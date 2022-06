Wie sah das Leben im Kanton Solothurn vor 100 Jahren aus? Und welche Aufgaben übernehmen die Archive heute wahr? Antworten darauf finden Besucherinnen und Besucher am 11. Juni, wenn das Staatsarchiv zwischen 13 und 17 Uhr seine Türen öffnet. Zur vollen Stunde finden Führungen statt. Zu sehen gibt es unter anderem ein Siegelabdruck-Atelier für Kinder und Erwachsene, Filme, Informationen zum neuen, digitalen Langzeitarchiv und ein Quiz. Auch können die Besuchenden dabei sein, wenn ein farbiger Dorfplan von 1817 digitalisiert und 700-jährige Urkunden restauriert werden. Bereits diese Woche sind die Mitarbeitenden des Staatsarchivs an den Wochen- und Pfingstmärkten anzutreffen. Am 3. Juni in Grenchen, am 4. Juni in Solothurn und in Olten und am 6. Juni in Breitenbach. Anlass für den Tag der offenen Tür ist das 100-jährige Bestehen des Vereins Schweizerischer Archivarinnen und Archivare. Zu diesem Jubiläum lässt der Verein derzeit eine Archivschachtel durch die Schweiz reisen, wo sie mit Dokumenten bestückt wird. Aus dem Solothurner Staatsarchiv wurde eine Verordnung des Kleinen Rates zur Einführung einer Impfpflicht gegen die Pocken von 1826 beigelegt. Am 15. September endet die Reise der Schachtel in Bern.