Wolfwil «Es ist eine schöne Arbeit»: In der Bäckerei Erni werden über 400 Dreikönigskuchen gebacken

Für Urs Erni und sein Team ist Jahr für Jahr klar, was in der ersten Januarwoche ansteht: das Backen von Dreikönigskuchen. Die Nachfrage habe sich in den vergangenen 20 Jahren merklich verändert, sagt der Bäckermeister.