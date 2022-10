Gegen Armut «Ich will ein Vorbild für andere sein, die in der gleichen Situation stecken»: Wie sich eine junge Grenchnerin ihr Glück erkämpft Mit 18 Jahren wurde Selina Safiri Mutter, hielt sich mit verschiedenen Jobs über Wasser. Nun absolviert sie auf dem Departement des Innern eine Teilzeitausbildung für Alleinerziehende. Damit will der Kanton gegen Armut vorgehen. Christof Ramser Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Eine frühe Mutterschaft und ein Leben als Alleinerziehende müssen kein Armutsgrund sein: Selina Safiri, hier an ihrem Arbeitsplatz, will als gutes Beispiel vorangehen. Hanspeter Bärtschi

Es ist die grösste Chance ihres Lebens. Was für andere junge Menschen selbstverständlich ist, nämlich eine Lehre anzutreten, ist für Selina Safiri ein grosses Glück; eine einmalige Gelegenheit, den Weg aus der Misere zu beschreiten. Jedes Jahr steigen in der Schweiz Zehntausende über die berufliche Grundbildung in die Arbeitswelt ein und schaffen so die Basis für lebenslanges Lernen, eröffnen sich Job-Perspektiven.

Doch Selina Safiris Pfad verlief etwas anders. Schon als Baby kam sie in ein Heim, wuchs ohne Kontakt zum leiblichen Vater in Langenthal, Lyss und Pieterlen in Pflegefamilien auf. «Ich habe früh gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen», sagt die heute 25-Jährige beim Gespräch in einem Café in Solothurn.

Mit 17 Jahren hatte sie ihre erste eigene Wohnung, wohnte für eine Weile mit ihrem grösseren Bruder zusammen, mit 18 Jahren wurde sie Mutter. In heutiger Zeit ist das aussergewöhnlich früh, doch: «Es war ein Wunschkind.» Nach der obligatorischen Schule fing sie an zu arbeiten, machte im Spital ein Praktikum und jobbte im Migrolino. Eine Ausbildung absolvierte sie nicht, wollte stattdessen in den ersten Lebensjahren für ihre Tochter da sein, «zumindest an manchen Tagen».

«Alleinerziehende sind stark von Armut betroffen»

Frühe Mutterschaft, keine Ausbildung, schwieriger Start ins Leben. Das sind durchaus Faktoren, um in die Bedürftigkeit abzurutschen. Laut dem Bundesamt für Statistik haben über die Hälfte der Menschen in der Schweiz, die Sozialhilfe beziehen, keinen Berufsabschluss. «Alleinerziehende sind sehr stark von Armut betroffen», sagt Anne Birk vom Amt für Gesellschaft und Soziales (AGS). Sie hat im Rahmen eines Konzepts zur Armutsbekämpfung eine Teilzeitlehre für Alleinerziehende aufgebaut.

Im Sommer 2021 startete Selina Safiri auf der Kantonsverwaltung als auszubildende Büroassistentin mit eidgenössischem Berufsattest. Auf das Pilotprojekt aufmerksam gemacht hatte sie eine Betreuerin im Netzwerk Grenchen, wo sie jobbte.

Nach einem Jahr am Empfang im Departement des Innern, wo sie dank ihrer Büroerfahrung bereits souverän die Kundschaft am Schalter und am Telefon bedienen konnte, wird sie nun in anderen Fachstellen eingesetzt. Derzeit in der Lebensmittelkontrolle, danach folgt die Abteilung Familiennachzug im Migrationsamt. Später möchte sie hinter die Kulissen eines Polizeipostens oder eines Gefängnisses schauen können. «Das würde mich reizen, das sind aussergewöhnliche Berufsfelder, in die man sonst kaum Einblick erhält.»

Die Besonderheit: Die Ausbildungsstelle ist mit 80 Prozent dotiert. Freitags hat Safiri jeweils frei, kann putzen, waschen, Papierkram erledigen, sich um ihre Tochter kümmern. «Das entlastet mich als alleinerziehende Mutter stark.» Denn Vollzeit zu arbeiten, einen Haushalt zu schmeissen und ein Kind zu betreuen ist kein Zuckerschlecken. «Familienarbeit und Ausbildung sind schwer miteinander vereinbar, insbesondere wenn ein unterstützendes Netzwerk und ausreichend finanzielle Mittel fehlen, zum Beispiel für eine flexible Kinderbetreuung», sagt Anne Birk.

Manchmal wird sie von Schuldgefühlen geplagt

Das erfährt Selina Safiri gerade am eigenen Leib. Im August kam ihre Tochter in die erste Klasse. Die Umstellung von der Kita auf eine Tagesmutter sei für die Siebenjährige nicht einfach gewesen. Hinzu kommen nun zahlreiche Wochen Schulferien, in denen eine Betreuung organisiert werden muss. Manchmal plagten sie deswegen Schuldgefühle, sagt die Grenchnerin:

«Ich würde gerne mehr für meine Tochter präsent sein, auch mal Familienferien machen. Aber ich weiss, dass dies mit den aktuellen Umständen nicht möglich ist.»

Grosse Sprünge erlaubt ihr Lehrlingslohn nicht. Damit Safiri dennoch eine menschenwürdige Existenz führen kann, wird sie vom Sozialamt unterstützt. Hinzu kommen Kinderzulagen, Stipendiengelder sowie Alimente. So liegen auch mal eine gemeinsame Runde Bowling oder ein Ausflug ins Trampolin-Kinderparadies drin. In all den Jahren habe sie gelernt, mit kleinem Geld- und knappem Zeitbudget zurechtzukommen.

«Es gibt aber schon Momente, in denen ich Prüfungsängste habe.» Umso mehr schätze sie, dass die Vorgesetzten ihr Zeit freischaufeln, um sich auf Tests in der Berufsschule vorzubereiten, die sie an eineinhalb Tagen pro Woche besucht.

Die Stimmung im Büro lobt sie ausserordentlich: «Die Kolleginnen und Kollegen gehen auf mich ein, ich verstehe mich mit allen gut, bis hinauf zum Amtschef sind wir Duzis. Das schafft automatisch eine gute zwischenmenschliche Verbindung.» Auch sie selber wird im Büro geschätzt: Selina sei engagiert, freundlich und motiviert, beschreibt sie eine Arbeitskollegin.

Auch Firmen aus der Privatwirtschaft könnten aufspringen

Selina Safiris Ansporn, das ist unüberhörbar, ist im zweiten Lehrjahr ungebrochen: «Ich will dieses Diplom unbedingt.» Just vergangene Woche hat sie den Vertrag unterzeichnet, um nach den Abschlussprüfungen im kommenden Sommer die verkürzte kaufmännische Lehre anzuhängen.

Nicht nur sich selber, sondern auch anderen möchte die junge Frau beweisen, wie viel mit Willen und Einsatzbereitschaft möglich ist:

Selina Safiris an ihrem Arbeitsplatz auf der kantonalen Lebensmittelkontrolle. Hanspeter Bärtschi

«Ich will zeigen, dass man sich auf mich verlassen kann, und so ein Vorbild sein für andere, die in einer ähnlichen Situation sind. Damit auch andere junge Mütter die Chance erhalten, eine Teilzeitausbildung für Alleinerziehende zu absolvieren. Und schliesslich will ich auch meiner Tochter ein Vorbild sein.»

Laut Anne Birk soll das Pilotprojekt nach Safiris Lehrabschluss ausgewertet und überprüft werden, wie es weitergeht. Und sie hofft, dass nicht nur der Kanton, sondern auch die Privatwirtschaft auf die Idee aufspringt und ähnliche Ausbildungen anbietet.

