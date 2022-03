Gericht Kleinkrimineller kommt wohl glimpflich davon: Die Versäumnisse der Solothurner Staatsanwaltschaft Ein Aargauer muss sich vor dem Amtsgericht Thal-Gäu für Urkundenfälschungen, Diebstähle und Hausfriedensbrüche sowie Vergehen gegen das Tierschutzgesetz verantworten. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 10.03.2022, 05.00 Uhr

Das Amthaus Thal-Gäu in Balsthal im Schmelzihof mit dem Amtsgericht. Bruno Kissling

Rechtsanwalt Christoph Schönberg wählt deutliche Worte. Der Fall, so Schönberg, hätte mit einem Strafbefehl oder verkürzten Verfahren längst abgeschlossen werden können. Der ursprünglich damit betraute Staatsanwalt habe das jedoch verhindert.

Schönberg zerpflückt die Arbeit der Strafverfolgungsbehörde regelrecht. Bereits am 7. November 2018 habe die Staatsanwaltschaft den Fall eröffnet, seinem Mandanten jedoch keinen Pflichtverteidiger zur Seite gestellt. Für zu Tage gebrachte Beweise während der Zeit, in der der Beschuldigte ohne amtliche Verteidigung gewesen sei, gelte deshalb das Beweisverwendungsverbot. «Was vor dem 12. November 2019 gesammelt worden ist, kann man ghüdere», sagt Schönberg.

Marlon*, 23-jährig, werden unter anderem Urkundenfälschungen, Diebstähle und Hausfriedensbrüche sowie Vergehen gegen das Tierschutzgesetz zur Last gelegt. Die meisten der Delikte gehen auf die Jahre 2018 und 2019 zurück.

Im Detail soll der Aargauer auf zwei Banken mit einer gestohlenen Bankkarte Bargeld abgehoben und die Quittung mit einer gefälschten Unterschrift versehen haben. In Zofingen soll er in einem Mehrfamilienhaus in Kellerabteile eingedrungen sein und dort ein Snowboard, ein Sturmgewehr und zwei Gitarren entwendet haben. Ebenfalls aus Zofingen steht ein Einbruchdiebstahl mit einer Beute im Wert von mehr als 8000 Franken zur Debatte.

Schliesslich ist im Zusammenhang mit einem Einbruch in eine Trimbacher Bar von einer Deliktsumme über 11000 Franken die Rede. Im Februar 2019 soll der junge Mann auch noch einen Hund gequält haben.

Konkret beherbergte Marlon einen Anatolischen Hirtenhund, der kurz zuvor operiert worden war. Gemäss Anklage hätte er den Hund zwecks Wundversorgung und Verabreichung von Medikamenten «24 Stunden beaufsichtigen» müssen. Weil Marlon aber im Skiweekend weilte und seine damalige Freundin nicht ständig in dessen Wohnung bleiben konnte, war der Hund ab Mitternacht bis am frühen Morgen alleine und – jaulte. Nachbarn riefen daraufhin die Polizei.

«Unter keinen Umständen eine Freiheitsstrafe!»

In der Beweisaufnahme der Hauptverhandlung ist einzig die Tierschutzsache ein Thema. Als Zeugin sitzt Valeria* vor dem Amtsgerichtspräsidenten Guido Walser. Valeria war die Hundesitterin und Freundin von Marlon und ist nun die Mutter der gemeinsamen Tochter.

Sie und Marlon geben dem Gericht an, die genähte Wunde des Hundes sei gut verheilt gewesen, da der Zeitpunkt der Operation schon zehn Tage zurückgelegen sei. Aus diesem Grund und weil das Veterinäramt keinerlei Beschwerden dokumentiert habe, liege gar kein Vergehen gegen das Tierschutzgesetz vor, sagt Schönberg.

Der Verteidiger fordert zahlreiche Frei- und wenige Schuldsprüche. Letztere unter anderem für Urkundenfälschung in einem Fall und den Diebstahl eines Serviceportemonnaies mit 1000 Franken Inhalt.

«Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Herren Amtsrichter», sagt Schönberg, «bestrafen Sie meinen Mandanten unter keinen Umständen mit einer Freiheitsstrafe!» Seine gewonnene Stabilität dürfe man nicht in den Grundfesten erschüttern. «Geben Sie ihm die Chance, er wird Sie nicht enttäuschen.»

Die Staatsanwältin Melanie Wasem, die kurzfristig mit dem Fall betraut worden war, ist in ihrem Plädoyer zur Improvisation gezwungen. Die erst an der Hauptverhandlung gewonnene Erkenntnis, dass Marlon einer Festanstellung nachgeht und zudem ein Unterhaltsvertrag für die Tochter besteht, beeinflusst Wasems Sichtweise stark. Sie fordert eine auf fünf Jahre bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten.

«Wir müssen dafür sorgen, dass der fragile Boden, der sich gebildet hat, nicht bricht, denn das wäre eine Tragödie», sagt die Staatsanwältin. Trotzdem brauche es jetzt ein «Stopp! Bis hierhin und nicht weiter!»

* Namen geändert

