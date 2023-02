Frau mit Kissen erstickt? Solothurner Anwalt erneut vor Gericht

Solothurn/Genf Hat er seine Frau mit einem Kissen erstickt oder war es ein entgleistes Sexspiel? Bekannter Wirtschaftsanwalt steht erneut vor Gericht Ein Solothurner wurde vom Genfer Kriminalgericht zu 13 Jahren Haft verurteilt, weil er seine Frau getötet haben soll. Am Montag startet die Berufungsverhandlung. Das müssen Sie vorgängig wissen. Julian Spörri Jetzt kommentieren 24.02.2023, 12.24 Uhr

Am Montag findet in Genf ein brisanter Gerichtsprozess seine Fortsetzung. Jean-Christophe Bott / Keystone

Ein Malheur der leitenden Richterin, ein bekannter und wegen vorsätzlicher Tötung angeklagter Beschuldigter und eine unerwartete Kehrtwende: Der fünftägige Gerichtsprozess, der nächste Woche in Genf stattfindet, ist in vielerlei Hinsicht aussergewöhnlich.

Im Zentrum steht ein vermögender Solothurner Wirtschaftsanwalt, der über Jahre hinweg als Verwaltungsrat verschiedener Unternehmen geamtet hatte, unter anderem in der Bau- und Immobilienbranche. Im letzten Mai wurde der heute 73-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt, weil er seine Ehefrau in der Nacht auf den 28. Februar 2016 mit einem Kissen oder einem Duvet erstickt haben soll.

Die Verteidigung focht das Urteil an. Die Staatsanwaltschaft, die 14 Jahre Haft fordert, erhob Anschlussberufung, weswegen es nun zur zweiten Prozessrunde kommt.

Eine Feder brachte alles ins Rollen

Dass der Fall dereinst vor Gericht landen würde, war anfänglich nicht vorherzusehen. Zunächst ging man davon aus, dass die Frau des Solothurners in der gemeinsamen Wohnung in Grand-Saconnex GE eines natürlichen Todes verstorben sei. Erst eine 4,5 Zentimeter lange Daunenfeder, welche bei der Obduktion in der Lunge der Verstorbenen aufgefunden wurde, liess Zweifel daran aufkommen. Zudem wurden bei der Frau Blutergüsse an den Händen und Armen sowie Blut des Beschuldigten unter den Fingernägeln entdeckt.

Eine durch die Genfer Gerichtsmedizin angefertigte Autopsie kam in der Folge zum Schluss, dass der Tod durch Ersticken ausgelöst worden sei. Dieser Einschätzung folgte das Kriminalgericht im Mai mit dem Schuldspruch wegen vorsätzlicher Tötung. Zwar sei kein Motiv ersichtlich, doch die Einwirkung einer anderen Person könne ausgeschlossen werden, verkündete das Gericht damals.

Auch die Staatsanwaltschaft zeigt sich im Hinblick auf das anstehende Berufungsverfahren von der Schuld des Solothurners überzeugt. Der Mann habe seiner Ehefrau mehrere Minuten lang einen mit Federn gefüllten Gegenstand gegen das Gesicht gedrückt und sie festgehalten, wodurch sie erstickt sei, heisst es in der Anklageschrift.

Erstickungsspiel für intensiveren Orgasmus

Während sich die Argumentationslinie der Staatsanwaltschaft nicht verändert hat, kommt es auf Seiten der Verteidigung zu einer Kehrtwende. Bisher hatte der Solothurner stets seine Unschuld beteuert und betont, er habe seine Frau tot im Bad gefunden und sie dann ins Bett gebracht. Seine Anwälte versuchten derweil, die offiziellen gerichtsmedizinischen Expertisen mit eigenen Gutachten anzuzweifeln.

Anfang Februar machte die Zeitung «Le Temps» dann jedoch einen Brief des Beschuldigten an den Genfer Gerichtshof öffentlich. Demnach gibt der Solothurner zu, dass seine 66-jährige Gattin in seinen Armen gestorben sei, nachdem sie zusammen ein Sexspiel praktiziert hätten. Konkret habe seine Frau das Gefühl des Erstickens gesucht, um einen intensiveren Orgasmus zu erreichen. Sie habe ihm jeweils ein Zeichen gegeben, wann er aufhören sollte – nur in der Nacht ihres Todes blieb dieses demnach aus.

Der Solothurner spricht im Brief von einem «Liebesakt, der in einer Tragödie endete». Ein enormes Schamgefühl habe ihn davon abgehalten, über den Vorfall zu sprechen. Dass er es nun doch tue, dazu habe er sich während seines Aufenthalts im Genfer Gefängnis Champ-Dollon durchgerungen. Dort ist der Solothurner seit Mai inhaftiert – die Aufhebung der Sicherheitshaft wurde vom Bundesgericht wegen Fluchtgefahr abgelehnt.

Richterin stolpert über Wortwahl

Für die Verteidigung geht es nun darum, das Berufungsgericht von der neuen Sicht auf die Vorkommnisse zu überzeugen.

Das Richtergremium ist dabei anders zusammengesetzt als vorgesehen. Die Anwälte des Beschuldigten erreichten nämlich, dass die vorsitzende Richterin in den Ausstand treten musste. Sie hatte vorgängig die offizielle Expertise der Gerichtsmedizin als «überzeugend» taxiert und aufgrund dessen ein Zweitgutachten abgelehnt. In Folge der Wortwahl, die den Anschein der Voreingenommenheit erwecken könnte, musste die Richterin ersetzt werden.

Bleibt abzuwarten, ob dies die letzte überraschende Wendung in diesem Fall war.

