Geldspielgesetz Bürokratische Schikane gefährdet Lottomatches: Neue Regeln machen Solothurner Vereinen das Leben schwer Wird um anderes gespielt als Früchtekorb und Hamme, ist es vorbei mit der Formlosigkeit. Dann muss ab nächstem Jahr für Kleinlotterien eine Bewilligung des Kantons eingeholt werden. Die Anforderungen für diese Bewilligung haben es in sich. Urs Moser Jetzt kommentieren 15.12.2022, 14.00 Uhr

Die Geldspielaufsicht nimmt es auch beim bodenständigen Lotto im Säli genau. Oliver Menge

Für manche Vereine ist der jährliche Lottomatch nach wie vor das finanzielle Rückgrat. Aber mitten in der Saison ändern sich nun die Spielregeln, und manche Veranstalter werden sich kaum in der Lage sehen, die dannzumal geltenden Auflagen zu erfüllen und den geforderten bürokratischen Aufwand zu leisten.

Es geht um den Vollzug des neuen Geldspielgesetzes. Kleinlotterien wie Tombolas oder Lottomatches können grundsätzlich auch ohne Bewilligung der zuständigen kantonalen Behörde – im Kanton Solothurn das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) – durchgeführt werden. Eine Voraussetzung ist allerdings, dass es nur Sachpreise zu gewinnen gibt.

Ein Gutschein ist jetzt kein Sachpreis mehr

Nun sind Konsumationsgutscheine oder auch mal ein Goldvreneli gängige Preise an einem Lottomatch. Bislang stufte man im Kanton Solothurn auch sie als Sachpreise ein. Damit ist nun aber Schluss. In einem Schreiben teilte das Amt für Wirtschaft und Arbeit den Gemeindepräsidien am 11. November mit, dass man die bestehende Praxis per 1. Januar 2023 ändern werde. Gutscheine und Edelmetalle seien neu als Bar- und nicht als Sachpreise einzustufen.

Man bitte deshalb die Gemeinden, beim Erteilen einer Anlassbewilligung zu prüfen, ob bei Lottos oder Tombolas wirklich nur Sachpreise abgegeben werden. Stelle man fest, dass es auch Gutscheine oder Edelmetalle zu gewinnen gibt, seien die Veranstalter auf die kantonale Bewilligungspflicht aufmerksam zu machen und an das Amt für Wirtschaft und Arbeit zu verweisen.

Es müssen nicht Wellnessferien sein, ein Konsumationsgutschein für die Dorfbeiz reicht, damit ein Vereinslotto neu bewilligungspflichtig wird.

Bürokratischer Aufwand und finanzielles Risiko

Das Schreiben hat Recherswils Gemeindepräsident Hardy Jäggi einigermassen sauer gemacht. In einer Kleinen Anfrage verlangt er als Kantonsrat von der Regierung Auskunft, wer für diesen Entscheid verantwortlich sei, ob man sich der Konsequenzen bewusst sei und wie sich der Regierungsrat die künftige Praxis für die Vereine vorstellt.

Eine Bewilligung für eine Kleinlotterie gemäss den Bestimmungen des eidgenössischen Geldspielgesetzes erhält man nämlich nicht einfach so. Es sind «Angaben über die Konzeption und Durchführung in spieltechnischer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht» einzureichen. Es ist zum Beispiel sicherzustellen, dass keine Minderjährigen mitmachen. Und nach Abschluss des Spiels haben die Organisatoren dem AWA über Spielverlauf, Abrechnung und Gewinnverwendung Bericht zu erstatten.

Und für Hardy Jäggi das Schlimmste: Die Veranstalter sind verpflichtet, mindestens 50 Prozent der maximalen Summe aller Einsätze als Preise auszugeben – auch wenn sie weniger einnehmen. Bei einem schlecht besuchten Lottomatch bleibt da für die Vereinskasse nichts mehr übrig. So würden Dorfvereine, die den Aufwand und/oder das finanzielle Risiko nicht auf sich nehmen können, eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen verlieren, kritisiert Jäggi.

Er fragt deshalb den Regierungsrat, ob er sich eine finanzielle Unterstützung der Vereine vorstellen könne, welche die Lottos als Einnahmequelle verlieren. Etwas ketzerisch, gibt Jäggi zu, eine solche Unterstützung müsste ironischerweise wohl über den Swisslos-Fonds erfolgen.

Auch beim Kanton versteht man die Welt nicht mehr

In seinem Schreiben an die Gemeindepräsidien beruft sich das Amt für Wirtschaft und Arbeit auf eine «Empfehlung» der interkantonalen Geldspielaufsicht (Gespa). Für ihn sei es unverständlich, dass man eine bewährte Praxis aufgibt, nur, weil es die Geldspielaufsicht empfiehlt, sagt Jäggi. Das erscheine ihm als vorauseilender Gehorsam.

Auf Nachfrage beim Amt für Wirtschaft und Arbeit präsentiert sich die Sache allerdings etwas anders. Die «Empfehlung» der Gespa war offenbar in Tat und Wahrheit eher eine klare gesamtschweizerische Weisung an alle Kantone in Absprache mit dem Bundesamt für Justiz. Eine Weisung, über die man selber alles andere als glücklich sei und die man für reichlich weltfremd halte, wie AWA-Chef Jonas Motschi nicht gerade wörtlich sagt, aber ziemlich unmissverständlich durchblicken lässt. Eine 3000-fränkige Uhr geht, ein 50-Franken-Restaurantgutschein aber nicht, nennt er etwa als Beispiel.

Zur doch sehr kurzfristig beschlossenen Praxisänderung ist zu erwähnen, dass die «Empfehlung» der Geldspielaufsicht auch erst Ende Oktober in Solothurn eintraf. Zwar gilt das neue Geldspielgesetz bereits seit 2019. Die Kantone hatten aber eine Übergangsfrist zur Umsetzung. Das erklärt ein Stück weit, warum die Gespa ihrerseits so lange brauchte, um festzustellen, dass die in Solothurn und anderswo geübte Praxis den Bestimmungen zu Sachpreisen und nicht bewilligungspflichtigen Kleinlotterien offenbar nicht genügt.

Im Kanton Solothurn ist die Materie nicht in einem eigenen kantonalen Geldspielgesetz geregelt, sondern in einer auf 2021 in Kraft gesetzten Anpassung des Wirtschafts- und Arbeitsgesetzes.

