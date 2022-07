Augenverletzung durch Feuerwerk: Meiste Unfälle am 1. August

Gefahr von Feuerwerk Augenverletzungen durch Feuerwerkskörper: Der Löwenanteil geschieht am 1. August Eine Studie mit sieben Schweizer Augenkliniken zeigt, dass Unfälle mit Feuerwerk schwere Augenschäden verursachen können. Der Studienleiter, Christoph Tappeiner, von der Pallas-Klinik in Olten will die Bevölkerung auf die Gefahr hinweisen. Ohnehin ist es heuer verboten, zum 1. August Feuerwerk abzubrennen. Daniela Deck Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Der Studienleiter und Arzt Christoph Tappeiner setzt sich für die Prävention von Augenverletzungen durch Feuerwerkskörper ein. Bruno Kissling

Splitter im Auge, Verbrennungen am Lid oder gar geborstene Augäpfel: Was die Augenärzte in den Kliniken nach Unfällen mit Feuerwerkskörpern behandeln müssen, klingt nach Horrorkabinett und sieht auch so aus. Augenverletzungen nach Feuerwerksunfällen sind zwar selten, können aber gravierende Folgen haben.

Erstmals gibt es dazu in der Schweiz eine Studie, die am Jahreskongress der Schweizer Augenärzte Ende August vorgestellt wird. Der Studienleiter, Christoph Tappeiner, will die Daten aber nicht nur mit der Fachwelt teilen, sondern auch die Bevölkerung informieren und das so schnell wie möglich.

Denn die meisten Augenverletzungen durch Unfälle mit Feuerwerkskörpern geschehen beim Erstaugustfeuerwerk, gefolgt vom Silvester. Und: Es sind längst nicht immer diejenigen, die das Feuerwerk zünden, die verletzt werden, sondern auch Zuschauer – und immer wieder Kinder.

Fast ein Drittel der Unfallopfer sind Kinder und Jugendliche

«Wir waren überrascht und beunruhigt über die Zahl der Kinder, darunter sogar Kleinkinder, die betroffen sind», sagt Tappeiner. Der stellvertretende Chefarzt der Pallas-Augenklinik in Olten ist zudem als Dozent an der Universität Bern tätig. Im Rahmen dieser Tätigkeit kam unter seiner Leitung die Studie «Occurrence and outcome of firework-related ocular injuries in Switzerland» zu Stande, als Doktorarbeit von Ferhat Turgut.

Untersucht wurden die feuerwerksverursachten Verletzungen, die zwischen 2009 und 2020 an sieben grossen Augenkliniken behandelt wurden, darunter die Pallas-Kliniken und das Inselspital. Betroffen waren im untersuchten Zeitraum 105 Patienten mit gesamthaft 119 verletzten Augen. Davon waren knapp 30 Prozent minderjährig. Drei Viertel der Patienten waren männlich.

Studienleiter Tappeiner zählt auf: «Vier Patienten haben das Augenlicht komplett verloren und bei 18 Patienten war trotz intensiver Therapie und teils auch Operationen die Sehschärfe am Ende des Beobachtungszeitraums mässig oder deutlich vermindert.»

Denkprozess in der Bevölkerung auslösen

Tappeiner sagt: «Wir möchten mit der Studie die Gesellschaft wachrütteln und einen Denkprozess in der Bevölkerung auslösen.» Denn: Augenverletzungen durch Feuerwerk sind vermeidbar. Zwar sei die Zahl solcher Unfälle gemessen an der Gesamtbevölkerung nicht hoch. Doch im Einzelfall seien die Konsequenzen drastisch.

In Sekundenbruchteilen verwandelt sich ein Fest in eine Tragödie; 60,9 Prozent der untersuchten Unfälle gehen auf das Konto von Feuerwerk zum Nationalfeiertag, 32,4 Prozent geschahen am Silvester. Mit den Konsequenzen kämpfen die Betroffenen monate-, wenn nicht gar lebenslang.

Tappeiner erzählt: «Im Fall eines Kindes habe ich selbst erlebt, welche Zerreissprobe ein solcher Unfall für die Familie bedeutet. Die Mutter machte sich selbst und dem Vater, der das Feuerwerk gezündet hat, heftigste Vorwürfe.»

Systematische Analyse der Verletzungen findet bisher nicht statt

In welchem Verhältnis Feuerwerksunfälle zu den übrigen Ursachen von Augenverletzungen stehen, ist nach Aussage von Christoph Tappeiner unbekannt.

Das Malaise beginnt gemäss seiner Einschätzung bereits bei der nationalen Erfassung dieser Unfälle. Der Grund: «In der Schweiz gibt es keine systematische Analyse von Augenverletzungen im Sinne eines zentralen Melderegisters mit detaillierter Datenerhebung. Damit sind auch Vergleiche mit anderen Ländern schwierig.»

Entsprechend wertet der Studienleiter die Studie, die vor wenigen Tagen publiziert wurde, als ersten Schritt für die weitere wissenschaftliche und allenfalls auch politische Diskussion: «Wir haben nun erstmals Daten über einen grösseren Zeitraum für die Schweiz.»

Forderung nach einem nationalen Register

Dass heuer das Wetter Feuerwerk zum 1. August verhindert – auf dem ganzen Gebiet des Kantons Solothurn ist es verboten, bedeutet für Tappeiner eine Erleichterung. Dennoch redet er nicht einem grundsätzlichen Verbot von Feuerwerk das Wort:

«Man muss nicht gleich mit Verboten drohen. Bereits eine Sensibilisierung der Bevölkerung kann sicher schon viel erreichen.»

Deshalb liegt Christoph Tappeiner das Aufklären über die Gefahr, die von Feuerwerken ausgeht, am Herzen. Zudem regt er die Einrichtung eines nationalen Melderegisters für Augenverletzungen an: «Wir haben in der Schweiz noch zu wenig Detailwissen in diesem Bereich. Ein solches Register wäre eine wertvolle Unterstützung für die Planung von Präventionsmassnahmen und zur Überprüfung, ob sie effektiv sind, nicht nur bei Feuerwerksverletzungen.»

