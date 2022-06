aves Solothurn: Bestehende Kernkraftwerke länger laufen lassen

Generalversammlung Der Verein Aves Solothurn plädiert für längere Laufzeiten der bestehenden Kernkraftwerke Die Aktion für vernünftige Energiepolitik Schweiz (Aves) Kanton Solothurn thematisierte an ihrer diesjährigen Generalversammlung die Versorgungssicherheit. Die Aktion unterstützt die Stärkung von Bandenenergien wie Windkraft und Kernenergie, die auch im Winter zur Verfügung stehen. Online-Redaktion 08.06.2022, 12.33 Uhr

Das Atomkraftwerk Gösgen. Bruno Kissling

Bei der Generalversammlung der Aktion für vernünftige Energiepolitik Schweiz (Aves) Kanton Solothurn sprach Werner Meier, Delegierter für wirtschaftliche Landesversorgung des Bundes und Solothurner Aves-Präsident, über den Aufbau und die Aufgaben der wirtschaftlichen Landesversorgung.

Der Referent ging auch auf die aktuellen Herausforderungen im Bereich Strom und Gas ein. Die drohende Strommangellage sei insbesondere seit dem Scheitern des Rahmenabkommens der Schweiz mit der Europäischen-Union ein Thema. Der Krieg in der Ukraine verschärfe nun die Situation in den Bereichen Strom und Gas zusätzlich.

Versorgungssicherheit als eine von vier Säulen

Bei der Versammlung genehmigte die Aktion für vernünftige Energiepolitik Schweiz Kanton Solothurn ausserdem ein Grundsatzpapier mit dem Titel «Aktuelles Aves-Statement zu Versorgungssicherheit und Kernenergie».

Wie die Aves mitteilt, postuliert sie die «Versorgungssicherheit» schon länger als eine der vier Säulen, auf denen eine vernünftige Energiepolitik basieren soll. «Mit dem zunehmenden Risiko einer Stromknappheit im Winter und mit den steigenden geopolitischen Unsicherheiten ist das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Versorgungssicherheit in der Schweiz schlagartig gewachsen», schreibt die Aves in der Medienmitteilung.

So setzt sich die Aktion im Grundsatzpapier mit der Frage auseinander, was zu machen sei, wenn die Kapazitäten im Winter nicht reichen und gleichzeitig jene importierbaren Überbrückungsenergien in den Händen von Politikern sind, die Energie als politisches Druckmittel einsetzen. Als mögliche Strategie sieht die Aves die Stärkung von Bandenergien, die auch im Winter zur Verfügung stehen, etwa Laufwasserkraft und Kernenergie.

Für den Erhalt der bestehenden Atomkraftwerke

Alleine mit neuen Kernkraftwerken liesse sich das Problem aber nicht lösen. «Selbst wenn eine politische Mehrheit für neue Kernkraftwerke gewonnen werden könnte, wäre die Wirkung solcher Kraftwerke viel zu spät», ist dem Grundsatzpapier zu entnehmen.

Vielmehr setzt sich die Aves Solothurn für eine Erhaltung der aktuellen Atomkraftwerke ein: «Durch längere Laufzeiten der bestehenden Anlagen kann Zeit gewonnen werden, um das Problem der jahreszeitunabhängigen Versorgungssicherheit mit selbst kontrollierbaren Energieträgern zu lösen.»

An der Generalversammlung wurde auch ein personeller Wechsel im Vorstand vorgenommen. Für den zurückgetretenen Hugo Schumacher wurde einstimmig Kantonsrätin Sibylle Jeker (SVP, Büsserach) gewählt.