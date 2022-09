Hat ein Mann in Dulliken seine Frau entführt?

Gericht Hat ein Mann seine Ex in den Dulliker Wald entführt und verprügelt? Ein Syrer stand wegen Vorfällen aus dem Jahr 2019 vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen. Vorgeworfen werden ihm Freiheitsberaubung und Entführung. Philipp Kissling 26.09.2022, 10.00 Uhr

Der Fall wird vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen verhandelt. Bruno Kissling

Nadira* schiebt den Kinderwagen mit ihrem Baby vor sich her, als es passiert. Dem Auto, das neben ihr anhält, entsteigt Zarif*, ihr Ex-Partner und Vater des achtmonatigen Buben. Zarif zerrt an Nadiras Haaren, schubst sie auf den Beifahrersitz und legt das Baby auf ihren Schoss. Den Kinderwagen verstaut er im Kofferraum, danach fährt er los.

Auf einem Waldweg in der Nähe hält er an, zerrt Nadira aus dem Wagen und schlägt sie. Faustschläge ins Gesicht und auf den Körper verursachen Blutungen und Schwellungen. Später zwingt Zarif Nadira zur Angabe ihrer Wohnadresse und fährt sie und das Baby nach Hause. Er droht Nadira mit dem Tod, sollte sie jemandem von den Schlägen erzählen.

Knapp zwei Monate später öffnet Nadira auf ein Klingeln die Wohnungstür, draussen steh: Zarif. Es kommt zum verbalen Schlagabtausch, bis Zarif in die Küche geht, ein Küchenmesser zur Hand nimmt und Nadira damit bedroht. Er werde sie töten, schimpft er, er werde ihr den Kopf abtrennen. Nadira versucht, sich zu wehren und zieht sich an der linken Hand eine Schnittwunde zu.

Soweit die Anklageschrift zu den Vorfällen, die sich am 7. September 2019 sowie am 4. November 2019 in Dulliken zugetragen haben sollen. Dem 46-jährige Syrer Zarif werden Freiheitsberaubung und Entführung, Nötigung, einfache Körperverletzung, Drohung, Tätlichkeiten und Beschimpfung vorgeworfen. Unmittelbare Zeugen gibt es keine. Fotos, die bei Nadira Verletzungen dokumentieren, sind die einzigen objektiven Beweismittel.

Für Staatsanwalt Jan Lindenpütz besteht aber kein Grund, an den Aussagen des Opfers zu zweifeln. Entscheidend sei nicht die Anzahl Beweismittel, sondern deren Beweiskraft, erklärt Lindenpütz in seinem Plädoyer. Einzig die Angaben Opfers zur Dauer der Entführung – in einer polizeilichen Einvernahme sprach Nadira von sechs Stunden – stellt er infrage.

Das «letzte Wort», das keines ist

Der Staatsanwalt beginnt seinen Vortrag kurz vor zwölf, muss aber bald unterbrechen, weil dem Laptop der Saft ausgeht. Ein Zeichen, dass eine Mittagspause vielleicht doch angebracht gewesen wäre? Amtsgerichtspräsident Ronny Rickli hat sich angesichts des überschaubaren Zeitbedarfs für die Plädoyers für das «Durchziehen» entschieden. Mehr noch, um den Dolmetscher aus seinen Pflichten entlassen zu können, schiebt Rickli gar das «letzte Wort» des Beschuldigten vor die Plädoyers.

Mit Einverständnis des Betroffenen, doch ob Zarif die Änderung der Traktandenliste wirklich begreift, darf bezweifelt werden. Das Vorgehen bringt Zarif in jedem Fall um die Möglichkeit, mit dem «letzten Wort» den letzten Eindruck, den das Gericht von ihm hätte bekommen können, zu gestalten.

Staatsanwalt Jan Lindenpütz indes ist auch analog unterwegs respektive hat das Plädoyer in gedruckter Form zur Hand, um nach kurzer Pause weiterreden zu können. Den Tatbestand der Freiheitsberaubung und Entführung, die von allen Vorwürfen am schwersten wiegen, sieht er erfüllt. Lindenpütz weist ferner darauf hin, dass Zarif die Situation Nadiras ausgenutzt habe. Mit dem Baby in ihrer Obhut sei an einen Fluchtversuch nicht zu denken gewesen.

Lindenpütz fordert für Zarif eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten, davon 18 Monate bedingt bei einer Probezeit von drei Jahren. Rechtsanwältin Andrea Stäuble, die die privaten Interessen von Nadira vertritt, fordert, dass Zarif jeglicher Kontakt zu seiner ex Partnerin verboten wird und er physisch die Distanz von mindestens 100 Metern einhalten soll.

Die Verteidigung beantragt einen «vollumfänglichen Freispruch», denn «die Vorfälle hat es nie gegeben», behauptet Zarifs Rechtsanwalt Ozan Polatli in seinem Plädoyer. Es sei eine Aussage-gegen-Aussage-Konstellation. «In einem Strafverfahren kann man nicht dem Bauchgefühl folgen, sondern es braucht einen strikten Beweis», so Polatli, der Nadira als Lügnerin bezeichnet.

Er spricht von dem davor gestellten Gesuch um ein begleitetes Besuchsrecht an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) und davon, dass Zarif «ja schön blöd» gewesen wäre, eine solche Straftat zu begehen. «Mein Mandant war nahe dran, seine Kinder endlich wiederzusehen, warum hätte er das aufs Spiel setzen sollen?»

* Namen geändert