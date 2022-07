Berufungsprozess Die Messerstecherin von Derendingen stellt sich als unschuldig dar 2018 verletzte sie ihren Mann tödlich. Vor Obergericht möchte die Frau der ausgesprochenen Gefängnisstrafe entgehen. Sie habe reflexartig und in Notwehr gehandelt. Ornella Miller Jetzt kommentieren 12.07.2022, 17.45 Uhr

Der Fall am Solothurner Obergericht wird vor grosser Medienpräsenz verhandelt. Hanspeter Bärtschi

Vor Obergericht stand am Dienstag eine Schweizerin, die am 8. Dezember 2018 in Derendingen tödlich in ihren Lebenspartner gestochen hatte. Dies im Nachgang eines Streits aufgrund einer Affäre des Mannes.

Vom Amtsgericht Solothurn-Lebern war sie im März 2021 wegen vorsätzlicher Tötung im Notwehrexzess zu einer teilbedingten Gefängnisstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten verurteilt worden, davon seien 10 zu vollziehen, die Probezeit beträgt 2 Jahre. Die 60-jährige S. Eng* hatte Berufung eingelegt, sie möchte einen Freispruch.

Der Fall erregte Aufsehen, weil Tötungsdelikte selten durch Frauen begangen werden und weil die Täterin in der Gesundheitspflege arbeitet. Das Paar habe eine gute Beziehung geführt, bis im Sommer 2017 eine Affäre aufflog, welche ihr Partner T. Beck* mit einer seiner Arbeitskolleginnen hatte.

Auch am Tatsamstag gab es darum Zoff. Beim Morgenkaffee wollte Eng darüber reden. Denn am Vortag hatte sie ihm eine vergnügliche Feier unter Arbeitskollegen vermiest, weil die Geliebte entgegen seinen Beteuerungen auch teilnahm. Durch hartnäckiges Nachstellen am Freitagabend hatte Eng die Lüge aufgedeckt.

Beck hatte am Samstagmorgen sehr schlechte Laune, wollte nicht reden. Als er öfters davon sprach, sich zu erschiessen und sie ihm sagte, sie habe seine Pistole versteckt, sei er wütend geworden und habe gedroht, das Haus zu zerschlagen, bis er sie gefunden habe. Da er früher schon gewalttätig geworden war, habe sie Angst gehabt, um ihn und um sie. «Angst wie noch nie zuvor im Leben», sagte Eng vor Gericht.

«Man überlegt nicht rational»

Sie sei in die Küche gegen, habe die versteckte Pistole genommen, zugleich aber auch ein Küchenmesser und dieses hinter ihrem Rücken verborgen. Als sie ihm im Wohnzimmer die Pistole aushändigte, habe er sie auf ihre Brust gehalten und gesagt: «Wie füehlt sich das a? Ig würd gschider di erschiesse.»

Sie verletzte ihn mit dem Messer. Laut Eng habe sie die Pistole abwehren wollen. Laut Anklageschrift habe Beck mindestens zweimal die Stiche abwehren können, doch ein dritter bohrte sich so tief in seinen Bauch, dass sich die Messerspitze verbog. Er verlor rasch viel Blut, starb vor Ort. Die Klingenlänge betrug 18 bis 19 Zentimeter.

Die in Jeans und Sneakers bekleidete Eng zeigte sich vor Obergericht weniger emotional als noch vor einem Jahr. Sie ist klein, doch nicht zierlich. Verteidigerin Eveline Roos kritisierte das vorinstanzliche Urteil in zwei Punkten. Es gebe keine Beweise für mehr als einen Stich. Es sei nur ein Stich erfolgt, ein beiläufiger, als Eng Becks Pistolenhand «entgegenhielt».

Sie behauptete, ihrer Mandantin sei nicht bewusst gewesen, dass sie noch ein Messer in ihrer rechten Hand gehabt habe. Becks andere Verletzungsspuren, welche das gerichtsmedizinische Gutachten festhält, könnten schon älter sein. Zudem «ging es Leben um Leben», es sei gerechtfertigte Notwehr.

Eng habe subjektiv keine andere Wahl gehabt. Sie habe nicht überlegen können, wohin sie stechen solle. Man könne ihr auch nicht vorwerfen, Beck die Pistole ausgehändigt zu haben, denn: «Man überlegt nicht rational.» Sie habe «nur gemacht, was er ihr sagte». Roos zufolge habe Eng nicht gewusst, dass die Pistole ungeladen war. Obwohl laut Eng «überall im Haus» Becks Schusswaffen herumlagen.

Staatsanwalt Martin Schneider verwies auf das Urteil und sein letztes Plädoyer, er hielt nur einige Punkte fest. «Die Akten lügen nicht», deshalb gehe er in Einklang mit dem gerichtsmedizinischen Gutachten von mindestens drei Stichen aus. Während beim tödlichen Stich die scharfe Klinge gegen oben zeigte, zeigte sie bei den Abwehrverletzungen nach unten. Physikalisch sei es unmöglich, dass Eng den tödlichen Stich beim Abwehren des Pistolenarms zugefügt habe. Die Tat sei nicht reflexartig erfolgt.

Eng hätte hinausgehen können. Sie habe die gefährliche Situation mitverursacht, da sie ihm in seinem Zustand eine vermeintlich geladene Pistole gab. Es bleibe beim Notwehrexzess. Die Richter thematisierten etliche Widersprüche. Etwa Engs tatnahe versus spätere Aussagen. Das Urteil wird am Mittwoch eröffnet.

*Namen geändert

