothurner Migrationsamt im Juli 2014 das Gesuch von Estelle um Erteilung der definitiven Niederlassungsbewilligung.

Anzeige wegen Täuschung der Behörden

Die Szenen einer Ehe entpuppten sich in der Folge immer offensichtlicher zu Szenen einer Scheinehe. So ging am 15. Januar 2016 beim Migrationsamt die Meldung ein, dass das Ehepaar seit kurzem getrennt lebe. Am 27. Januar 2016 brachte Estelle ihr viertes Kind zur Welt – wie sich später zeigte, aus einer ausserehelichen Beziehung.

Weil das Ehepaar aber angab, dass es wieder zusammen lebe, wurde die Aufenthaltsbewilligung einmal mehr verlängert. Dies unter Ermahnungen und Bedingungen, wie dem Beizug einer Schuldenberatungsstelle und der Mitteilung, dass künftig mit Polizeikontrollen zur Überprüfung des tatsächlichen Zusammenlebens stattfinden würden. Solche fanden im April 2019 denn auch statt und nährten die wachsenden Zweifel der Behörden.

Als die Rechtsvertreterin der inzwischen mehrfach straffällig gewordenen Estelle am 4. Februar 2020 beantragte, der Dominikanerin und ihren vier Kindern seinen innert vier Wochen Aufenthaltsbewilligungen zu erteilen, zog das Migrationsamt die Reissleine: Gegen das Ehepaar wurde am 17. Februar 2020 bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige wegen Täuschung der Behörden eingereicht. Womit das Justizkarussell in Fahrt kam.

Wo nichts ist, ist nichts zu schützen

Zuletzt hat nun das Bundesgericht die Entscheide der Solothurner Vorinstanzen geschützt und eine Beschwerde von Estelle abgewiesen. Demnach ist das Verwaltungsgericht zu Recht davon ausgegangen, dass Estelle von Beginn weg nicht die Absicht hatte, eine Ehegemeinschaft mit dem verschuldeten Viktor zu führen. Darauf hätten schon die «Ungereimtheiten» im Zusammenhang mit der Zahl der Kinder hingedeutet, ebenso der grosse Altersunterschied zwischen den Ehegatten.

Viktor selber habe Ende 2015 gegenüber dem Migrationsamt erklärt, dass Estelle ihn nur zwecks Erhalts des Aufenthaltsrechts in der Schweiz geheiratet habe, dass bereits seit drei Jahren keine eheliche Gemeinschaft mehr bestehe und Estelle bereits länger eine aussereheliche Beziehung mit einem anderen Mann führe, von dem sie schwanger sei.

Es bestehe ein überwiegendes Interesse an der Beendigung des auf Scheinehe beruhenden Aufenthaltsrechts, findet abschliessend nun auch das Bundesgericht. Die von Estelle geltend gemachte Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention wird von Lausanne verneint. Eine Scheinehe sei keine tatsächlich gelebte, schützenswerte Beziehung – oder: Wo nichts ist, kann folglich auch nichts geschützt werden.

Die von Estelle verlangte Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung wurde zu Recht verweigert und sie wird nun samt ihren vier Söhnen aus der Schweiz weggewiesen.

* Namen erfunden

