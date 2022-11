Solothurner ging mit Messern bewaffnet auf Eltern los

Gericht «Ich habe eine brutale Tat begangen»: Stimmen redeten ihm ein, die Eltern zu verletzen Trotz Einstufung als mehrfach versuchter Mord: Ein Messerstecher kann vor Amtsgericht Olten-Gösgen wegen Schuldunfähigkeit in der Tatnacht auf Freispruch hoffen. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 15.11.2022, 20.10 Uhr

Der damals 22-Jährige verletzte seine Mutter mit einem Messer schwer (Symbolbild). Jolanta Kopczak

Ein kurzes Hallo, eine innige Umarmung, Tränen. Die Szene im Gang des Gerichtsgebäudes geht ans Herz. Mama und Papa sind gekommen, um ihrem Sohn beizustehen. Ihrem Giorgio (Name geändert), der im August 2019 auf sie losgegangen war. Mit zwei Messern hatte Giorgio seinen Eltern und seinem Bruder zahlreiche Stichverletzungen an Kopf, Armen und Oberkörper zugefügt.

Die Opfer und der Angreifer hatten sich einen mehrere Minuten dauernden Kampf geliefert, ehe Giorgio über den Balkon aus dem Elternhaus flüchtete, um Stunden später im Bahnhof Olten verhaftet zu werden. Ein Gutachten diagnostizierte beim heute 25-Jährigen eine paranoide Schizophrenie, zudem sei er von Kokain und Cannabis abhängig gewesen.

Seit drei Jahren im vorzeitigen Massnahmenvollzug

«Ich habe eine brutale Tat begangen», sagte Giorgio vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen. «Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Ich übernehme die Verantwortung und trage die Konsequenzen.» Er habe die Diagnose akzeptiert und verändere sich zu «einem positiven Menschen, der nicht mehr kriminell sein will».

Seit drei Jahren befindet er sich im vorzeitigen Massnahmenvollzug in stationärer Therapie. Gespräche mit Psychologen und Ärzten, Tagesstrukturen, Freude an handwerklicher Arbeit, Medikamente sowie erarbeitete gelegentliche Freiheiten lassen ihn zuversichtlich in die Zukunft blicken. Wenn Giorgio dem Amtsgerichtspräsidenten Ronny Rickli während der Einvernahme aus seinem Klinikalltag erzählte, sprudelte es förmlich aus ihm heraus.

Familienmitglieder vergeben Giorgio

Giorgios Verteidiger sprach von der mutmasslichen Vorhersehbarkeit der Tat. Die Eltern hätten bereits 2016 die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde auf ein mögliches Persönlichkeitsproblem bei ihrem Sohn hingewiesen, jedoch keine Hilfe erfahren. Konflikte daheim führten offenbar dazu, dass Giorgio auf Anweisung seiner Eltern in ein Wohnheim zügelte. Später habe er eine Psychose erlebt, während der «Stimmen» ihm eingeredet hätten, er solle seine Eltern mit dem Messer verletzen.

Seine Eltern und der Bruder haben ihm vergeben. Und weil das psychologische Gutachten ihm für die Tatnacht vollständige Schuldunfähigkeit bescheinigt, könnte er glimpflich davonkommen.

Die Staatsanwaltschaft stuft die Messerstecherei zwar als mehrfachen versuchten Mord ein, aufgrund der Schuldunfähigkeit plädiert sie aber auf Freispruch plus eine stationäre therapeutische Massnahme. Staatsanwältin Stefanie Humm äusserte in ihrem Plädoyer ihr «gutes Gefühl» hinsichtlich der Zukunft des Beschuldigten.

Einem Polizisten mit Kopfnuss die Nase gebrochen

Der Mann stand auch wegen eines anderen Delikts vor Gericht. Während einer Personenkontrolle 2017 in Olten soll er sich renitent verhalten und einem Polizisten mittels Kopfnuss die Nase gebrochen haben. Am Ursprung der Eskalation stand womöglich die Zigarette, die Giorgio rauchte, als er zur Kontrolle angehalten wurde. Einer der Polizisten schlug ihm die Zigarette aus der Hand, «aus Sicherheitsgründen».

Ob er Giorgio zuvor verbal aufgefordert hatte, die Zigarette wegzulegen, scheint nicht klar zu sein. Vor Gericht behauptete Giorgio, die Polizisten hätten ihn schlecht behandelt und Pfefferspray eingesetzt, erst danach sei die Sache mit der Kopfnuss passiert. Die Polizisten sehen es anders.

Die Staatsanwaltschaft fordert unter anderem einen Schuldspruch wegen versuchter schwerer Körperverletzung, einfacher Körperverletzung, Gewalt gegen Beamte. Der Antrag lautet auf eine unbedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten.

