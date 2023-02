Geburtenrate Das Solothurner «Geburtenrätsel»: Im Ausland geborene Frauen bekommen deutlich mehr Kinder – massiver Unterschied zu anderen Kantonen Wo wurde eine Frau geboren? Dies wirkt sich darauf aus, wie viele Kinder sie selbst zur Welt bringt – in Solothurn so stark wie in keinem anderen Kanton. Eine Spurensuche nach den Gründen. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Ihr Kinderlein, kommet! Bei der sogenannten zusammengefassten Geburtenziffer gibt es im Kanton Solothurn einige Auffälligkeiten. Gaëtan Bally/Keystone

Wer dem Solothurner «Geburtenrätsel» auf die Spur kommen will, sollte zuerst verstehen, was das Bundesamt für Statistik da überhaupt herausgefunden hat. Und wo genau unser Kanton gemäss seinem Befund spitze ist.

In allen Kantonen sei die zusammengefasste Geburtenziffer bei im Ausland geborenen Müttern höher als bei in der Schweiz geborenen Müttern, hält das Bundesamt in einer Auswertung fest. Und: Der «grösste relative Unterschied erreicht ein Verhältnis von 1,5 zu 1» – nämlich in Solothurn.

Das klingt im Behördenjargon recht kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. Eine Spurensuche.

Die zusammengefasste Geburtenziffer beschreibt das aktuelle Geburtenverhalten. Sie gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens bekäme, wenn ihr Geburtenverhalten so wäre wie das aller Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im betrachteten Jahr. Der Volksmund spricht meist einfach von der Geburtenrate.

Nun zeigen die Statistiken eben: Überall im Land bringen im Ausland geborene Frauen verhältnismässig mehr Kinder zur Welt als hierzulande geborene. Doch in Solothurn beeinflusst der Geburtsort der Mütter die Geburtenhäufigkeit so stark wie in keinem anderen Kanton. Nur noch im Jura ist der besagte Unterschied annähernd so gross wie bei uns.

Ist eine Frau hierzulande zur Welt gekommen, liegt ihre Geburtenziffer bei 1,36 Kindern (schweizweit: 1,37). Bei einer Frau, die im Ausland geboren worden ist, beläuft sich die Geburtenziffer derweil auf 2,03 Kinder (schweizweit: 1,72). Macht in Solothurn einen Unterschied von fast 50 Prozent. Auf nationaler Ebene ist der Unterschied – in Prozentpunkten ausgedrückt – gerade mal halb so gross.

Es braucht eine Geburtenziffer von 2,1, damit eine Generation wieder die Stärke der Elterngeneration erreichen könnte. Gaëtan Bally/Keystone

Die Zahlen sind jeweils unabhängig von der Nationalität der Frauen und beziehen sich auf das Jahr 2020. In früheren Erhebungen resultierte ein ähnlich grosser Unterschied.

Eine klare Antwort können auch angefragte Fachleute nicht liefern, so viel vorweg. Aber man kann sich einer solchen zumindest annähern. Zuerst sollte man wissen: Die Geburtenziffer ist für die Politik ein unverzichtbarer Wert. Keine Debatte über die Altersvorsorge oder den Fachkräftemangel kommt ohne sie aus.

Damit die Wohnbevölkerung in der Schweiz allein aus Geburten «erhalten» werden kann, ist laut Bund eine Geburtenziffer von 2,1 nötig. Aber seit dem Ende des Babybooms in den 1960er-Jahren kamen jeweils weniger Kinder zur Welt, als für den Generationenerhalt notwendig waren. Man spricht auch von «Alterung von unten». Ohne Migration würde die Bevölkerung zurückgehen, die Gesellschaft überaltern.

Allgemein betrachtet, bekommen Ausländerinnen im Durchschnitt mehr Kinder als Schweizerinnen. Vergleicht man in Solothurn jedoch nur die Geburtenziffer der hierzulande geborenen Schweizerinnen (1,34 Kinder) mit jener der hierzulande geborenen Ausländerinnen (1,42 Kinder), sind die Unterschiede – wie überall im Land – nicht so gross. Entscheidend ist bei alledem also nicht die Nationalität allein. Sondern mehr noch das Geburtsland.

Es ist der Ort, wo man oft seine ersten Jahre verbringt. Er beeinflusst die Lebensverhältnisse, wie einschlägige Erhebungen zeigen: Wer hierzulande aufgewachsen ist, passt sich in vieler Hinsicht seinem Umfeld an – auch beim Geburtenverhalten.

Doch selbst mit diesen Erkenntnissen bekommt man noch keine Antwort, warum der Geburtsort der Mütter im Solothurnischen die Geburtenhäufigkeit gleich so stark beeinflusst.

Ein möglicher Erkläransatz findet sich bei der Zusammensetzung der Solothurner Bevölkerung: Betrachtet man die grössten weiblichen Ausländergruppen im Land, bekommen Kosovarinnen, Serbinnen und Türkinnen laut einer Bundesauswertung am meisten Kinder – nämlich über zwei pro Frau. Just diese drei Nationalitäten sind in Solothurn jeweils anteilsmässig deutlich stärker vertreten als im Landesschnitt. Eine Kombination, die es so in keinem anderen Kanton gibt.

Ein wenige Wochen altes Baby berührt die Hand seiner Mutter. Shutterstock

Ob hier wirklich ein Zusammenhang mit der Geburtenziffer besteht, bleibt vorerst jedoch reine Spekulation. Denn belastbare Rückschlüsse lassen sich aus den öffentlich verfügbaren Daten nicht ziehen. Dafür bräuchte es eine vertiefte Untersuchung; wobei eine solche gerade für die Solothurner Politik von Interesse sein dürfte.

Weil die zusammengefasste Geburtenziffer gewisse Rückschlüsse auf die Lebensverhältnisse einer Bevölkerungsgruppe zulässt. Vor allem dazu, wie stark sie sich hiesigen Verhältnissen angeglichen hat.

Oder in den Worten des Bundesamts für Statistik: Beim Geburtenziffer-Vergleich handle es sich «weniger um einen Indikator der Integration als vielmehr der Assimilation». Mithilfe der Geburtenziffer kann man demnach feststellen, wie einzelne Bevölkerungsgruppen ihr Familienleben organisieren. Und welche Herausforderungen sie dabei haben.

So sei in der Schweiz «eine Frau, die viele Kinder hat, wahrscheinlich mit grösseren Hindernissen beim Erwerb von Bildung und dem Aufbau einer beruflichen Karriere konfrontiert», wie das Bundesamt erklärt. Diese Annahme trifft es aufgrund des «aktuellen politischen und gesellschaftlichen Kontextes».