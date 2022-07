Eine Familie im Wasseramt zwischen Paradies und Bombenhagel

Geflüchtet ins Wasseramt Eine ukrainische Familie lebt im Kanton Solothurn zwischen Paradies und Bombenhagel Seit vier Monaten wohnt ein Paar aus Kiew mit seinen drei Kindern im Wasseramt. Sie gehörten zu den ersten, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Ob sie je wieder dorthin zurückkehren, steht in den Sternen. Christof Ramser Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Bruno Schwaller (rechts) war vor über vier Monaten einer der ersten, der aus der Region Solothurn in die Ukraine fuhr, um Flüchtlinge zu retten. Inzwischen leben Valeriia und Andrey Milevskyi in einem eigenen Haus. José R. Martinez

Zwei Mädchen planschen mit einem aufblasbaren Lama im Schwimmbecken, vor der offenen Küchentür, die auf den Garten hinausführt, stehen quietschbunte Crocs-Gummischuhe. Daneben ein Kugelgrill, über dem frisch gemähten Rasen spannt sich ein Badmintonnetz und ist bereit zum Spielplausch. Es ist das Zuhause der Familie Milevskyi. Nachmittägliche Sommerferienidylle im Wasseramt.

Der kleine Sohn schlummert im Kinderzimmer, Vater Andrey kommt soeben von der Arbeit zurück. Zusammen mit der Mutter Valeriia setzt er sich an den Gartentisch. Für die beiden Mittdreissiger ist es hier «das Paradies».

Vor viereinhalb Monaten flüchteten Milevskyis vor den russischen Panzern und den Bombeneinschlägen aus Kiew. Zur Flucht verhalf ihnen der Recherswiler Bauer Bruno Schwaller. Er war einer der Ersten, der aus der Region an die ungarisch-ukrainische Grenze fuhr, getrieben vom Bedürfnis, etwas zu tun gegen das Leid der Menschen in der Ukraine.

Bruno Schwaller. José R. Martinez

In Schwallers Gartenhaus fanden Andrey und Valeriia mit ihren elf- und neunjährigen Töchtern und dem einjährigen Sohn Unterschlupf. Die Familien verstanden sich gut, sie kochten zusammen, der gemeinsame Humor half über die bedrückenden Gedanken an die Kriegsgräuel im Heimatland hinweg.

Und doch zehrte an den Kräften, dass es im gemeinsamen Haushalt mit nun einem Dutzend Kostgänger kaum mehr Privatsphäre gab, weder für Gastgeber noch für Schützlinge.

Die Kinder vor dem psychischen Leid bewahren

So manche Gastfamilie stiess in jüngster Zeit an ihre Grenzen, immer mehr Geflüchtete müssen laut der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren und -direktorinnen umplatziert werden. Auch Schwallers wandten sich an den Sozialdienst im Wasseramt, um eine eigene Unterkunft für Milevskyis zu finden.

«Wir wollten sie auf keinen Fall loswerden», sagt Bruno Schwaller. Doch wenn sich so viele Menschen über vier Monate lang die gleiche Dusche teilen, sei dies eben schon ein «ziemlich langes Klassenlager». In Recherswil fand sich keine Wohnung, doch dank des grossen Netzwerks des Landwirts stiessen sie auf ein leer stehendes Haus in Obergerlafingen.

«Ein Glücksfall», sagt Schwaller. Die Liegenschaft mit grosszügigem Garten gehörte einem betagten Mann, der zu seinen Lebzeiten gerne Flüchtlinge aufgenommen hätte. Doch aufgrund seines fortgeschrittenen Alters fehlte ihm dazu die Kraft. Nach seinem Tod konnten ihm seine Kinder den Wunsch nun doch noch erfüllen. In das Haus an der Hauptstrasse mit dem mit Buchs umwachsenen Garten ist wieder Leben eingekehrt.

Zu Besuch in Obergerlafingen bei Valeriia Milesvka, Andrey Milevskyi, Bruno Schwaller (von links). José R. Martinez

Milevskyis sind fünf von rund 1800 Ukrainerinnen und Ukrainern, die im Kanton Solothurn angekommen sind. Davon sind rund ein Drittel schulpflichtige Kinder. Auch Anna und Nika gehen zur Schule. Beide haben Freunde gefunden, lernen rasch Schweizerdeutsch. «Sie haben hier gute Perspektiven», sagt Andrey, der die Flucht insbesondere auch ihretwegen angetreten hat.

Andrey Milevskyi. José R. Martinez

Auch er spricht inzwischen einige Brocken Schweizerdeutsch, und seitdem er im Elisabethenheim einen Job gefunden hat, lernt er täglich hinzu. An drei Tagen pro Woche arbeitet der Manager aus der Logistikbranche im Pflegeheim auf dem Bleichenberg zwischen Biberist und Zuchwil als Landschaftsgärtner. Manchmal fungiert Schwaller, der im Gegenzug einige Wörter Ukrainisch gelernt hat, als Dolmetscher. Noch immer hilft er, wo er kann, seine Gäste nennen ihn «Santa Claus».

Auch Valeriia kann sich schon leidlich auf Mundart verständigen. Und wenn die passionierte Schneiderin wie gewünscht eine Arbeitsstelle in Solothurn antreten kann, dürfte auch sie schon bald flüssiger hiesigen Dialekt sprechen.

Valeriia Milesvka. José R. Martinez

Andrey erzählt von den dramatischen Tagen nach Kriegsausbruch, von der Hoffnung auf ein rasches Ende des Bombenhagels und vom Moment, als ihnen bewusst wurde, dass es damit so bald nicht vorbei sein würde. «Ich wollte nicht, dass die Kinder einen psychischen Schaden davontragen», sagt Andrey, dessen Mutter noch immer in Kiew ausharrt. Doch je länger der Krieg dauere, desto wahrscheinlicher werde es, dass auch sie ihre zerstörte Heimat verlassen wird.

Am Abend kehrt die Traurigkeit zurück

An diesem Nachmittag ist der Krieg im Obergerlafinger «Paradies» weit weg. Doch am Abend, wenn Milevskyis die Nachrichten schauen, ist er zurück in den Köpfen. «Dann bin ich wieder traurig», sagt Valeriia.

Ob sie irgendwann zurückkehren? Die Sekunden verstreichen, bevor Andrey antwortet: «Ich habe keine gute Prognose für mein Land.» Putin werde weitermachen, sich womöglich nicht mit der Ukraine zufriedengeben. Sollte es für die junge Familie aber eine Zukunft in Kiew geben, dann müsse Schwaller sie unbedingt besuchen kommen, sagt Andrey. «Mein Haus ist Brunos Haus.»

Die Zahl der Geflüchteten nimmt zu Rund 60 000 Personen sind seit Kriegsausbruch aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet. Bis Ende Oktober rechnet das Staatssekretariat für Migration mit 85000. Knapp 1800 hat der Bund dem Kanton Solothurn zugewiesen, davon sind zwei Drittel privat untergebracht. In den kantonalen Durchgangszentren ist es derzeit eher ruhig. Die ehemalige Klinik Allerheiligenberg und das Bildungsheim Balmberg sind leer, die Fridau oberhalb von Egerkingen ist zur Hälfte gefüllt. Aktuell nehmen die Zuweisungen wieder zu, vergangene Woche waren es 41 Personen gegenüber 14 in der Woche zuvor. Knapp 1200 Geflüchtete sind im Kanton Solothurn bei Privaten untergebracht. Der Kanton entschädigt die Gastfamilien mit 200 Franken für die Aufnahme von bis zu drei Personen, bei vier und mehr Personen sind es 400 Franken monatlich. Wollen registrierte Geflüchtete den Wohnort wechseln, müssen sie sich an die zuständige Sozialregion wenden. Auch wer keine Sozialhilfe bezieht, aber die Wohnkosten nicht selber tragen kann, muss sich bei der Sozialbehörde melden. (cra)

