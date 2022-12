Solothurner Obergericht bestrafte Kinderschänder viel zu milde

Geldstrafe ist zu wenig Deutliche Kritik des Bundesgerichts am Solothurner Obergericht: Ein Kinderschänder wurde viel zu milde bestraft Wegen sexueller Handlungen mit sieben Teenagerinnen soll ein Täter nicht nur mit einer Geldstrafe davonkommen, findet das Bundesgericht – und kommt damit zu einem anderen Schluss als das Solothurner Obergericht. Urs Mathys Jetzt kommentieren 15.12.2022, 12.00 Uhr

Das Bundesgericht in Lausanne. Christian Brun

In einem Fall mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern, mehrfacher Nötigung und mehrfacher Pornografie verlangt das Bundesgericht vom Solothurner Obergericht eine Neubeurteilung. Dieses wird angewiesen, es sei gegen den heute 26-jährigen Täter, der unter anderem sieben Mädchen missbraucht hat, nicht bloss eine Geldstrafe, sondern eine Haftstrafe, allenfalls eine stationäre Massnahme auszusprechen.

Das Amtsgericht Olten-Gösgen hatte den damals 24-Jährigen im September 2020 unter anderem wegen sexueller Handlungen mit sieben 13- bis 16-jährigen Mädchen – begangen zwischen 2015 bis 2018 – zu einer Haftstrafe von drei Jahren und dreieinhalb Monaten verurteilt.

Das sowohl vom Beschuldigten als auch von der Staatsanwaltschaft angerufene Obergericht kam am 28. Oktober 2021 nicht bei der Beurteilung der Taten, jedoch bezüglich der Sanktion zu einem weit milderen Urteil.

Ohne näher auf die Täterkomponenten (Psyche, Prognose, Wiederholungsgefahr) einzugehen, verurteilte es den zur Tatzeit mehr als 20-Jährigen – ausgehend vom schwersten Delikt, dem Missbrauch einer gut 14-Jährigen – zu einer Geldstrafe von 360 Tagessätzen zu 80 Franken und rechnete an die Geldstrafe 84 Tage für Haft sowie Psychotherapie- und Bewährungshilfesitzungen an. Zudem wurde eine ambulante Massnahme in Form einer forensischen Psychotherapie angeordnet.

Für Oberrichter selber «nicht schuldangemessen»

Die Solothurner Richter hatten in ihrem nun vom Bundesgericht aufgehobenen Urteil vom 28. Oktober 2021 ausgeführt, dass sie bedauerlicherweise kein strengeres Urteil fällen könnten und zur Begründung auf die jüngere Rechtsprechung des Bundesgerichts verwiesen.

Demnach sei bei Massen-Kleinkriminalität, bei der jedes einzelne Delikt für sich alleine mit einer Geldstrafe abgegolten werden könnte, nunmehr eine Gesamtstrafe von 180 Tagessätzen (vor dem 1. Januar 2018 allenfalls 360 Tagessätze) auszufällen.

Folglich könne, so das Obergericht, vorliegend keine Freiheitsstrafe ausgefällt werden, obwohl die Gesamtgeldstrafe von 360 Tagessätzen für alle vom Täter begangenen Taten «bei weitem nicht schuldangemessen, aber aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Gesamtstrafenbildung zwingend» sei.

Auch in seiner Vernehmlassung zur prompt folgenden Beschwerde der Staatsanwaltschaft ans Bundesgericht hält das Obergericht noch einmal fest, dass mit einer Gesamtgeldstrafe «keine schuldangemessene Strafe mehr ausgesprochen werden» könne. Deshalb könne man sich «nur vorbehaltlos anschliessen, wenn die Staatsanwaltschaft ersucht, dem Primat der Schuldangemessenheit der Strafe wieder zum Durchbruch zu helfen».

Bundesgericht: Strafe «unhaltbar milde»

Für sexuelle Handlungen mit Kindern droht das Gesetz Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen an, wobei die Geldstrafe im Bereich leichter bis mittlerer Kriminalität die Regelstrafe darstellt. Eine Gesamtfreiheitsstrafe ist nur zulässig, wenn für jede einzelne Straftat, unter Berücksichtigung der Priorität der Geldstrafe, die Freiheitsstrafe erforderlich ist.

Doch, so hält das Bundesgericht nun fest: «Auch nach der neusten Rechtsprechung darf eine Gesamtfreiheitsstrafe ausgesprochen werden, wenn viele Einzeltaten zeitlich sowie sachlich eng miteinander verknüpft sind und eine blosse Geldstrafe bei keinem der in einem engen Zusammenhang stehenden Delikte geeignet ist, in genügendem Masse präventiv auf den Täter einzuwirken.»

Die vorinstanzliche Gesamtstrafenbildung basiere deshalb vorliegend «auf einer allzu abstrakten Lesart der einschlägigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Wahl der Strafart», stellt das Bundesgericht fest.

Immerhin handle es sich bei den angeklagten Sexualstraftaten «um nichts anderes als um rücksichtslos ausgelebte Pädosexualität» und um «eigentlichen sexuellen Kindsmissbrauch», also ein Verbrechen.

Mit der Beschwerde führenden Staatsanwaltschaft hält «Lausanne» fest, es gehe hier «keineswegs um blosse ‹Massen-Kleinkriminalität›, bei der jede einzelne Straftat für sich alleine mit einer Geldstrafe abgegolten werden könnte». Und: «Die angefochtene Strafzumessung erweist sich bezüglich der Wahl der Strafart und des Strafmasses als unhaltbar milde und ist aufzuheben.» Der Fall wird deshalb «zur Festsetzung einer schuldangemessenen Strafe» an die Vorinstanz zurückgewiesen.

Rückfallrisiko «weit über 50 Prozent»

Doch die höchstrichterliche Schelte wird noch deutlicher: Auch die Tatsache, dass vom Obergericht – entgegen der ausdrücklichen Empfehlung des psychiatrischen Gutachters – für den Täter bloss eine ambulante und nicht eine stationäre Massnahme angeordnet worden ist, wird vom Bundesgericht als Fehlentscheid gewertet. Der Experte hatte den Täter als unreife Persönlichkeit eingestuft und eine heterosexuelle Hebephilie, also die sexuelle Präferenz auf Mädchen im Teenageralter, diagnostiziert.

Auch angesichts von während des Verfahrens neu bekannt gewordenen Taten im Kanton Bern (trotz ambulanter Therapie und Bewährungshilfe) müsse von einem «sehr hohen Rückfallrisiko von weit über 50 Prozent» ausgegangen werden – eine stationäre Therapie sei dringend angezeigt, so der Experte.

Trotz aller gegenteiliger Fakten sei das Obergericht bei der Strafzumessung bloss von einem «leichten Tatverschulden im mittleren Bereich» ausgegangen und habe es für fraglich gehalten, ob die Delikte den mit einer stationären Massnahme verbundenen Eingriff in die Freiheitsrechte rechtfertigen würden.

Dieses «Abweichen vom Gutachten, ohne dafür triftige Gründe zu anzugeben», ist für das Bundesgericht schlicht «unhaltbar»: «Die Vorinstanz verkennt neben der Schwere der Straftaten sowohl die Diagnosen als auch die sehr schlechte gutachterliche Legalprognose. Das Urteil ist auch in diesem Punkt zu kassieren und zur Neubeurteilung zurückzuweisen.» Heisst es im Urteil aus Lausanne klipp und klar.

Urteil 6B_93/2022

