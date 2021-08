Gemeindeschreiberin «Für mich ist es wie ein Neuanfang»: Eine Walliserin vermittelt in Zuchwil zwischen Politik, Verwaltung und Bevölkerung Seit 100 Tagen arbeitet Andrea Schnyder als Gemeindeschreiberin von Zuchwil, wo sie beruflich und privat ein neues Zuhause gefunden hat. Urs Byland 21.08.2021, 05.00 Uhr

Vor Zuchwil war Sarah Schnyder während 21 Jahren Gemeindeschreiberin in Arbon. Zvg

Der Abgang von Irene Blum als Gemeindeschreiberin von Zuchwil kam in einem Moment, in dem die Verwaltung einer Reform unterzogen werden sollte. Mittendrin die Gemeindeschreiberei, die künftig das Gemeindepräsidium entlasten soll. Im Stelleninserat für die Nachfolge von Blum wurde noch darauf hingewiesen, dass eine Arbeitsgruppe sich derzeit mit der Ausgestaltung der internen Strukturen befasst und dass damit der Stellenbeschrieb nicht in Stein gemeisselt ist. Die Stelle sei gestaltbar und entwicklungsfähig. Und der damalige Gemeindepräsident, Stefan Hug, zeigte sich noch im Herbst letzten Jahres skeptisch, dass eine Person gefunden werden könnte, die alles Erwünschte abdeckt. Aber schon im Januar konnte die Besetzung der Stabsstelle vermeldet werden. Mit Andrea Schnyder (1963) sei eine fachlich bestens ausgewiesene Person gefunden worden. Sie trat am 1. Mai ihre Stelle an.

«Die Strukturen sind ganz anders»

Die gebürtige Walliserin (Brig-Glis) arbeitete 21 Jahre als Stadtschreiberin im thurgauischen Arbon und davor beim Bund. «Ich funktioniere als Drehscheibe zwischen Politik, Verwaltung und Bevölkerung», erklärt Andrea Schnyder ihre Arbeit. Konkret sei diese aber abhängig von den Aufgaben, der Organisation der Politik und Verwaltung und auch vom Pensum. Noch sei es aber nach drei Monaten zu früh, über die definitive Ausgestaltung ihrer Stelle zu sprechen.

«Ich habe hier in Zuchwil völlig Neues angetroffen. Die Strukturen bereits auf Kantonsebene sind ganz anders. Auch die kommunalen Strukturen differieren. Es ist völlig neu, aber das suchte ich auch.»

Zwar sei sie auch in Arbon Gemeindeschreiberin gewesen. «Die Arbeit war eine andere. Die Schweiz ist schon klein, aber die Kantone sind auch noch völlig anders aufgestellt.» Sie will es vermeiden, Zuchwil mit Arbon zu vergleichen. «Für mich ist es wie ein Neuanfang, den ich aufgrund meiner langjährigen Erfahrungen in der Verwaltung gestalten will.» Neu für Schnyder ist beispielsweise die politische Struktur. Es sei spannend, herauszufinden, wie die Gewaltentrennung in Zuchwil funktioniert. «Was ist hier Legislative und was ist Exekutive. Eine Spezialität ist auch das kantonale Amt für Gemeinden. Das kenne ich bisher nicht.» Sie spricht von einer «positiven» Dienstleistung, die das Amt für Gemeinden den Behörden anbietet.

Wechsel im Präsidium und der Legislatur

Seit ihrer Ankunft in Zuchwil hat Andrea Schnyder bereits zwei Gemeindepräsidenten erlebt. Einen besonderen Effort leistete sie mit dem Wechsel der Legislatur, der erschwert worden sei dadurch, dass sie die Personen und eben auch die Organisation noch nicht intensiv kenne. «Ich bin gerade gut beschäftigt», sagt sie und lacht. Das kurzzeitig entstandene Vakuum in ihrem Bereich in der Verwaltung fülle sie nicht, indem sie die Ellbogen ausfährt. «Das ist nicht meine Art. So will ich nicht sein. Aber es mangelt mir sicher nicht an Durchsetzungsvermögen.» Sie fühle sich sehr gut akzeptiert in der Verwaltung von Zuchwil, auch wenn es nach drei Monaten noch zu früh sei, hier Feststellungen zu wagen. Angeschaut habe sie beispielsweise die Abläufe in der Verwaltung.

Schnyder kanalisiert auch die Geschäfte des Gemeinderates und kann hier dem Gemeindepräsidenten bereits Entlastung bieten. «Ich habe ihm das angeboten und erledige es nun, natürlich in Absprache mit ihm.» Sie habe es gerne, wenn die Zuständigkeiten klar sind. «Aber das soll nicht vom Delegieren abhalten.»

Andrea Schnyder beschreibt genau, was sie bewegt. Obwohl: Sie spreche von Haus aus nicht viel, und auch nicht gerne über sich. «Ich bin gerne im Hintergrund.» Im Blumenfeld hat sie eine Wohnung gefunden. Die Verwaltung sei ihr Zuhause. Privat sei sie sportlich unterwegs. «Ich bewege mich gerne.» Und sie habe bereits einige Hotspots in der Region wie den Hausberg Weissenstein erkundet. Durch die Arbeit habe sie Kontakte zur Bevölkerung erhalten. «Auch im Privaten habe ich absolut nette Begegnungen erfahren dürfen.» Sie sei in Zuchwil sehr gut angekommen. «Es gefällt mir gut.»