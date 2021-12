Vogelgrippe: Massnahmen für Solothurner Geflügelhalter

Geflügelpest Viel weniger Auslauf wegen der Vogelgrippe: Thomas Flurys Hühner dürfen nur noch in den Wintergarten Wegen eines Vogelgrippefalls in der Region Zürich ist der Kanton Solothurn in Alarmbereitschaft. Geflügelhalter Thomas Flury aus Feldbrunnen zeigt, welche Massnahmen er nun einhalten muss. Béatrice Beyeler Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Thomas Flury mit einer seiner Hennen. Carole Lauener

Nicht das Coronavirus prägt derzeit den Alltag von Geflügelhalter Thomas Flury, sondern eine andere Krankheit: die Vogelgrippe. Nachdem Ende November ein Fall der Virusvariante H5N1 im Zürcher Unterland aufgetreten ist, befindet sich der Kanton Solothurn in Alarmbereitschaft.

Um die Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern, hat auch der Kanton Solothurn Massnahmen verhängt. Betroffen sind rund 135 registrierte Geflügelhaltungen. «Mit ‹Geflügelhaltungen› sind alle Haltungen gemeint, vom professionellen Geflügelbetrieb bis zum Hobbyhalter», erklärt die Kantonstierärztin.

Wie diese Massnahmen aussehen, zeigt Thomas Flury auf seinem Betrieb in Feldbrunnen. In Arbeitsjacke und -hosen, die Hände tief in den Taschen vergraben, führt er über sein Grundstück.

Hühner lieben Grünfutter

Die Idylle am Fusse des Schlosses Waldegg ist getrübt: Flurys 500 Hühner haben momentan viel weniger Auslauf als sonst. Statt auf einem grossen, ungedeckten Stück Land dürfen die Tiere nur noch auf ein paar wenigen Quadratmetern Gras fressen. Die beiden Flächen, die direkt an die zwei mobilen Ställe anschliessen, sind je mit einem Netz gedeckt. Flury spricht von «Wintergärten».

Symptome und Folgen der Vogelgrippe Die Aviäre Influenza (Vogelgrippe) ist eine akute, hochansteckende, fieberhaft verlaufende Viruserkrankung bei Vögeln (insbesondere Huhn und Trute). Die Symptome seien je nach Virustyp sehr unterschiedlich, sagt die Solothurner Kantonstierärztin, Chantal Ritter: Struppiges Gefieder, Müdigkeit, Fressunlust, hohes Fieber, Atemprobleme, Schwellungen oder dunkle Verfärbungen an Kopf, Hals, Kamm und Beinen kämen vor. Die Todesrate könne je nach Virustyp bis zu 100 Prozent betragen. Bei einer länger dauernden Erkrankungen könnten Drehschwindel und Durchfall auftreten. Es komme zum Rückgang der Legeleistung, die Eischalen würden dünn oder fehlten. Junge Tiere seien am anfälligsten. Wasservögel seien weniger empfindlich und könnten so das Virus bei ihrem Landgang auf Orte übertragen, an denen sich tagsüber Hausgeflügel aufhalten. Auch für den Menschen besteht bei bestimmten Virustypen und unter «massivem Infektionsdruck» Gefahr der Ansteckung, schreibt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen in seinem Informationsblatt. Eine Ansteckung gehe in der Regel mit grippeähnlichen Symptomen einher, könne aber schlimmstenfalls mit einer tödlich verlaufenden Lungenentzündung (Pneumonie) enden. Kantonstierärztin Chantal Ritter sagt: «Im Gegensatz zur Schweinegrippe H1N1 ist H5N1, so wie es sich heute zeigt, nur sehr selten auf den Menschen übertragbar.» (bey)

Die beiden mobilen Ställe bewegt er normalerweise über sein ganzes Land, damit die Hühner immer wieder frisches Gras vorgesetzt bekommen. «Ein Huhn frisst im Verhältnis zu seiner Körpergrösse gleich viel Gras wie eine Kuh», sagt der Geflügelhalter. Tatsächlich ist das Stück Land unter dem Wintergarten schon fast abgegrast.

Thomas Flury erklärt das System des mobilen Stalls und des Wintergartens. Béatrice Beyeler

Am Morgen lässt Flury seine Hühner im Stall, damit sie in Ruhe Eier legen können. Er sagt: «Wir haben eine Legequote von 80 bis 85 Prozent.» Das heisst, im Schnitt legen vier von fünf Hennen jeden Tag ein Ei. Das gibt pro Jahr 150'000 bis 180'000 Eier, die Flury verkaufen kann. Nebst dem Transportgeschäft und der Pferdepension sind die Eier ein wichtiges Standbein der Bauernfamilie.

Auch deshalb ist es dem 44-Jährigen wichtig, dass es seinen Tieren gut geht. Die Legehennen sollen es in dem Jahr, das sie bei ihm in Feldbrunnen verbringen, schön haben. Anschliessend werden die Tiere geschlachtet und das Fleisch weiterverkauft. «Sie wie Abfall zu behandeln, käme für uns nicht in Frage», sagt Flury.

Was denken die Leute?

Kurz vor Mittag öffnet er die Klappe bei einem der Ställe. Im Innern verstummt das Gackern kurz – dann bahnt sich ein Huhn nach dem anderen den Weg in den Wintergarten. Die weissen und braunen Hennen sehen sich um und scharren mit ihren Krallen in der Erde. «Es ist wichtig, dass Hühner beschäftigt werden», sagt Flury.

Raus an die frische Luft – Rasen ist keiner mehr zu sehen. Carole Lauener

Der Geflügelhalter beobachtet seine Tiere. Er macht sich Sorgen. Sorgen darüber, was die Spaziergängerinnen und Ausflügler darüber denken, dass die Hühner nicht mehr ganz nach draussen dürfen. «Ich werde regelmässig darauf angesprochen.» Doch er betont:

«Der Wintergarten ist absolut tierschutzkonform.»

Seit zehn Jahren besitzt Flury nebst Pferden auch Hühner. Nun ist er zum ersten Mal mit der Vogelgrippe und deren Folgen konfrontiert. Was ihm durch den Kopf gegangen sei, als Ende November der Veterinärdienst angerufen hat? «Scheisse», sagt er unverblümt. Nur kurz huscht ein Schmunzeln über seine Lippen, dann wird der 44-Jährige sofort wieder ernst.

Wegen der Vogelgrippe müssen sich die Hühner vorerst mit dem kleinen Auslauf begnügen. Carole Lauener

Vorerst gelten die Bestimmungen bis Ende Januar 2022. Sie dienen dazu, Kontakte zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel zu unterbinden. Denn häufig verbreiten Wasservögel das Virus auf ihrem allwinterlichen Vogelzug. Deshalb wurden die Massnahmen im Kanton Solothurn in einem 1-Kilometer-Streifen entlang der Aare verhängt.

Für diese Zone wurde Folgendes verfügt: Futter- und Tränkestellen des Hausgeflügels dürfen nicht für Wildvögel zugänglich sein.

Gänse- und Laufvögel müssen getrennt vom übrigen Hausgeflügel gehalten werden.

Wasserbecken, die für gewisse Vogelarten vorgeschrieben sind, müssen vor wildlebenden Wasservögeln abgeschirmt werden.

Auslaufflächen müssen mit einem Netz mit einer Maschenweite von höchstens vier Zentimetern abgedeckt werden.

In Geflügelhaltungen müssen die Hygienemassnahmen im Seuchenfall angewendet werden. Auch Kleinhaltungen wird das Einrichten einer Hygieneschleuse empfohlen.

Märkte, Ausstellungen und ähnliche Veranstaltungen, an denen Geflügel aufgeführt wird, sind in diesem Gebiet verboten.

Bitter für Flury: Nur 50 Meter weiter nördlich und sein Hof befände sich nicht mehr in diesem Streifen. Bis zu drei Kilometern entlang der Aare müssen Tierhalterinnen und -halter ihr Geflügel lediglich beobachten und Auffälligkeiten dem Tierarzt melden.

Hoffen und warten

Thomas Flury hat Mühe mit dieser Grenze. Auf seinem Land habe er noch nie einen Schwan oder einen Fischreiher gesehen. Er deutet in Richtung Schloss: «Würden meine Ställe dort oben stehen, müsste ich meine Hühner nicht einsperren.» Doch käme es zu einem Fall, ist Flury überzeugt, würde es die Tiere auch dort treffen.

Kantonstierärztin Chantal Ritter sagt dazu: «Der Perimeter wurde aufgrund des Verhaltens des wildlebenden Wassergeflügels definiert und vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen angeordnet.» In dieser Zone sei ein direkter oder indirekter Kontakt zwischen Hausgeflügel und Wasservögeln wahrscheinlich. Der Perimeter sei im Kanton Solothurn rechnerisch ermittelt worden. Ritter:

«Bei Betrieben auf der Grenze gilt der Einzelfallentscheid, ob sie noch zum Kontrollgebiet gehören oder nicht.»

Er könne nur hoffen, dass die Sache schnell vorbeigehe und es weiterhin keinen Fall im Kanton Solothurn gäbe, sagt Geflügelhalter Flury. Mit den Händen in den Hosentaschen stapft er zurück zum Vorplatz seines Bauernhauses. Bald ist Mittagszeit und alle seine Hühner dürfen nach draussen. Oder vorerst zumindest in den Wintergarten.

