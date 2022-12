Gefährdetes Wild In Gretzenbach, Seewen und im Attisholzwald knallt es besonders oft – nun handelt der Kanton Solothurn In weniger als fünf Jahren 3566 tote Wildtiere auf dem Kantonsgebiet – das soll sich ändern. Zäune und Passagen sowie Warnanlagen sollen Abhilfe schaffen. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Präsident Martin Gunzinger (rechts) und Jagdleiter Markus Morand vom Jagdverein Waldegg bei der Hauptstrasse östlich von Riedholz, wo sich gleich drei Hotspots von Wildtierunfällen befinden. Peter Brotschi

Martin Gunzinger und Markus Morand blicken auf die Hauptstrasse bei Riedholz und werden nachdenklich: 290 Wildtiere kamen in den vergangenen 15 Jahren beim Attisholzwald bei Verkehrsunfällen zu Tode, davon 217 Rehe.

Gunzinger ist Präsident des Jagdvereins Waldegg, der das kantonale Revier 8 betreibt. Morand ist Jagdleiter im gleichen Revier und führt die vereinsinterne Statistik über die Wildtierunfälle. Er betont, dass zu der grossen Zahl an Tieren noch eine Dunkelziffer hinzu kommt: «Manche Unfälle werden nicht gemeldet und bei anderen war die Nachsuche leider nicht erfolgreich, also jene Tiere, die nach einem Unfall zwar verletzt waren, aber noch in den Wald flüchten konnten.»

Hotspot Attisholzwald

Wenn es nach dem Willen des Kantons Solothurn geht, sollte sich die Situation für die Wildtiere wie für die Verkehrsteilnehmer auf dem ganzen Kantonsgebiet verbessern. Unlängst verabschiedete der Regierungsrat ein Konzept zu den Wildtierunfällen. Mit dieser Genehmigung erfüllte die Exekutive einen Auftrag aus dem Parlament aus dem Jahr 2019, den Förster und Kantonsrat Thomas Studer (Mitte, Selzach) initiiert hatte.

Massnahmen umsetzen Mit der Genehmigung des Konzepts zur Prävention von Wildtierunfällen beauftragte der Regierungsrat das Amt für Verkehr und Tiefbau, die im Konzept vorgeschlagenen Massnahmen für die drei höchst priorisierten Hotspots bis Ende 2023 umzusetzen. Die baulichen Massnahmen der Wildwarnanlage beim Hotspot im Bereich Attisholzwald bei Riedholz werden im Rahmen des geplanten Ausbaus der Kantonsstrasse realisiert. Für die weiteren Hotspots im Kanton werden erste Hilfsmassnahmen mit elektronischen Wildwarngeräten in das laufende Unterhaltsprogramm aufgenommen. Die geschätzten Kostenfolgen für die Massnahmen der drei höchst priorisierten Hotspots auf den Kantonsstrassen belaufen sich auf rund 600’000 Franken. Das Amt für Verkehr und Tiefbau wurde zudem beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Amt für Wald, Jagd und Fischerei ein Umsetzungsprogramm für die Standorte mit Wildwarnanlagen bis 2024 auszuarbeiten.

Auf 56 Seiten analysiert das Konzept eingehend die Situation der Wildtierunfälle und macht konkrete Vorschläge, wie sich diese künftig im Sinne der Prävention besser verhindern lassen. Neben dem Attisholzwald kristallisierten sich über den ganzen Kanton verteilt weitere Strassenabschnitte heraus, die Hotspots in Sachen Wildtierunfälle sind.

Insgesamt sind 32 Gefahrenzonen im Bericht aufgezeigt. Zahlenmässig am meisten Hotspots gibt es im Bucheggberg, nämlich deren neun, gefolgt von den Bezirken Dorneck (7) und Lebern (6). Je zwei Hotspots gibt es in den Bezirken Gäu, Gösgen, Olten und Thal, während im Thierstein und Wasseramt je eine Zone mit vermehrten Wildtierunfällen identifiziert wurde. Der Stadtbezirk Solothurn kommt in der Statistik nicht vor.

Je schwerer das Tier, desto höher die Kosten

Die Hotspots wurden in dem von der Firma Wildlife Solutions mit Annette Stephani und Stefan Suter verfassten Konzept einer Rangierung unterzogen, wobei nicht allein die Menge der Unfälle massgebend war. Drei Kriterien wurden hinzugezogen:

Die Anzahl der Unfälle gewichtet nach der Masse der Huftierart mit der Argumentierung, je mehr Unfälle und je schwerer die Tierart, desto höher die anfallenden Kosten.

Die Aufprallenergie mit der zugrunde liegenden Argumentierung, je schwerer das Fallwild und je höher die gefahrene Geschwindigkeit, desto höher ist auch das Potenzial für schwerwiegende Unfälle.

Die Unfalldichte mit der zugrunde liegenden Argumentierung, je höher die Anzahl Unfälle und je kürzer die Strecke, desto höher die Effizienz von baulichen Massnahmen, also desto besser das Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Die Priorisierung ergab das Resultat, dass im Niederamt an der Strasse zwischen dem aargauischen Kölliken und Gretzenbach der «Langmattrain» an oberster Stelle steht. Der zweite Rang fällt auf zwei Stellen auf dem Gemeindegebiet von Seewen im Bezirk Dorneck, beide im Raum des «Strick»: Der Haupthotspot befindet sich auf der Strasse von Bretzwil (BL) nach Seewen, der Nebenhotspot auf der Ziefenstrasse.

Auf Rang drei ist der Attisholzwald bei Riedholz mit insgesamt vier Bereichen: Die zwei Haupthotspots sind auf der Hauptstrasse H5 unmittelbar östlich von Riedholz und noch weiter östlich im Waldabschnitt zwischen der Kreuzung nach Günsberg und Flumenthal. Einer der beiden Nebenhotspots ebenfalls auf der H5 im Bereich des Schöpferhofs und der andere auf der Waldaustrasse hinunter Richtung Luterbach.

Es fällt auf, dass die Rangierung sofort stärker ausfällt, wenn Wildschweine bei den Unfällen betroffen sind. Die höhere Masse dieser Tierart fällt hier buchstäblich ins Gewicht. Mit dem Wildschwein und der zahlenmässigen Zunahme des Rothirschs steigt auch das Risiko von Kollisionen mit einem schwereren Verlauf, bei denen gemäss Konzept auch Personenschäden und sogar Verkehrstote vorkommen könnten. Folgerichtig wurden auch potenzielle Unfallstellen mit Rothirschen analysiert. Die Daten wurden mit Hilfe von Tieren erhoben, die mit GPS-Sendern versehen waren.

Tiere und Verkehrsteilnehmende warnen

Die Prävention zu Wildtierunfällen kann gemäss dem Konzept mit verschiedenen Massnahmen erfolgen. Zum einen die räumliche Trennung von Fahrbahn und Wildtierlebensraum mittels Zäunen und Wildtierpassagen, dann die Warnung der Wildtiere vor dem Verkehr und umgekehrt die Warnung der Verkehrsteilnehmer vor den Wildtieren, dies auch mit elektronischen Wildwarngeräten. Mit der Verabschiedung des Konzepts hat der Regierungsrat auch gleich Massnahmen beschlossen, die umgesetzt werden sollen. Eine betrifft den Attisholzwald bei Riedholz.

Dort sollen Wildwarnstrassentafeln und blaue Reflektoren aufgestellt sowie mittelfristig das Tempo in der Dämmerung und in der Nacht auf 60 Stundenkilometer reduziert werden. Auch eine elektronische Wildwarnlage soll zum Einsatz kommen.

Für Martin Gunzinger vom Jagdverein Waldegg eine positive Nachricht aus dem Rathaus: «Mit den vorgeschlagenen Massnahmen wird der Schutz für Mensch und Wildtiere verbessert, auch geht für die Jagdaufseher und Jäger unseres Vereins die Zahl der wegen der Autostrasse und Bipperlisi-Bahngeleise gefährlichen Fallwildbergungen zurück. Menschen und Wildtiere vor Unfällen zu schützen, ist für mich auch eine Herzenssache», sagt Gunzinger. «Deshalb ist dieser Entscheid des Regierungsrates für uns alle sehr erfreulich.»

